ADAC-Umfrage: Elektroautos überzeugen beim Fahren

Wer schon einmal am Steuer eines Elektroautos saß, zeigt sich davon fast immer angetan. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen bundesweiten Umfrage der ADAC Autoversicherung. Demnach sagen 81 Prozent der Autofahrer, die bereits ein Elektroauto gefahren sind, dass es ihnen gut oder sehr gut gefallen habe.
Aktuell sind elektrisch angetriebene Fahrzeuge wieder im Kommen. Im ersten Halbjahr 2025 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt 17,7 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Pkw Elektroautos. Europaweit überschritten die E-Autos nach einer Analyse der Unternehmensberatung PwC erstmals die Millionenmarke bei den Neuzulassungen – ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Umfrage der ADAC Autoversicherung befasst sich auch mit den Gründen für den Aufwärtstrend. Ausschlaggebend ist nach Einschätzung der meisten Autofahrer (76 %) vor allem die größer gewordene Auswahl an Elektroautos. Zudem sehen die Umfrageteilnehmer Verbesserungen bei den Akkus. So führen 61 Prozent den Aufschwung bei den Stromern auf die höheren Reichweiten und kürzeren Ladezeiten durch die weiterentwickelten Antriebsbatterien zurück.
Ob Autofahrer bei einem Wechsel auf ein Elektroauto bei ihrer derzeitigen Automarke und Kfz-Versicherung bleiben würden, ist für viele offen. Lediglich 31 Prozent derjenigen, die aktuell kein Elektroauto fahren, geben an, dass sie ihrer Automarke auch mit einem E-Auto treu bleiben würden. 34 Prozent neigen dagegen zum Wechsel der Marke. Etwa ein weiteres Drittel (35 %) zeigt sich unentschlossen beziehungsweise macht hierzu keine Angabe.
Etwas größer ist die Treue der Verbraucher bei der Kfz-Versicherung: 58 Prozent der Befragten ohne Elektroauto würden auch mit einem Stromer bei ihrem bisherigen Versicherer bleiben.
Nicht verzichten möchte die große Mehrheit in jedem Fall auf einen Schutz für die Antriebsbatterie eines elektrischen Fahrzeugs. Für 72 Prozent aller Befragten wäre ein Versicherungsschutz für die Batterie wichtig. Diese gilt als das Herzstück und das teuerste Bauteil eines Elektroautos. Ein Austausch kann bis zu 20.000 Euro oder mehr kosten.
Die Umfrage der ADAC Autoversicherung zeigt auch, wie wichtig Probefahrten für den Kauf eines Elektroautos sind: 86 Prozent der Autofahrer würden ohne Probefahrt kein E-Auto kaufen. Für 78 Prozent müsste die gewünschte Testfahrt auch das Laden des Fahrzeugs beinhalten. 70 Prozent würden sogar gerne mehrere Probefahrten machen, bevor sie sich zum Kauf eines Stromers entscheiden.
Kommentare
Gerry meint
eAutos überzeugen beim Fahren, bei den niedrigen Betriebskosten, beim niedrigen Energieverbrauch, durch weniger CO2-Emissionen, durch weniger Lärm, haben keinen Abgas- oder Benzingestank, sind unabhängig von dubiosen Ölmultis.
Liste einfach beliebig fortsetzen 👍😊.
EVrules meint
Bei den Betriebskosten kommt es drauf an, wo und zu welchen Konditionen man laden kann und was man als Vergleich zur Verfügung hat – genauso ist das Anfangsinvest immer noch nicht zu vernachlässigen.
banquo meint
6 von 7 Nachlademöglichkeiten sind günstiger als Verbrenner.
Ben meint
Selbst wenn ich bei EnBW für 18€+0,39€/kWh lade, spare ich im Vergleich zu meinem alten Diesel (Seat Leon 2.0 FR) den ich mit 6l/100km gefahren bin 60€/a
M. meint
Betriebskosten: wer zu Hause oder günstig beim AG laden kann. Wenn man öffentlich schnellladen muss, ist das aktuell noch nicht zutreffend.
Weniger Lärm: da ginge noch weniger, wenn man dieses nervige Gepiepse nicht hätte. Ich vestehe die Idee dahinter, das ist aber völlig übertrieben. Und meiner Meinung nach auch wenig hilfreich, da der Ton keine Informationen bietet, ob das Fahrzeug beschleunigt oder verlangsamt wird.
Unabhängig von dubiosen Ölmultis: stimmt, aber umgekehrt steigt die Abhängigkeit von „anderen Organisationen“, die man auch nicht unbedingt haben möchte.
Immerhin könnte man LI-Batterien recyclen und selbst herstellen, wenn man sich denn mal politisch klarer positionieren würde.
Also vielleicht nicht alles gaaanz so einfach, auch wenn ich bei der Richtung schon bei dir bin ;-)
E.Korsar meint
„nervige Gepiepse“
Meinst du AVAS? Mein Auto hört sich wie eine Straßenbahn an und man hört eindeutig, ob ich beschleunige oder verlangsame.
M. meint
Ja, AVAS ist ein schönerer Name für „nerviges Gepiepse“ – ohne dass es daran etwas ändert.
Vielleicht machen das verschiedene OEM unterschiedlich (die Töne an sich sind es ja), aber mir fällt meistens nur dieser eine (jeweilige) Ton auf, der in 30er Zonen lauter ist als alle „normalen“ Verbrenner im Umfeld (was beim reinen Schalldruck also übertrieben ist, die Verbrenner hat man ja auch immer gehört), und dann wenig bis keine Varianz bei Tonfrequenz oder eben Schalldruck. Da wäre mehr Varianz nötig, um eben nicht die ganze Straße mit einer Straßenbahn zu nerven.