Umfrage: Neue Elektroauto-Prämie überzeugt nur wenige

Über die Hälfte der Autofahrer in Deutschland (57 %) bewerten die neue Elektroauto-Kaufprämie der Bundesregierung negativ. Lediglich eine kleine Minderheit von 6 Prozent der potenziellen Käufer eines Pkw plant, die Förderung in Anspruch zu nehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Direktversicherers DA Direkt.

Wird der Effekt von Kaufanreizen und Fördermaßnahmen der Politik und der Hersteller auf die aktuell steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos überschätzt? Die Zahlen deuten laut den Studienautoren darauf hin, dass dem zeitlichen Zusammenhang womöglich keine Kausalität zugrunde liegt. Unterschiede in der Bewertung der Fördermaßnahme bestehen je nach Antriebsart. So steht jede zweite Person mit Elektroauto der Prämie grundsätzlich positiv gegenüber. Demgegenüber befürworten nur 22 Prozent der Verbrennerfahrer die Prämie.

„Gerade diejenigen, die zum Umstieg auf Elektroautos bewegt werden sollen, lehnen die Kaufprämie mehrheitlich ab. Zu den weiterhin bestehenden Vorbehalten gegenüber E-Autos kommt die aktuell ohnehin wirtschaftlich angespannte Lage hinzu, in der weniger Menschen über die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs nachdenken“, sagt Silvia Künnemann von DA Direkt.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hinkt nach Ansicht der Befragten dem Bedarf hinterher. Lediglich 13 Prozent der Bundesbürger bewerten das Angebot als gut. Eigene Reiseerfahrungen mit dem E-Antrieb relativieren diese Wahrnehmung zumindest teilweise. So empfinden immerhin 38 Prozent der E-Autofahrer das Angebot an Ladesäulen als gut. Unter den Verbrennerfahrern herrscht hingegen große Skepsis: Zwei Drittel von ihnen bewerten die Ladeinfrastruktur als schlecht.

Unter den Störfaktoren bei öffentlichen Ladestationen dominieren unübersichtliche Preisstrukturen und Bezahlmöglichkeiten, zu wenige Schnellladesäulen (DC-Lader) sowie eine geringe Aufenthaltsqualität vor Ort. Vermisst werden häufig Sanitäranlagen bei größeren Ladeparks sowie Überdachungen zum Schutz vor Regen oder Hitze während des Ladevorgangs.

„Die Befragten geben ein klares Votum gegen die E-Auto-Förderung ab. Anstelle einer Subvention einzelner Fahrzeuge wäre die Förderung der Ladeinfrastruktur in Deutschland nachhaltiger und volkswirtschaftlich interessanter“, meint Kfz-Versicherungsexpertin Künnemann.