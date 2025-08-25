Umfrage: 8 von 10 E-Auto-Nutzern sehen Alltagstauglichkeit gegeben

Eine neue repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigt deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der Alltagstauglichkeit von Elektroautos zwischen Nutzern und Nicht-Nutzern.

Während 80 Prozent derjenigen, die bereits ein E-Auto besitzen oder genutzt haben, die Alltagstauglichkeit positiv bewerten, sind es unter den Befragten ohne Stromer-Erfahrung lediglich 45 Prozent.

Trotz dieser unterschiedlichen Einschätzungen bei der generellen Alltagstauglichkeit liegen die Meinungen über einzelne Aspekte wie Ladeinfrastruktur und Reichweite näher beieinander. So halten 59 Prozent der Nicht-Nutzer das öffentliche Ladenetz für unzureichend – ein Eindruck, den immerhin 52 Prozent der E-Autofahrer bestätigen.

Bei der Frage nach der Reichweite äußern 61 Prozent der unerfahrenen Befragten Bedenken, während 55 Prozent der Nutzer ähnliche Einschränkungen erlebt haben.

Positiv fällt die Entwicklung des allgemeinen Images von Elektroautos auf. 42 Prozent der Befragten erkennen eine Verbesserung des Rufs in den letzten fünf Jahren. Nur 23 Prozent sehen eine Verschlechterung.