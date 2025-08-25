Porsche: Neuausrichtung der Batterieaktivitäten wegen langsameren Hochlaufs der E-Mobilität

Porsche betont, in der Elektromobilität weiterhin eine wesentliche Antriebsart der Zukunft zu sehen. Aufgrund des langsameren Hochlaufs sowie veränderter Rahmenbedingungen in China und den USA richtet der Sportwagenhersteller nun aber seine Batterieaktivitäten neu aus. In diesem Zuge soll sich die Cellforce Group GmbH künftig auf die Forschung und Entwicklung von Batteriezellen fokussieren.

Die bisherigen Pläne des Tochterunternehmens zum Ausbau der Produktion von Hochleistungsbatterien werden nicht weiterverfolgt. Derzeit ist vorgesehen, die Entwicklung als eigenständige Forschungs- und Entwicklungs-Einheit weiterzuführen. Der damit verbundene Personalabbau soll sozialverträglich begleitet werden. Zudem hat die PowerCo, das Batteriekompetenzzentrum des Mutterkonzerns Volkswagen, angeboten, geeigneten Mitarbeitern der Cellforce Group Perspektiven an den Standorten der PowerCo aufzuzeigen.

„Porsche zählt zu den erfolgreichsten traditionellen Automobilherstellern in der Transformation zur Elektromobilität. Im ersten Halbjahr 2025 wurden 57 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge in Europa ausgeliefert, weltweit lag die E-Quote bei 36 Prozent. Durch herausfordernde Rahmenbedingungen – insbesondere in den Porsche Hauptmärkten USA und dem noch nicht entwickelten chinesischen Elektro-Luxussegment – ordnen wir unsere Batterieaktivitäten neu und konzentrieren uns auf die Zell- und Systementwicklung“, so Volkswagen- und Porsche-Chef Oliver Blume.

Eine eigene Fertigung von Batteriezellen verfolge Porsche aus Volumengründen und fehlenden Skaleneffekten nicht weiter. „Die Elektromobilität bleibt auch zukünftig eine wesentliche Antriebsart für unsere Sportwagen“, betont Blume.

Porsche will auch in Zukunft in die Forschung und Entwicklung von Batteriezellen investieren. Damit stütze man den 2019 eingeschlagenen Elektro-Kurs. Weltweit gebe es beim Hochlauf der E-Mobilität jedoch starke regionale Unterschiede. Aus diesem Grund rücke das Unternehmen von der ursprünglich geplanten Skalierung der Batterieproduktion durch die Cellforce Group ab und fokussiere sich zukünftig auf die Zell- und Systementwicklung.

Neuausrichtung der Cellforce Group

„Mit dem Bau der Fabrik in Kirchentellinsfurt haben wir 2022 ein Ausrufezeichen in der Branche und für den Standort Deutschland gesetzt. Leider hat sich der Markt für elektrische Fahrzeuge weltweit nicht so entwickelt wie ursprünglich angenommen. Die Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert und wir müssen darauf reagieren“, erklärt Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Porsche. „Wir bedauern diesen Schritt und sind uns bewusst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cellforce Group mit Herzblut die Entwicklung von Hochleistungsbatterien vorangetrieben haben … Am Ende müssen wir aber feststellen, dass das geplante Geschäftsmodell wirtschaftlich nicht darstellbar ist.“

Die ursprüngliche Idee war es, die Fabrik in Kirchentellinsfurt als „Anlauffabrik“ mit einem Produktionsvolumen von etwa 1 GWh zu starten. Später sollte das Volumen an einem zweiten Standort skaliert werden. „Das ist aus heutiger Sicht nicht realistisch“, sagt Steiner. „Die Cellforce Group hat Hochleistungszellen erfolgreich entwickelt und die Pilotfertigung aufgebaut, aufgrund weltweit fehlender Volumina ist eine Skalierung der eigenen Fertigung zur geplanten Kostenposition jedoch nicht möglich. Deshalb soll sich die Cellforce Group künftig auf die Forschungs- und Entwicklungsarbeit konzentrieren.“

Das in den vergangenen Jahren erworbene Wissen innerhalb der Cellforce Group möchte Porsche weiterhin nutzen. Steiner: „Wir werden auch in Zukunft in vollelektrische Modelle mit High-Performance-Batterien investieren. Die neue R&D-Einheit kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Hier bündeln wir unsere Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungszellen und bringen diese auch in den Konzernverbund ein. So wird die PowerCo die eigenständige R&D-Einheit nutzen und dort Entwicklungsaufträge für High Performance Zellen platzieren.“

Das Know-how der Cellforce Group könne auch der V4Smart GmbH & Co. KG zugutekommen. Im März dieses Jahres hat der Sportwagenhersteller das Geschäftsfeld für „Ultra-Hochleistungs-Lithium-Ionen-Rundzellen“ von der Varta-AG-Gruppe übernommen. Die Zellen der V4Smart kommen derzeit bereits als sogenannte Booster-Zellen im Porsche 911 GTS zum Einsatz. Weitere 911-Derivate mit Performance-Hybrid stehen kurz vor der Markteinführung.