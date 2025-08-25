Audi senkt Ladepreise für zwei Wochen auf 0,19 Euro pro kWh

Audi senkt für einen begrenzten Zeitraum deutlich die Preise an seinen „Audi Charging Hubs“ in Deutschland. Vom 1. bis 14. September 2025 zahlen Nutzer an sechs der Elektroauto-Tankstellen nur 0,19 Euro pro Kilowattstunde (kWh) – unabhängig davon, welches Modell sie fahren.

Regulär betragen die Preise 0,60 €/kWh für Nicht-Audi-Kunden. Kunden des Premiumherstellers ziehen mit dem Ladedienst Audi charging Strom zum Vorteilspreis von 0,39 €/kWh.

Laut Audi gilt das Angebot an den Hubs in Nürnberg, Berlin, München inklusive München Westkreuz, Frankfurt und Bremen. Bezahlt werden kann mit gängigen Kreditkarten – mit Ausnahme von American Express – sowie mit der Girocard (EC-Karte).

Die Ladeleistung an den Hubs beträgt je nach Standort bis zu 400 Kilowatt Gleichstrom (DC), was besonders schnelles Laden ermöglicht. Audi betont, dass das Angebot „unabhängig von der Automarke“ genutzt werden kann.

Nutzer sollten beachten, dass ab einer Standzeit von 45 Minuten eine Blockiergebühr in Höhe von 10 Cent pro Minute fällig wird, wenn das Elektroauto weiterhin angeschlossen bleibt.