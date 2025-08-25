Grünen-Politiker fordert E-Auto-Förderung nur für ländliche Regionen

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Michael Kellner fordert eine gezielte Förderung von Elektroautos für ländliche Regionen. Im Interview mit dem Tagesspiegel betonte er, dass der öffentliche Nahverkehr dort häufig nicht ausreiche. Kellner plädiert dafür, die begrenzten staatlichen Fördermittel gezielt Menschen auf dem Land zugutekommen zu lassen.

Kellner verwies auf die unterschiedliche Verkehrsinfrastruktur in Stadt und Land. In Metropolen wie Berlin oder Potsdam sei ein Auto oft verzichtbar, ganz anders als in kleineren Städten wie Prenzlau, Angermünde oder Pasewalk. „Wenn ich in Prenzlau, in Angermünde oder Pasewalk lebe, dann bin ich darauf angewiesen.“ Deshalb braucht es nach seiner Ansicht einen besonderen politischen Fokus auf ländliche Gebiete.

Derzeit gibt es keine laufende Kaufprämie für die private Anschaffung von Elektroautos. Jedoch soll die Bundesregierung eine neue Förderung sowohl für vollelektrische Fahrzeuge als auch für Plug-in-Hybride planen.

Das Versprechen der Ampel-Koalition – ein Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte aus dem EU-Klimasozialfonds – lässt auf sich warten. Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos bis 2035 ist noch offen. In der Automobilindustrie wächst deshalb die Kritik.

„Jetzt ist in erster Linie die Politik gefordert“, so kürzlich die Präsidentin des Autoverbands VDA Hildegard Müller. Sie forderte eine schnelle Umsetzung der Steuerbefreiung bis 2035 und verwies auf 110 verfügbare E-Modelle deutscher Hersteller. Die aktuelle Unsicherheit schrecke viele Käufer ab.

Ungeachtet der Fördersituation steigt die Nachfrage: Laut Kraftfahrtbundesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 rund 249.000 E-Autos neu zugelassen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 184.000 Zulassungen im gleichen Zeitraum 2024. Dennoch bleibt die Skepsis gegenüber dem elektrischen Fahren in Teilen der Bevölkerung bestehen.