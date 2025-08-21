Pkw-Flotten-Neuzulassungen: 23,4 Prozent Elektroautos im Juli 2025

Im Juli hat sich der Flottenmarkt in Deutschland als bedeutender Treiber der Elektrifizierung des Pkw-Bestands erwiesen. Nach Angaben der Automobilwoche lag der Anteil reiner Elektroautos (BEV) an den Neuzulassungen im Flottenbereich bei knapp 23,4 Prozent – ein Plus von rund sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit erreichte der BEV-Anteil trotz des Wegfalls der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 ein neues Rekordniveau.
Auch Plug-in-Hybride (PHEV) legten im Flottenmarkt zu. Mit einem Anteil von 16,1 Prozent stieg ihr Marktanteil ebenfalls um rund sieben Prozentpunkte im Jahresvergleich. Zusammen kommen elektrifizierte Fahrzeuge damit auf einen Marktanteil von mehr als 39 Prozent. „Die weggebrochenen Volumina in Flotten konnten durch BEV- und PHEV-Zuwächse mehr als aufgefangen werden – das ist in den vergangenen Monaten nicht immer gelungen“, sagte Dataforce-Analyst Julian Litzinger der Automobilwoche.
Litzinger nennt zwei wesentliche Gründe für den Zuwachs: Einerseits das Senken der CO₂-Emissionen der Hersteller, andererseits die steuerlichen Vorteile für Dienstwagenfahrer. „Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten erscheinen die elektrifizierten Optionen bei der Firmenwagenwahl aus Sicht der Fahrer besonders attraktiv“, erklärt Litzinger.
BEV und PHEV legen zu, Verbrenner verzeichnen Rückgänge
Insgesamt wurden im Juli rund 264.800 neue Pkw zugelassen – ein Plus von 11 Prozent. Der Flottenmarkt trug mit über 81.300 Neuzulassungen dazu bei und legte gegenüber dem Vorjahresmonat um sechs Prozent zu. Während BEV und PHEV deutlich zulegten, verzeichneten Verbrenner deutliche Rückgänge. Diesel-Pkw blieben mit knapp 24.900 Neuzulassungen zwar die stärkste Antriebsart, verloren aber 16,3 Prozent. Benziner kamen auf 22.300 Neuzulassungen und ein Minus von 11,5 Prozent.
Besonders stark präsentierten sich die Marken Volkswagen und Skoda im Flottensegment. VW steigerte seine Neuzulassungen um fast 21 Prozent auf rund 17.700 Fahrzeuge, Skoda folgte mit einem Plus von über 11,5 Prozent auf 11.000 Fahrzeuge. Gemeinsam vereinen sie 35,3 Prozent des Marktes auf sich. „Die Zuwächse kommen vor allem aus den Segmenten PHEV und BEV, in denen der Konzern spürbar aufs Gas tritt“, erläutert Litzinger.
Diese Entwicklung zeigt sich auch im Modellranking: Acht der zehn meistverkauften Flottenmodelle stammen aus dem Volkswagen-Konzern. An der Spitze steht der Skoda Octavia, gefolgt vom VW Passat, Golf und Tiguan. Nur Opel kann mit dem Astra auf Platz fünf und dem Corsa auf Platz neun in die Dominanz der Wolfsburger eingreifen.
Auch im Segment der reinen Elektrofahrzeuge behauptet sich Europas größter Autohersteller und stellt die vier meistzugelassenen BEV-Modelle im Juli: VW ID.7, ID.3, ID.4 und Skoda Enyaq. Auf Platz 5 findet sich zudem der Audi Q6 e-tron. Mit dem iX1, i5 und i4 von BMW sowie dem Explorer von Ford schaffen es auch vier Modelle anderer Hersteller in die Top 10 des BEV-Rankings.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Hehe… as I said!
Tesla versteht das Flottengeschäft nicht… naja, haben wollen tut die auch so noch kaum jemand…
MichaelEV meint
Hehe… wirklich schlimm, dass Tesla im margenschwächeren Flottengeschäft (noch) nicht mitmischt, während andere nur so ihre Fahrzeuge wegbekommen (man muss ja Ziele für die CO2-Flottengrenzwerte erfüllen…).
MrBlueEyes meint
„noch nicht“ …der war gut! :-) …bei den Leasingraten NIE…
MichaelEV meint
Und sind Leasingraten in Steintafeln gemeißelt und können unter gar keinen Umständen verändert werden… oder wie ist dieser Satz zu verstehen?
Aber ist ja bekannt, wie es weitergeht… Wenn die niedrigeren Leasingraten kommen, wird damit wieder ein Fass aufgemacht und irgendwelche wahnsinnigen Prophezeiungen inszeniert.
Als Tesla kleine Rabatte gegeben hat, hat man hier von „verramschen“ gesprochen. Andere Hersteller arbeiten mittlerweile mit bis zu 30% Rabatt (bzw. im Leasing noch mehr). Plötzlich haben nicht die Hersteller Probleme, die ihre Autos verschleudern, sondern der Hersteller, der keine Rabatte vergibt. Wahnsinn…
M. meint
Ich kann das Wort „Tesla“ im Artikel nicht finden.
Warum also darüber reden?
IDFan meint
Hahaha, da sind fünf Marken/Modelle genannt, die bemerkenswert gut laufen. Drei gehören zum VW Konzern und eine weitere hat bei ihnen die Plattform gekauft. Was für eine Dominanz des bei weitem größten Automobilherstellers der Welt!
M. meint
Wie groß ist der Vorsprung zu Toyota?
IDFan meint
38 Milliarden nach letzten Jahresbilanzen.
M. meint
Ah, ich dachte an „Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge“. Das wäre auch so eine übliche Definition für die Größe eines Herstellers.
Fred Feuerstein meint
Hier sieht man einmal mehr wie Da.vid alias ID.Fan es mit den Fakten hat…Der bei weitem größte Automobilhersteller wird sowohl im Absatz, Umsatz und Gewinn vom noch größeren Toyotakonzern geschlagen.
IDFan meint
Ein Konzern wird nach Umsatz eingestuft. Hol dir gerne Betreuung, wenn du die Umsatzzahlen nicht findest oder nicht einordnen kannst.
E.Korsar meint
„Was für eine Dominanz des bei weitem größten Automobilherstellers der Welt!“
War bestimmt die Autokorrektur.
Was für eine Dominanz beim zweiten der größten Automobilhersteller der Welt!
Ben meint
Also bedeutet Dominanz für dich dass man 3 deutsche Werke schließt(Osnabrück ist schom an Rheinmetall verkauft, Dresden schließt Ende 25), die Werke unter massiven Kostendruck setzt wärend gleichzeitig die BEV Werke Emden und Mosel die Werke über den Sommer länger schließen müssen wegen fehlender Bestelleingänge wärend WOB noch immer kein einziges BEV gebaut hat und in Zukunft auch nicht wird weil die Verlagerung des Golf nach Mexiko abgesagt wurde.
M. meint
So, langsam:
1) „Osnabrück ist schom an Rheinmetall verkauft“
Erstmal ist das eine Falschmeldung, da bis 2027 noch produziert wird (der T-Roc als Cabrio), und der Verkauf nochmal gestoppt werden könnte (einfach mal selbst danach suchen), falls sich ein Folgemodell findet, oder VW als Zulieferer für Rheinmetall anbietet – das wird man sehen.
Da sind schon ewig nur Nischenmodelle in kleinen Stückzahlen vom Band gelaufen, wie zuletzt der inzwischen eingestellt Arteon. Bei den Gesamtstückzahlen hatte Osnabrück nie etwas zu melden.
2) Dresden schließt Ende 25
Nein, wieder falsch, die Schaufensterproduktion in der „gläsernen Manufaktur“ stoppt, die war aber nie rentabel im Sinne von Produktionskosten. Dass dort ID.3 gefertigt wurden, war einfach eine Ersatzverwendung nach der Einstellung des Phaeton. Wo sonst konnten Autokäufer selbst an ihrem eigenen Auto mitarbeiten?
Die Manufaktur bleibt aber erhalten, nur die unsinnige Endmontage (mehr war das nicht) dort hört auf.
3) hast du nicht genannt. wohl verzählt…
„die Werke unter massiven Kostendruck setzt“
Ihr habt es euch halt lange bequem gemacht mit immer weniger Wochenstunden für immer mehr Geld – wenn man dann meckert, dass Autos aus China so viel günstiger sind, muss man sich auch mal an die eigene Nase fassen und schauen, dass man selbst wieder was für sein Geld bietet.
Aber im Lidl an der Kasse ist es sicher auch schön.