Studie: Bis zu 27,7 Prozent Rabatt bei Elektro-Neuwagen

Die Preise für neue Elektroautos in Deutschland sinken spürbar, während Verbrenner teurer werden – das zeigt eine aktuelle Analyse des Center of Automotive Research (CAR) in Bochum. Der Preisunterschied zwischen E-Autos und herkömmlichen Fahrzeugen hat sich demnach deutlich verringert: Lag er Anfang 2024 noch bei 7.641 Euro, beträgt er jetzt nur noch 2.862 Euro. Zentrale Gründe dafür sind steigende Rabatte und die Ausweitung des Angebots.

Die Hersteller bringen zunehmend günstigere Elektroautos auf den Markt. Skoda bot im Frühjahr 2025 den neuen Elroq preiswerter an als den ähnlich großen Benziner Karoq. Auch Hyundai verzeichnet mit dem neuen Mini-SUV Inster Verkaufserfolge. Das Angebot solcher Einstiegsmodelle trägt dazu bei, dass der durchschnittliche Kaufpreis eines E-Autos zuletzt um 400 Euro sank.

Im Juli 2025 betrug der durchschnittliche Rabatt auf Neuwagen mit Elektroantrieb laut CAR 17,1 Prozent – so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Die Rabatte kommen teils direkt vom Hersteller, andere ergeben sich aus Händleraktionen oder über spezialisierte Portale. Der CAR-Analyse zufolge sanken die sogenannten Transaktionspreise innerhalb von sieben Monaten um 2.875 Euro.

Marktbeobachter sehen die Entwicklung als anhaltenden Trend. „Das Elektroauto bahnt sich seinen Weg. Es dauert, aber es ist eine stetige Entwicklung“, so Ferdinand Dudenhöffer vom CAR gegenüber der Auto Bild. Denn auf ein wachsendes Überangebot und die Kaufzurückhaltung der Menschen trifft politischer Druck in Form der strengeren EU-Flottengrenzwerte.

Kia EV3 durchschnittlich 27,7 Prozent günstiger

Ein Beispiel für aggressive Rabattpolitik ist Kia mit dem neuen EV3. Obwohl offiziell keine Zahlen genannt werden, errechnet das CAR für das Modell einen durchschnittlichen Rabatt von 9.979 Euro, was einem durchschnittlichen Transaktionspreis von 26.011 Euro entspricht – 27,7 Prozent unter Listenpreis.

Auch andere Hersteller bieten teils massive Nachlässe: Beim Opel Corsa Electric GS beträgt der Rabatt mehr als ein Viertel (26,5 %) des Listenpreises – das reduziert den Endpreis auf 23.435 Euro. Beim BMW i5 ergibt sich durch einen durchschnittlichen Nachlass von 26,2 Prozent ein Preisvorteil von über 18.000 Euro. Beim BMW i4 sinkt der Einstiegspreis um gut 14.000 Euro auf rund 43.624 Euro (24,3).

Audi lockt beim Q4 e-tron 45 e-tron mit einem durchschnittlichen Rabatt von 22,5 Prozent. So wird das Modell fast 12.000 Euro günstiger angeboten und unterbietet sogar den Einstiegspreis des Basismodells. Der Cupra Born 60 wird im Schnitt um 21 Prozent günstiger abgegeben, was einen Transaktionspreis von 31.947 Euro und eine Ersparnis von fast 9.000 Euro ergibt.

Der Skoda Enyaq, aktuell das beliebteste Elektroauto im VW-Konzern, wird laut CAR ebenfalls stark rabattiert. Für die Coupé-Version 60 liegt demnach der Durchschnittsrabatt bei 18,1 Prozent, was den durchschnittlichen Transaktionspreis von 48.900 auf 40.049 Euro drückt.

Zusätzlicher Verkaufsdruck entsteht durch interne Herstellerziele, wie ZDK-Präsident Thomas Peckruhn der Auto Bild berichtet: Händler müssten bestimmte E-Auto-Quoten erreichen, andernfalls drohten massive Verluste durch wegfallende Boni. „Damit wird es lebensnotwendig, Elektroautos zu verkaufen“, erklärt Peckruhn. Er rechnet mit Angeboten „an der Schmerzgrenze“. Dudenhöffer ergänzt: „Niedriger Auftragsbestand und schlechte Konjunktur – damit sind Rabatte für Neuwagen programmiert.“