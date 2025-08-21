Brand in Tesla-Fabrik Grünheide: Batterieproduktion nach Feuer gestoppt

Ein Feuer in der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide hat am Montag zu einem größeren Notfalleinsatz geführt. Betroffen war ein Bereich, in dem Batteriepakete gefertigt werden. Nach Informationen des Handelsblatts mussten alle dort arbeitenden Angestellten evakuiert werden. Nur Mitglieder der Werksfeuerwehr sowie Reinigungskräfte mit Schutzkleidung und Atemmasken durften das Gebäude betreten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Der Vorfall ereignete sich laut dem Bericht gegen 15 Uhr. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Oder-Spree fielen „einige Batteriezellen von einem Förderband im 1. OG hinunter ins Erdgeschoss durch einen Förderschacht“. Dort kam es zu einem sogenannten Entstehungsbrand. Die Flammen beschränkten sich auf die betroffenen Zellen im Transportsystem. Insgesamt waren dem Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) zufolge 512 Batteriezellen betroffen – etwa zwei Drittel eines vollständigen Batteriepakets für einen Pkw.

Tesla informierte die Behörden und leitete nach offiziellen Angaben alle notwendigen Schritte ein. Eine Sprecherin des Landkreises erklärte: Tesla habe „alle notwendigen Maßnahmen gemäß dem mit der unteren Wasserbehörde und WSE abgestimmten Havarieplan ergriffen“. Der Einsatz konnte vollständig im Gebäude gehalten werden, sodass keine Gefahr für das Grundwasser entstand.

Untersuchungen laufen

Ein spezialisiertes Reinigungsunternehmen wurde beauftragt, das kontaminierte Löschwasser zu beseitigen und die betroffenen Bereiche zu reinigen. Erst nach Abschluss dieser Maßnahmen kann die Ursache des Brandes weiter untersucht werden. Tesla selbst äußerte sich auf Anfrage des Handelsblatts zunächst nicht zu dem Vorfall.

Für die Mitarbeiter hatte der Brand spürbare Folgen: „Die Kolleginnen und Kollegen, die evakuiert wurden, konnten stundenlang nicht zurück, um ihre Sachen zu holen“, berichtete ein Mitarbeiter. Einige blieben bis spät am Abend vor Ort. Am nächsten Tag begann die Arbeit später als üblich, die Fertigung Batteriepaket blieb komplett geschlossen, während in der Drive-Unit wieder Antriebe produziert wurden.

Während des Stillstands führten Mitarbeiter, deren Aufgaben vorübergehend entfielen, unter anderem Erste-Hilfe-Kurse und andere Trainings durch. Zeitgleich gab es regelmäßige Messungen der Luftqualität, um eine sichere Rückkehr zu ermöglichen. Mehrere Beschäftigte berichteten von einem stechenden Geruch in der Luft.

Bereits im Januar war es in einem Labor zur Qualitätsüberwachung zu einer thermischen Reaktion einer Batteriezelle gekommen. Im Februar folgte ein weiterer Brand, als ein Fahrzeug Feuer fing und eine Rauchwolke über dem Gelände stand. Die Tesla-Fabrik steht seit Baubeginn wegen ihrer Lage in einem Trinkwasserschutzgebiet unter besonderer Beobachtung. Die Kreisverwaltung will sich nach Abschluss der Ursachenermittlung über die weiteren Ergebnisse informieren lassen. Die Untersuchung läuft derzeit noch.