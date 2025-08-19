Tesla Model Y L in China bestellbar, Europa-Start offen

In China ist nun auch eine Langversion des seit einigen Monaten umfangreich überarbeitet ausgelieferten Tesla Model Y auf dem Markt. Die neue Version könnte später in Europa angeboten werden, das ist aber noch nicht eindeutig. Nach dem Bestellstart in der Volksrepublik sind nun die Details des neuen Modells bekannt.

Das Model Y L hat eine um 179 Millimeter längere Karosserie als die reguläre Ausführung und dank einer Batterie mit 82 kWh Speicherkapazität eine geringfügig größere Reichweite. Der Preis in China liegt mit 339.000 Yuan acht Prozent höher als bei der bisherigen Topversion, dem Model Y Long Range AWD.

Die Langversion des Tesla-Bestsellers hat sechs Sitze in drei Reihen: Einzelsitze in Reihe zwei und eine Sitzbank in der dritten Reihe. Die neue Version des Mittelklasse-SUV ist 4.976 Millimeter lang, der Radstand fällt dabei um 150 Millimeter größer als sonst aus. Der Kofferraum fasst bis zu 401 Liter mehr.

Das Model Y L kommt mit Allradantrieb: der vordere Motor leistet 142 kW, der Heckmotor 198 kW. Die Systemleistung wird nicht genannt. Von 0 auf 100 km/h geht es in 4,5 Sekunden und damit etwas langsamer als im Model Y Long Range AWD (4,1 Sek.). Beide Varianten fahren bis zu 201 km/h schnell.

Die Reichweite mit der 82-kWh-NMC-Batterie beträgt nach der eher unrealistischen chinesischen CLTC-Norm 751 Kilometer. Das ist ein Kilometer mehr als beim Model Y Long Range AWD, das in China ein 78,4-kWh-Akkupack nutzt. Neben der neuen Langversion gibt es in China noch eine Version mit Heckantrieb und die erwähnte Allradversion Long Range AWD.

Ob das verlängerte Model Y auch in Europa angeboten wird, bleibt abzuwarten. Solche Varianten bestehender Baureihen sind in China populär, hierzulande aber unüblich. Ein leicht getarnter Prototyp des Model Y L wurde allerdings schon hierzulande gesichtet, was auf ein bevorstehendes Debüt außerhalb der Volksrepublik hindeuten könnte.