Kia-Europachef: „Der Elektromarkt gerade in Deutschland wächst“

Kia-Europachef Marc Hedrich ist mit dem aktuellen Absatz von Elektroautos zufrieden. Im ersten Halbjahr lag der Anteil am Gesamtabsatz bei den Südkoreanern in Europa bei 23 Prozent, auf dem deutschen Markt bei 25 Prozent. Damit ist man jeweils deutlich über dem Marktdurchschnitt, der in Europa bei rund 16 Prozent nach dem ersten Halbjahr liegt, in Deutschland bei rund 18 Prozent.

„Der Elektromarkt gerade in Deutschland wächst – und das sogar ohne Kaufprämien“, so Hedrich bei dem offiziellen Produktionsstart des neuen EV4 im slowakischen Kia-Werk in Zilina, schreibt die Autogazette. Förderungen würde Hedrich begrüßen, diese müssten aber verlässlich sein – für den Kunden wie die Industrie. Der Manager verwies auf die Ende 2023 abrupt eingestellte staatliche deutsche E-Auto-Kaufprämie und ein in Frankreich schnell wieder beendetes „Sozialleasing“.

Kia setzt auch ohne Förderung auf die E-Mobilität: Bis 2030 will man 15 Elektroauto-Modelle und zehn Plug-in-Hybride im Angebot haben. Das Absatzziel zu diesem Zeitpunkt sind 4,19 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, davon 1,26 Millionen E-Autos. Bis 2035 will die Marke dann komplett elektrisch sein.

Die neuerdings in Zilina gebaut Schrägheck-Variante des Kompaktwagens EV4 (Artikelbild) wurde speziell für die europäischen Kunden entwickelt und ist zugleich das erste in Europa produzierte vollelektrische Modell der Marke. Es läuft auf einer Linie mit den Verbrennern vom Band. „Der Start der EV4-Produktion ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Er demonstriert die technische Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer europäischen Aktivitäten“, so Hedrich.

„E-Auto-Stopp würde uns die Zukunft kosten“

Mit Blick auf das von der EU ab 2035 beschlossene Aus von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Neuwagen sagte Hedrich, dass Kia dafür bereit sei. Das Unternehmen habe dafür einen Plan, die bestehende Regulatorik zu erfüllen, „ob wir das nun mögen oder nicht“. Einige fordern, dass die EU von dem Ziel abrückt – nicht Kia und sein Europachef: „Wenn wir jetzt sagen würden, wir stoppen den Launch unserer EVs, dann kostet uns das die Zukunft.“

Prinzipiell sei man auch bei Kia für Technologieoffenheit, dazu gehören laut Hedrich aber keine synthetischen Kraftstoffe (E-Fuels). Die Südkoreaner bieten auch Hybride an, auf die an Popularität gewinnenden E-Autos mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator (Range Extender) will man dagegen nicht setzen. Lieber arbeitet man an dem kleinen EV2, der den Einstieg in den Elektroauto-Markt mit der Marke noch einmal erschwinglicher machen soll.

Damit hat Kia bald die E-Autos EV2, EV3, EV4 (als Limousine und Schrägheck), EV6 und EV9 im Angebot, zudem die neue E-Nutzfahrzeug-Reihe PV5. Ein vollelektrisches Modell zum Preis zwischen 20.000 und 25.000 Euro ist laut dem Europachef derzeit kein Thema. Solche Fahrzeuge würden immer mit Kompromissen einhergehen, die für Kia nicht infrage kämen.