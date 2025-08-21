Aral Pulse schließt künftig E-Autos von Lkw-Ladepunkten aus

Aral Pulse trennt künftig strikt zwischen Ladeplätzen für Elektroautos und solchen für E-Lkw. Das Unternehmen kündigte laut dem Portal Electrive in einer E-Mail an seine Kunden an, dass ab dem 1. September 2025 Lkw-Ladepunkte nicht mehr von Privatkunden genutzt werden können. Diese Ladepunkte werden in der Aral-Pulse-App nicht mehr angezeigt und lassen sich auch nicht mehr freischalten.
Der Schritt erfolgt, weil immer mehr E-Lkw an Aral-Standorten laden und dafür ausreichend Platz benötigt wird. Aral Pulse schreibt in seiner Mitteilung: „Mittlerweile laden auch immer mehr E-Lkw bei uns. Deshalb entwickeln wir unsere Standorte gezielt weiter, damit sie den Anforderungen moderner E-Mobilität gerecht werden.“
Die betroffenen Ladeplätze sind speziell für schwere Nutzfahrzeuge ausgelegt und baulich so konzipiert, dass sie sich gut mit Sattelzügen anfahren lassen. Damit sie nicht durch E-Pkw blockiert werden, wird ihre Nutzung nun auf Lkw beschränkt. Zur Inbetriebnahme des E-Lkw-Korridors auf dem Rhein-Alpen-Korridor Anfang 2023 hatte Aral Pulse Electrive zufolge noch betont, dass die CCS-Ladepunkte auch von E-Pkw genutzt werden könnten. Warum man nun davon abrückt, sei offen.
Privatkunden müssen sich an den betroffenen 25 Standorten künftig auf die konventionellen Pkw-Ladeplätze beschränken. Diese sind jedoch nicht für längere Fahrzeuge oder Gespanne ausgelegt. Bisher konnten beispielsweise E-Auto-Anhänger-Gespanne oder große Transporter auf die großzügig gestalteten Lkw-Ladeflächen ausweichen. Diese Möglichkeit entfällt nun. Das könnte den Ladevorgang für einige Nutzer erschweren, etwa wenn ein Anhänger abgekuppelt werden muss.
Aral Pulse meint dagegen, dass das Ladeerlebnis für Elektroauto-Fahrer an den über 500 übrigen Standorten weiterhin gleich bleibe. An den 25 betroffenen Standorten würden die Ladesäulen nun mit „Beschilderungen, Kabelanhänger und Informationen auf den Bedienbildschirmen“ gekennzeichnet, um eine einfache Unterscheidung zwischen Pkw- und Lkw-Stromtankstellen zu ermöglichen.
Aral Pulse betreibt in Deutschland eigenen Angaben zufolge über 3.600 Ladepunkte und zählt damit zu den größten Schnellladeanbietern des Landes.
Kommentare
Ossisailor meint
Der Elektrotrucker lädt zwangsläufig sehr häufig an normalen Ladeplätzen für PkW. Manchmal mit, meist aber ohne Trailer.
Hoffentlich sperrt Aral den dabei nicht. Seine wöchentlichen Videos tragen soviel zur Meinungsbildung über die E-Mobilität bei.
Ansonsten gibt es für LkW an PkW-Ladern das Problem, dass noch ein zweites Fahrzeug, z.B. ein PkW, den zweiten Ladestecker nimmt und sich dann für beide die Ladeleistung halbiert. Der Elektrotrucker nutzt dann ein vorbereitetes Schild, dass andere darauf hinweist. Es gab da Beispiele in seinen Videos, dass der PkW dann verständnisvoll eine andere freie Säule gewählt hat.
simon meint
Auf den Umsatz würde Aral sicher erstmals nicht verzichten. Langfristig gehört PKW und LKW Laden getrennt. Sicherheit, Platz und der Bodenverdichtung.
Michael S. meint
Ist ja alles richtig, hier ging es ja aber genau um das Gegenteil: Keine PKW auf den wenigen Ladeplätzen für LKW.
erFahrer meint
Sehr gute Maßnahme. Helfe da gerne mit dazu, dass ich auch noch die PKW-Plätze dieses umweltzerstörenden Öl-Konzerns frei halte, damit andere immer ganz viel Platz dort haben. Dann sind alle zufrieden ;-)
E.Korsar meint
Scheinen sich die Ladeplätze – wegen hoher Auslastung – für LKW ja zu lohnen, wenn sie die Kleinverbraucher schon verscheuchen müssen.
M. meint
Denke mich mir auch.
Warum 40 kWh verkaufen, wenn ich in der gleichen Zeit auch 400 kWh verkaufen kann…
Nur für Gespannfahrer ist das echt besch…
simon meint
So ein LKW Charger braucht auch sehr viel mehr Platz. Das wäre doppelt ärgerlich.