Kabelklau an Ladesäulen nimmt bundesweit zu

Immer mehr Betreiber von Ladeinfrastruktur in Deutschland sehen sich mit gezieltem Kabeldiebstahl konfrontiert. Vor allem das im Kabel enthaltene Kupfer wird entwendet – ein Trend, der laut der EnBW deutlich zugenommen hat und im Gegensatz zu den Vorjahren steht.
„Das Problem des Vandalismus gibt es seit Jahren, es ist bislang aber nichts Schwerwiegendes gewesen. Aktuell werden aber immer wieder Ladekabel abgeschnitten“, erklärte eine Sprecherin des Energiekonzerns laut dem Portal Edison. Besonders betroffen sind Ladestationen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
Auch zahlreiche Stadtwerke bestätigen eine Zunahme der Vorfälle. So berichtet die Aachener Stawag seit Jahresbeginn von gezielten Diebstählen, vor allem an festinstallierten Kabeln von Schnellladesäulen. In Städten wie Duisburg, Bochum, Köln, Hannover und Leipzig häufen sich ähnliche Fälle. Die einhellige Einschätzung: Diese Form des Diebstahls war zuvor kein nennenswertes Problem und hat sich erst in jüngster Zeit stark entwickelt.
In der Branche wird vermutet, dass es sich bei den Diebstählen um organisierte Kriminalität handeln könnte. Offizielle Auskünfte von Polizei oder Staatsanwaltschaft liegen dazu bisher jedoch nicht vor. Die Schäden sind für die Betreiber enorm, obwohl der Materialwert für die Täter vergleichsweise gering ist. „Im Falle eines abgeschnittenen Ladekabels liegt die Schadenssumme bei rund 2.500 Euro, was den Kupferwert von etwa 50 Euro um das 50-Fache übersteigt“, berichtet ein Sprecher von Enercity.
Hohe Schäden für Betreiber
Der Kölner Anbieter Tank E betont ebenfalls, dass den Tätern oft nur wenige Euro an Materialwert blieben, während Betreiber mit hohen Instandsetzungskosten konfrontiert seien. Diese summieren sich durch Material, Arbeitszeit und gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen. Die EnBW etwa schätzt den Schaden pro Kabel auf bis zu 8.000 Euro. Die entstandenen Schadenssummen gehen dem Bericht zufolge mittlerweile für einige Betreiber in die Zehntausende, in Leipzig sprechen die Stadtwerke sogar von 150.000 bis 200.000 Euro.
Neben diesen direkten Kosten entstehen wirtschaftliche Verluste durch den Ausfall der Ladeinfrastruktur. In Aachen etwa belaufen sich die monatlichen Ausfälle bei stark genutzten Schnellladesäulen auf bis zu 9.000 Euro. Betreiber setzen deshalb auf Abschreckung durch Beleuchtung und Videoüberwachung, stoßen dabei im öffentlichen Raum jedoch an rechtliche Grenzen. Besonders abgelegene Standorte mit geringer Nutzung sind anfällig.
Ein weiteres Problem ist der hohe Betreuungsaufwand. Allein in Stuttgart müssen die Stadtwerke mindestens drei Vor-Ort-Kontrollen pro Ladesäule und Jahr durchführen. Eine vollständige Vermeidung des Vandalismus ist einem Unternehmenssprecher zufolge nahezu ausgeschlossen.
Um sich dennoch besser zu schützen, setzen Betreiber laut dem Bericht zunehmend auf technische Lösungen. Dazu zählen GPS-Systeme in den Kabeln, mechanische Verriegelungen oder schützende Abdeckungen, die ein Abtrennen erschweren sollen.
Kommentare
McGybrush meint
GPS und eine Signalleitung ins Kabel die bei durchtrennen einen Alarm auslöst. Egal ob laut oder Stumm an eine Einsatzzentrale.
EWI meint
Vielleicht sollten sich die Automobilhersteller und die Ladestellenbetreiber doch wirklich mal für das System von Easelink, Östreich, interessieren und nicht nur die Chinesen.
123xyz meint
Kupfer kostet aktuell ca. 6€/kg. Also deswegen die Kabel zu klauen, lohnt sich doch gar nicht. Das Kupfer ist schwer herauszuholen, da es in hochtemperaturfesten Isoliermaterialien eingebaut ist.
Für mich gibt’s nur eine Erklärung: „E-Auto-Hass“ und „Vandalismus“.
CJuser meint
In dritte Welt Ländern werden die Kabel verfeuert und so das Kupfer rausgeholt.
Yoyo meint
Nein, im Ruhrgebiet sind es osteuropäische Banden, die Altmetall sammeln.
6 Monate „Selbständigkeit“ durch Schrottsammeln reicht, um dann Bürgergeld und Kindergeld beantragen zu können.
Das ist Fakt und keine rassistische Bemerkung.
Eine Lösung für die Probleme habe ich leider nicht.
Tinto meint
Mit den Tesla SUC kamen auch die osteuropäischen Banden ins Land.
Danke Elon
McGybrush meint
Sehr Weltfremder Kommentar.
Giordano Bruno meint
Neulich habe ich auch wieder eine Ladestation mit abgeschnittenen Kabeln vor Netto gefunden, in einem belebten Wohngebiet. Bei einer anderen von den Stadtwerken war das Display zerstört.
Ich denke eher, dass es E-Auto-Hasser sind. Erst neulich ist ein Mercedes Geländewagen mit einem Benzinkanister hinten dran hupend immer wieder dicht auf mich aufgefahren. Dann bin ich extra langsam gefahren, der wurde noch wütender. Ich dachte bei der nächsten Ampel knallst, also mit Fäusten. Wo soll das noch enden? Hat er sich durch meinen Aufkleber „Save our Planet“ provoziert gefühlt? Echt gruselig diese Blockbildung.
Baumschmuser meint
Wenn es um puren Vandalismus geht – liegen die abgeschnittenen Stromkabel dann vor den Säulen oder fehlen die?
Ansonsten haben gesetzeswidrige Aktionen wie Luft aus den Reifen lassen weiter die Umweltschützer für sich exklusiv gepachtet.
LarsDK meint
Wenn es E-Auto Hass und Vandalismus wäre bräuchten die Diebe die Kabel ja nicht mitnehmen. Hier in Dänemark hat man auch Probleme mit dem Diebstahl von Kabeln, hier wird aber nicht von Vandalismus sondern von Diebstahl geredet.
McGybrush meint
Von den Verurteilten Pärchen in Leipzig kann man ausgehen das es der Kupferwert ist den man sich erhofft hatte. Das hat sich nicht wie organisierte Kriminalität gelesen. Lag bei denen in der Gartenlaube.
Für Ihn gab es 20 Monate. Zu der Mittäterin ist nix bekannt.
Julius meint
