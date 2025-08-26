Kia-Europachef: „Der Elektromarkt gerade in Deutschland wächst“

Kia-Europachef Marc Hedrich ist mit dem aktuellen Absatz von Elektroautos zufrieden. Im ersten Halbjahr lag der Anteil am Gesamtabsatz bei den Südkoreanern in Europa bei 23 Prozent, auf dem deutschen Markt bei 25 Prozent. Damit ist man jeweils deutlich über dem Marktdurchschnitt, der in Europa bei rund 16 Prozent nach dem ersten Halbjahr liegt, in Deutschland bei rund 18 Prozent.
„Der Elektromarkt gerade in Deutschland wächst – und das sogar ohne Kaufprämien“, so Hedrich bei dem offiziellen Produktionsstart des neuen EV4 im slowakischen Kia-Werk in Zilina, schreibt die Autogazette. Förderungen würde Hedrich begrüßen, diese müssten aber verlässlich sein – für den Kunden wie die Industrie. Der Manager verwies auf die Ende 2023 abrupt eingestellte staatliche deutsche E-Auto-Kaufprämie und ein in Frankreich schnell wieder beendetes „Sozialleasing“.
Kia setzt auch ohne Förderung auf die E-Mobilität: Bis 2030 will man 15 Elektroauto-Modelle und zehn Plug-in-Hybride im Angebot haben. Das Absatzziel zu diesem Zeitpunkt sind 4,19 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, davon 1,26 Millionen E-Autos. Bis 2035 will die Marke dann komplett elektrisch sein.
Die neuerdings in Zilina gebaut Schrägheck-Variante des Kompaktwagens EV4 (Artikelbild) wurde speziell für die europäischen Kunden entwickelt und ist zugleich das erste in Europa produzierte vollelektrische Modell der Marke. Es läuft auf einer Linie mit den Verbrennern vom Band. „Der Start der EV4-Produktion ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Er demonstriert die technische Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer europäischen Aktivitäten“, so Hedrich.
„E-Auto-Stopp würde uns die Zukunft kosten“
Mit Blick auf das von der EU ab 2035 beschlossene Aus von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Neuwagen sagte Hedrich, dass Kia dafür bereit sei. Das Unternehmen habe dafür einen Plan, die bestehende Regulatorik zu erfüllen, „ob wir das nun mögen oder nicht“. Einige fordern, dass die EU von dem Ziel abrückt – nicht Kia und sein Europachef: „Wenn wir jetzt sagen würden, wir stoppen den Launch unserer EVs, dann kostet uns das die Zukunft.“
Prinzipiell sei man auch bei Kia für Technologieoffenheit, dazu gehören laut Hedrich aber keine synthetischen Kraftstoffe (E-Fuels). Die Südkoreaner bieten auch Hybride an, auf die an Popularität gewinnenden E-Autos mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator (Range Extender) will man dagegen nicht setzen. Lieber arbeitet man an dem kleinen EV2, der den Einstieg in den Elektroauto-Markt mit der Marke noch einmal erschwinglicher machen soll.
Damit hat Kia bald die E-Autos EV2, EV3, EV4 (als Limousine und Schrägheck), EV6 und EV9 im Angebot, zudem die neue E-Nutzfahrzeug-Reihe PV5. Ein vollelektrisches Modell zum Preis zwischen 20.000 und 25.000 Euro ist laut dem Europachef derzeit kein Thema. Solche Fahrzeuge würden immer mit Kompromissen einhergehen, die für Kia nicht infrage kämen.
F. K. Fast meint
Der e-Automarkt wächst in Europa wegen der CO2-Grenzen. Er würde noch besser wachsen, wenn die Ziele nicht so verwaschen worden wären.
Kirky meint
Aber sicher nicht, wenn die verkauften Autos dann mit kaputter ICCU monatelang herumstehen.
Wir setzen nicht mehr auf kia, nachdem wir die Kupplung für den Ceed selbst bezahlen müssten (über 1000€, NICHT in der Garantie enthalten!!!!!)
Stattdessen setzen wir lieber auf deutsche Qualität und haben einen polo als Jahreswagen genommen.
Dr fährt nur sehr kurze Strecken, d.h. kaum CO2.
Ben meint
Seit wann sind Verschleißteile wie die Kupplung in der Garantie ???
Kirky meint
Das muss man doch dabei schreiben! Außer Kupplung? Wer soll sowas wissen?
Stromspender meint
Ich bin ziemlich sicher, dass Kia das geschrieben hat. Ich würde mal auf die Garantiebedingungen tippen. Oder man schaut sich die FAQs auf der Kia-Seite an und findet zum Beispiel:
F: Gibt es auch Teile, die mit der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie nicht abgedeckt werden?
A: Bestimmte Teile nutzen sich ab und haben deshalb weniger als 7 Jahre Garantie*. Zum Beispiel die Starterbatterie (2 Jahre Garantie*), das Audio-, Entertainment- und Navigationssystem (3 Jahre Garantie*) und der Lack (5 Jahre Garantie*/150.000 km). Fahrzeugteile, die sich im Rahmen ihrer normalen Funktion abnutzen, sind von der Garantie* ausgeschlossen.
Aber natürlich sollten sich Kia und Hyundai mal intensiver um die ICCU-Problematik kümmern.
Fred Feuerstein meint
Wer weiß denn nicht dass eine Kupplung ein Verschleißteil ist und dementsprechend darauf keine bzw. nur eine sehr kurze Garantie gilt. Ähnlich wie bei den Bremsen. Wie die sind schon innerhalb der 7 Jahre verschlissen, wie kann das denn, das muss doch in der Garantie inkludiert sein. 😆
Powermax meint
Die Kupplung dürfte bei keindm Hersteller in der Garantie sein :) weil man diese durch Fehlbenutzung ruckzuck zerstören kann.
Unsere hat lässige 18 Jahre und 220000km geschaft und wurde nur profilaktisch getauscht für die nächsten 10 Jahre.
Andre meint
Die Lieferzeiten für eine Ersatz-ICCU sind mittlerweile auf 1-2 Tage reduziert.
Wenn denn überhaupt noch welche kaputt gehen, denn nach dem letzten ICCU-Update aus Januar-Februar 2025 man kaum noch was von Ausfällen hört.
F. K. Fast meint
Hat der Ceed auch eine kaputte ICCU? Wenn nicht, verstehe ich den herbeigeredeten Zusammenhang im frustgeladenen Posting nicht. Für sehr kurze Strecken hätteste besser einen e-Up oder Spring genommen. Jeder Verbrenner geht dir da über kurz oder lang kaputt.