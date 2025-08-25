Kabelklau an Ladesäulen nimmt bundesweit zu

Immer mehr Betreiber von Ladeinfrastruktur in Deutschland sehen sich mit gezieltem Kabeldiebstahl konfrontiert. Vor allem das im Kabel enthaltene Kupfer wird entwendet – ein Trend, der laut der EnBW deutlich zugenommen hat und im Gegensatz zu den Vorjahren steht.

„Das Problem des Vandalismus gibt es seit Jahren, es ist bislang aber nichts Schwerwiegendes gewesen. Aktuell werden aber immer wieder Ladekabel abgeschnitten“, erklärte eine Sprecherin des Energiekonzerns laut dem Portal Edison. Besonders betroffen sind Ladestationen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Auch zahlreiche Stadtwerke bestätigen eine Zunahme der Vorfälle. So berichtet die Aachener Stawag seit Jahresbeginn von gezielten Diebstählen, vor allem an festinstallierten Kabeln von Schnellladesäulen. In Städten wie Duisburg, Bochum, Köln, Hannover und Leipzig häufen sich ähnliche Fälle. Die einhellige Einschätzung: Diese Form des Diebstahls war zuvor kein nennenswertes Problem und hat sich erst in jüngster Zeit stark entwickelt.

In der Branche wird vermutet, dass es sich bei den Diebstählen um organisierte Kriminalität handeln könnte. Offizielle Auskünfte von Polizei oder Staatsanwaltschaft liegen dazu bisher jedoch nicht vor. Die Schäden sind für die Betreiber enorm, obwohl der Materialwert für die Täter vergleichsweise gering ist. „Im Falle eines abgeschnittenen Ladekabels liegt die Schadenssumme bei rund 2.500 Euro, was den Kupferwert von etwa 50 Euro um das 50-Fache übersteigt“, berichtet ein Sprecher von Enercity.

Hohe Schäden für Betreiber

Der Kölner Anbieter Tank E betont ebenfalls, dass den Tätern oft nur wenige Euro an Materialwert blieben, während Betreiber mit hohen Instandsetzungskosten konfrontiert seien. Diese summieren sich durch Material, Arbeitszeit und gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen. Die EnBW etwa schätzt den Schaden pro Kabel auf bis zu 8.000 Euro. Die entstandenen Schadenssummen gehen dem Bericht zufolge mittlerweile für einige Betreiber in die Zehntausende, in Leipzig sprechen die Stadtwerke sogar von 150.000 bis 200.000 Euro.

Neben diesen direkten Kosten entstehen wirtschaftliche Verluste durch den Ausfall der Ladeinfrastruktur. In Aachen etwa belaufen sich die monatlichen Ausfälle bei stark genutzten Schnellladesäulen auf bis zu 9.000 Euro. Betreiber setzen deshalb auf Abschreckung durch Beleuchtung und Videoüberwachung, stoßen dabei im öffentlichen Raum jedoch an rechtliche Grenzen. Besonders abgelegene Standorte mit geringer Nutzung sind anfällig.

Ein weiteres Problem ist der hohe Betreuungsaufwand. Allein in Stuttgart müssen die Stadtwerke mindestens drei Vor-Ort-Kontrollen pro Ladesäule und Jahr durchführen. Eine vollständige Vermeidung des Vandalismus ist einem Unternehmenssprecher zufolge nahezu ausgeschlossen.

Um sich dennoch besser zu schützen, setzen Betreiber laut dem Bericht zunehmend auf technische Lösungen. Dazu zählen GPS-Systeme in den Kabeln, mechanische Verriegelungen oder schützende Abdeckungen, die ein Abtrennen erschweren sollen.