Grünen-Politiker fordert E-Auto-Förderung nur für ländliche Regionen

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Michael Kellner fordert eine gezielte Förderung von Elektroautos für ländliche Regionen. Im Interview mit dem Tagesspiegel betonte er, dass der öffentliche Nahverkehr dort häufig nicht ausreiche. Kellner plädiert dafür, die begrenzten staatlichen Fördermittel gezielt Menschen auf dem Land zugutekommen zu lassen.
Kellner verwies auf die unterschiedliche Verkehrsinfrastruktur in Stadt und Land. In Metropolen wie Berlin oder Potsdam sei ein Auto oft verzichtbar, ganz anders als in kleineren Städten wie Prenzlau, Angermünde oder Pasewalk. „Wenn ich in Prenzlau, in Angermünde oder Pasewalk lebe, dann bin ich darauf angewiesen.“ Deshalb braucht es nach seiner Ansicht einen besonderen politischen Fokus auf ländliche Gebiete.
Derzeit gibt es keine laufende Kaufprämie für die private Anschaffung von Elektroautos. Jedoch soll die Bundesregierung eine neue Förderung sowohl für vollelektrische Fahrzeuge als auch für Plug-in-Hybride planen.
Das Versprechen der Ampel-Koalition – ein Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte aus dem EU-Klimasozialfonds – lässt auf sich warten. Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos bis 2035 ist noch offen. In der Automobilindustrie wächst deshalb die Kritik.
„Jetzt ist in erster Linie die Politik gefordert“, so kürzlich die Präsidentin des Autoverbands VDA Hildegard Müller. Sie forderte eine schnelle Umsetzung der Steuerbefreiung bis 2035 und verwies auf 110 verfügbare E-Modelle deutscher Hersteller. Die aktuelle Unsicherheit schrecke viele Käufer ab.
Ungeachtet der Fördersituation steigt die Nachfrage: Laut Kraftfahrtbundesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 rund 249.000 E-Autos neu zugelassen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 184.000 Zulassungen im gleichen Zeitraum 2024. Dennoch bleibt die Skepsis gegenüber dem elektrischen Fahren in Teilen der Bevölkerung bestehen.
Kommentare
McGybrush meint
Ab wann ist denn „Ländlich“. Da kommt dann so quatsch raus das man auf der eine Dorfhälfte zum Landkreis XY gehört und auf der anderen Hälfte woanders hin.wo genau zieht man die Grenze.
Ich wäre für eine Enkommensabhängige Förderung und einem Deckel der Kaufsumme. Also es darf natürlich kein 70.000Eur Auto (allen Aufpreisen inkl) gefördert werden.
brainDotExe meint
Prinzipiell nachvollziehbar, aber wie der Kollege oben schon angemerkt hat, das ist nicht sehr fair und keine Gleichbehandlung.
Funfact am Rande, „kleineren Städten wie Prenzlau, Angermünde oder Pasewalk“, sind für meine ländlichen Verhältnisse schon größere Städte.
Kleinere Stadt sind bei mir so Städte ab 2000 Einwohner. Alles was so bei 10.000 los geht, ist schon eine größere Stadt.
M. meint
Funfact: da gibt es neben deiner Definition schon noch andere.
Landgemeinde: alles bis 5.000
Kleinstadt: 5.000 bis 20.000 (da wird noch zw. kleiner (<10.000) und großer (ab 10.000) Kleinstadt unterschieden)
Mittelstadt: 20.000 bis 100.000 (ab 50.000 gr. Mittelst.)
Großstadt: ab 100.000 (ab 480.000 gr. Großstadt)
Das wäre (ganz grob) die vom BBSR.
TomTom meint
Kann er vergessen, das verstösst gegen den Gleichstellungsgrundschatz.
Wenn die das durchdrücken gibt es nur wieder Theater…