Ari bietet Elektro-L7e-Kleintransporter 458 Pro mit bis zu 230 km Reichweite an

Ari Motors hat ein neues elektrisches Nutzfahrzeug vorgestellt: den Ari 458 Pro. Es handelt sich um eine auf europäische Standards angepasste Variante des Hudson eBuddy aus China. Das Fahrzeug richtet sich an gewerbliche Kunden und ist ab einem Preis von 15.790 Euro netto erhältlich. Ari Motors positioniert das Modell als wirtschaftliche, nachhaltige Alternative für Handwerk, Handel, Kommunen und Dienstleister.

Der Name Ari 458 Pro lehnt sich an das bereits seit 2019 erhältliche Modell Ari 458 an, obwohl beide Fahrzeuge von unterschiedlichen chinesischen Herstellern stammen. Während der ältere Ari 458 von Jiayuan EV kommt, basiert der neue Pro laut dem Portal Electrive auf einem Modell von Hudson. Beide Fahrzeuge gehören zur L7e-Kategorie leichter E-Transporter, die mit maximal 15 kW/20 PS motorisiert sein dürfen und höchstens 90 km/h fahren. Für die Nutzung ist ein Führerschein der Klasse B erforderlich.

Der Ari 458 Pro ist in 31 Aufbauvarianten verfügbar, darunter Kühlfahrzeug, Kipper, Verkaufsfahrzeug und Foodtruck. Importiert wird das Fahrzeug aus China, die finale Konfiguration und Anpassung an europäische Qualitätsanforderungen erfolgt in einer firmeneigenen Manufaktur im tschechischen Ricany bei Prag.

Das Fahrzeug misst 3,82 Meter in der Länge, 1,49 Meter in der Breite und 1,92 Meter in der Höhe. Die Pritschenversion bietet eine Ladefläche von 2,02 x 1,40 Metern bei einer Nutzlast von bis zu 850 Kilogramm. Der elektrische Antrieb leistet 15 kW/20 PS, ist heckgetrieben und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 71 km/h.

Zur Auswahl stehen zwei Batterievarianten: eine 15-kWh-Batterie mit einer Reichweite von 120 bis 180 Kilometern sowie ein 23,5-kWh-Akkupack mit einer Reichweite von 180 bis 230 Kilometern – jeweils abhängig vom Einsatzgebiet. Beide Versionen lassen sich in etwa vier bis sechs Stunden an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose aufladen, ohne zusätzliche Ladeinfrastruktur.

„Mit dem Ari 458 Pro setzen wir ein deutliches Zeichen: mehr Raum für Menschen und Ladung, mehr Leistungsfähigkeit für den Alltag und das alles ohne Abstriche bei Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit“, so Thomas Kuwatsch, Mitgründer und CFO von Ari Motors.