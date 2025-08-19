Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035 offen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat im ZDF-Sommerinterview Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen, um die Haushaltslücke von 30 Milliarden Euro für das Jahr 2027 zu schließen. „Und da nehme ich keine Option vom Tisch“, betonte er und forderte zugleich seine Kabinettskollegen zum Sparen und zur Subventionskürzung auf. Das könnte auch mögliche Entlastungen für private E-Auto-Käufer betreffen.

Konkret geht es um die im Koalitionsvertrag angekündigte Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos bis 2035. Nach der aktuellen Regelung müssen die Halter eines Batterie-Modells bis Ende 2030 keine Kfz-Steuer zahlen, wenn das Fahrzeug bis zum 31. Dezember 2025 erstmalig zugelassen wird. Während für gewerbliche Käufer bereits steuerliche Vorteile durch das „Investitionsbooster“-Gesetz geschaffen wurden, stehen entsprechende Regelungen für Privatpersonen noch aus – und deren Umsetzung erscheint derzeit ungewiss.

Das Bundesfinanzministerium erklärte auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), die im Koalitionsvertrag geplante Verlängerung stehe „unter Finanzierungsvorbehalt“. Auch das Bundesverkehrsministerium verwies auf die Haushaltslage sowie auf steigende Stromer-Zulassungszahlen. Weitere Maßnahmen würden abhängig „von der Marktentwicklung und der Haushaltslage“ umgesetzt.

Ein weiteres Versprechen der Ampel-Koalition – ein Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte aus dem EU-Klimasozialfonds – lässt ebenfalls weiter auf sich warten. In der Automobilindustrie wächst deshalb die Kritik. Die Präsidentin des Autoverbands VDA Hildegard Müller gegenüber der FAZ: „Jetzt ist in erster Linie die Politik gefordert.“ Sie forderte eine schnelle Umsetzung der Steuerbefreiung bis 2035 und verwies auf 110 verfügbare E-Modelle deutscher Hersteller. Die aktuelle Unsicherheit schrecke viele Käufer ab.

Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion Fritz Güntzler verwies auf den Autobauer Volkswagen in Klingbeils Heimat Niedersachsen und zeigte sich optimistisch, dass eine Verlängerung der Steuerbefreiung „bis Jahresende im Gesetz steht und so lückenlos bis 2035 fortbesteht“. SPD-Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff forderte eine rasche Entscheidung zur Steuerregelung und plädierte für die Einbeziehung von Plug-in-Hybriden und Fahrzeugen mit „Range Extender“ in die Förderung.

Neben Steuererleichterungen forderte VDA-Präsidentin Müller niedrigere Strompreise und eine verbesserte Ladeinfrastruktur, um den Absatz von Elektroautos zu fördern. Der Strompreis in Deutschland sei derzeit bis zu dreimal so hoch wie in China oder den USA.