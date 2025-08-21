Aral Pulse schließt künftig E-Autos von Lkw-Ladepunkten aus

Aral Pulse trennt künftig strikt zwischen Ladeplätzen für Elektroautos und solchen für E-Lkw. Das Unternehmen kündigte laut dem Portal Electrive in einer E-Mail an seine Kunden an, dass ab dem 1. September 2025 Lkw-Ladepunkte nicht mehr von Privatkunden genutzt werden können. Diese Ladepunkte werden in der Aral-Pulse-App nicht mehr angezeigt und lassen sich auch nicht mehr freischalten.

Der Schritt erfolgt, weil immer mehr E-Lkw an Aral-Standorten laden und dafür ausreichend Platz benötigt wird. Aral Pulse schreibt in seiner Mitteilung: „Mittlerweile laden auch immer mehr E-Lkw bei uns. Deshalb entwickeln wir unsere Standorte gezielt weiter, damit sie den Anforderungen moderner E-Mobilität gerecht werden.“

Die betroffenen Ladeplätze sind speziell für schwere Nutzfahrzeuge ausgelegt und baulich so konzipiert, dass sie sich gut mit Sattelzügen anfahren lassen. Damit sie nicht durch E-Pkw blockiert werden, wird ihre Nutzung nun auf Lkw beschränkt. Zur Inbetriebnahme des E-Lkw-Korridors auf dem Rhein-Alpen-Korridor Anfang 2023 hatte Aral Pulse Electrive zufolge noch betont, dass die CCS-Ladepunkte auch von E-Pkw genutzt werden könnten. Warum man nun davon abrückt, sei offen.

Privatkunden müssen sich an den betroffenen 25 Standorten künftig auf die konventionellen Pkw-Ladeplätze beschränken. Diese sind jedoch nicht für längere Fahrzeuge oder Gespanne ausgelegt. Bisher konnten beispielsweise E-Auto-Anhänger-Gespanne oder große Transporter auf die großzügig gestalteten Lkw-Ladeflächen ausweichen. Diese Möglichkeit entfällt nun. Das könnte den Ladevorgang für einige Nutzer erschweren, etwa wenn ein Anhänger abgekuppelt werden muss.

Aral Pulse meint dagegen, dass das Ladeerlebnis für Elektroauto-Fahrer an den über 500 übrigen Standorten weiterhin gleich bleibe. An den 25 betroffenen Standorten würden die Ladesäulen nun mit „Beschilderungen, Kabelanhänger und Informationen auf den Bedienbildschirmen“ gekennzeichnet, um eine einfache Unterscheidung zwischen Pkw- und Lkw-Stromtankstellen zu ermöglichen.

Aral Pulse betreibt in Deutschland eigenen Angaben zufolge über 3.600 Ladepunkte und zählt damit zu den größten Schnellladeanbietern des Landes.