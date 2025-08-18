ecomento.de

Pkw-Neuzulassungen in den ersten 7 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

VW-ID.7

Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten sieben Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Von insgesamt 1.667.591 neu zugelassenen Pkw waren 945.945 Neuwagen und damit 56,7 Prozent mit einem alternativen Antrieb ausgestattet. Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahreszeitraums um +24,9 Prozent.

KBA1
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

463.486 Neuwagen, beziehungsweise 27,8 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 45,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024.

KBA2
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

297.340 Elektro-BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen und damit 38,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 17,8 Prozent.

