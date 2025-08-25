ecomento.de

Audi senkt Ladepreise für zwei Wochen auf 0,19 Euro pro kWh

in Aufladen & Tanken

Audi-Charging-Hub

Bild: Audi

Audi senkt für einen begrenzten Zeitraum deutlich die Preise an seinen „Audi Charging Hubs“ in Deutschland. Vom 1. bis 14. September 2025 zahlen Nutzer an sechs der Elektroauto-Tankstellen nur 0,19 Euro pro Kilowattstunde (kWh) – unabhängig davon, welches Modell sie fahren.

Regulär betragen die Preise 0,60 €/kWh für Nicht-Audi-Kunden. Kunden des Premiumherstellers ziehen mit dem Ladedienst Audi charging Strom zum Vorteilspreis von 0,39 €/kWh.

Laut Audi gilt das Angebot an den Hubs in Nürnberg, Berlin, München inklusive München Westkreuz, Frankfurt und Bremen. Bezahlt werden kann mit gängigen Kreditkarten – mit Ausnahme von American Express – sowie mit der Girocard (EC-Karte).

Die Ladeleistung an den Hubs beträgt je nach Standort bis zu 400 Kilowatt Gleichstrom (DC), was besonders schnelles Laden ermöglicht. Audi betont, dass das Angebot „unabhängig von der Automarke“ genutzt werden kann.

Nutzer sollten beachten, dass ab einer Standzeit von 45 Minuten eine Blockiergebühr in Höhe von 10 Cent pro Minute fällig wird, wenn das Elektroauto weiterhin angeschlossen bleibt.

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Kommentare

Kommentare

  1. TomTom meint

    Sollen doch lieber 39 Cent ohne Grundgebühr machen.
    Das wäre um einiges nachhaltiger für die Auslastung als die 2 Wochen 19 Cent.
    Sind sicher der Auffassung das die Leute wiederkommen wenn sie einmal billig dort geladen haben.
    Naja, die Erkenntnis das es nicht so ist reift nach den 2 Wochen…

    Antworten

