Studie: Elektroauto-Schnellladestationen als unerwartete Luftverschmutzer

Weltweit entstehen laufend neue Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Eine neue Studie warnt vor einem bislang wenig beachteten Risiko: Die Strom-Tankstellen können zur Luftverschmutzung beitragen.

Insbesondere Schnellladestationen mit Gleichstrom (DC) seien eine „übersehene Quelle der Luftverschmutzung“, berichtet Automotive News. Obwohl E-Autos insgesamt deutlich weniger Schadstoffe verursachten als Verbrenner, könnten die beim Ladevorgang eingesetzten Kühlsysteme schädliche Partikel aufwirbeln. Dies betreffe insbesondere feine Partikel, die durch Reifenabrieb, Bremsstaub und Staub am Boden entstehen.

Für die Untersuchung wurden an 50 Schnellladestationen in Los Angeles County Luftqualitätsmessungen durchgeführt, vor allem an Tesla-Supercharger-Standorten. Tesla selbst äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Ergebnissen. Die gemessene Konzentration an Feinstaubpartikeln betrug durchschnittlich 15,2 Mikrogramm pro Kubikmeter – leicht höher als an Tankstellen und deutlich über den Werten in Stadtparks.

Fast die Hälfte der untersuchten Ladepunkte überschritt dabei die Luftqualitätsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Analyse konzentrierte sich ausschließlich auf nicht-ausstoßbedingte Emissionen, also auf solche, die nicht durch den Motorbetrieb von Fahrzeugen verursacht werden.

Lüfter in Stromverteilern wirbeln Partikel auf

Die Forscher führen die gemessene Luftverschmutzung vor allem auf die Lüfter in den Stromverteilern der Ladesäulen zurück. Diese seien notwendig, um die Technik zu kühlen, könnten aber unbeabsichtigt Partikel aufwirbeln und so zur Luftverschmutzung beitragen. Eine Lösung sei möglich, so Studien-Mitautor Yuan Yao: „Wir wollen sicherstellen, dass die Einführung von E-Fahrzeugen sauber erfolgt.“

Einige Unternehmen haben bereits Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu verringern. ChargePoint, Betreiber des größten Ladenetzes in den USA, erklärte gegenüber Automotive News: „Bei all unseren aktuellen DC-Schnellladestationen erzwingen wir eine Mindesthöhe für Lufteinlass und -auslass, um das Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser zu begrenzen.“ Zudem sollen künftig Filter in den Geräten zum Einsatz kommen, um Partikelausstoß zu reduzieren.

Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleiben Verbrennungsmotoren eine deutlich größere Belastung für Umwelt und Gesundheit. Laut Joe Allen, Professor an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, verursachen Tankstellen krebserregende Stoffe wie Benzol und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor smogbildende Emissionen. „Ich würde mein E-Auto viel lieber laden, als mein benzinbetriebenes Auto an einer Tankstelle zu betanken“, sagte Allen.

Yao betonte, dass beim Ausbau der Ladeinfrastruktur auch mögliche Emissionen durch die Geräte selbst berücksichtigt werden sollten. „Wenn wir das Ladenetz für E-Autos erweitern – insbesondere Schnellladestationen – sollten wir auch auf mögliche Emissionen aus der Ladeausrüstung achten.“