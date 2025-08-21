Pkw-Flotten-Neuzulassungen: 23,4 Prozent Elektroautos im Juli 2025

Im Juli hat sich der Flottenmarkt in Deutschland als bedeutender Treiber der Elektrifizierung des Pkw-Bestands erwiesen. Nach Angaben der Automobilwoche lag der Anteil reiner Elektroautos (BEV) an den Neuzulassungen im Flottenbereich bei knapp 23,4 Prozent – ein Plus von rund sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit erreichte der BEV-Anteil trotz des Wegfalls der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 ein neues Rekordniveau.

Auch Plug-in-Hybride (PHEV) legten im Flottenmarkt zu. Mit einem Anteil von 16,1 Prozent stieg ihr Marktanteil ebenfalls um rund sieben Prozentpunkte im Jahresvergleich. Zusammen kommen elektrifizierte Fahrzeuge damit auf einen Marktanteil von mehr als 39 Prozent. „Die weggebrochenen Volumina in Flotten konnten durch BEV- und PHEV-Zuwächse mehr als aufgefangen werden – das ist in den vergangenen Monaten nicht immer gelungen“, sagte Dataforce-Analyst Julian Litzinger der Automobilwoche.

Litzinger nennt zwei wesentliche Gründe für den Zuwachs: Einerseits das Senken der CO₂-Emissionen der Hersteller, andererseits die steuerlichen Vorteile für Dienstwagenfahrer. „Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten erscheinen die elektrifizierten Optionen bei der Firmenwagenwahl aus Sicht der Fahrer besonders attraktiv“, erklärt Litzinger.

BEV und PHEV legen zu, Verbrenner verzeichnen Rückgänge

Insgesamt wurden im Juli rund 264.800 neue Pkw zugelassen – ein Plus von 11 Prozent. Der Flottenmarkt trug mit über 81.300 Neuzulassungen dazu bei und legte gegenüber dem Vorjahresmonat um sechs Prozent zu. Während BEV und PHEV deutlich zulegten, verzeichneten Verbrenner deutliche Rückgänge. Diesel-Pkw blieben mit knapp 24.900 Neuzulassungen zwar die stärkste Antriebsart, verloren aber 16,3 Prozent. Benziner kamen auf 22.300 Neuzulassungen und ein Minus von 11,5 Prozent.

Besonders stark präsentierten sich die Marken Volkswagen und Skoda im Flottensegment. VW steigerte seine Neuzulassungen um fast 21 Prozent auf rund 17.700 Fahrzeuge, Skoda folgte mit einem Plus von über 11,5 Prozent auf 11.000 Fahrzeuge. Gemeinsam vereinen sie 35,3 Prozent des Marktes auf sich. „Die Zuwächse kommen vor allem aus den Segmenten PHEV und BEV, in denen der Konzern spürbar aufs Gas tritt“, erläutert Litzinger.

Diese Entwicklung zeigt sich auch im Modellranking: Acht der zehn meistverkauften Flottenmodelle stammen aus dem Volkswagen-Konzern. An der Spitze steht der Skoda Octavia, gefolgt vom VW Passat, Golf und Tiguan. Nur Opel kann mit dem Astra auf Platz fünf und dem Corsa auf Platz neun in die Dominanz der Wolfsburger eingreifen.

Auch im Segment der reinen Elektrofahrzeuge behauptet sich Europas größter Autohersteller und stellt die vier meistzugelassenen BEV-Modelle im Juli: VW ID.7, ID.3, ID.4 und Skoda Enyaq. Auf Platz 5 findet sich zudem der Audi Q6 e-tron. Mit dem iX1, i5 und i4 von BMW sowie dem Explorer von Ford schaffen es auch vier Modelle anderer Hersteller in die Top 10 des BEV-Rankings.