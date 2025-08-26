China-Hersteller BYD und MG reagieren auf E-Auto-Zölle mit Plug-in-Hybriden

Die EU hat 2024 als Ergebnis einer Antisubventionsuntersuchung Sonderzölle auf in China gebaute Elektroautos eingeführt. Die zusätzlichen Abgaben kommen zu dem regulären Zollsatz von 10 Prozent hinzu und betreffen unter anderem die in Europa aktiven chinesischen Hersteller BYD und MG. Für BYD gelten seither 17 Prozent, für MG sogar 35,3 Prozent Zusatzabgabe.

Eine Auswertung des Marktforschers Dataforce zeigt nun, dass BYD und MG infolge der Sonderzölle verstärkt Plug-in-Hybride in die EU bringen. Teilzeitstromer sind nicht von den neuen Abgaben betroffen. BYD etwa ließ im ersten Halbjahr 2025 rund 20.000 Plug-in-Hybride in der EU zu – ein sprunghafter Anstieg, da der Hersteller erst im zweiten Quartal 2024 mit dem Verkauf solcher Fahrzeuge in Europa begonnen hatte.

Bei BYD handelt es sich bislang ausschließlich um das Modell Seal U DM-i. Weitere teilelektrische Modelle sind aber bereits in Planung, so soll laut dem Handelsblatt in Kürze der Kombi BYD Seal 6 auf den Markt kommen. Parallel dazu verfolgt der Konzern weiterhin das Ziel, die Produktion von Elektroautos nach Europa zu verlagern. Zwei Werke in Ungarn und der Türkei befinden sich bereits im Bau, um Importzölle zu vermeiden.

Auch MG – einst britisch, heute Teil des chinesischen SAIC-Konzerns – verlagert seinen Fokus deutlich weg von Elektroautos hin zu Hybriden: Während die Zahl der neu zugelassenen E-Autos im ersten Halbjahr 2025 um 60 Prozent sank, stiegen die Zulassungen beim Plug-in-Hybrid MG HS sowie bei den Vollhybriden MG ZS und MG 3 spürbar an. Grund dafür ist Dataforce zufolge unter anderem die hohe Zollbelastung von 35,3 Prozent, mit der MG-Mutter SAIC besonders stark betroffen ist.

Für europäische Hersteller entsteht durch diese Entwicklung ein neuer Wettbewerbsdruck. Autoexpertin Beatrix Keim vom Center Automotive Research in Duisburg warnt laut dem Handelsblatt vor einer neuen Dynamik auf dem Markt: „Ich sehe Europa am Anfang einer Plug-in-Preisschlacht.“ Die chinesischen Hersteller würden die Preise senken, so die Markenbekanntheit und Marktanteile erhöhen – und später können sie die Kunden auf Elektroautos umleiten, wenn nötig.

„Die fehlenden Zölle auf Plug-in-Hybride sind eine Gelegenheit, die mehrere chinesische Hersteller konsequent für sich nutzen“, sagte Charles Lester von dem auf Elektromobilität spezialisierten Analysehaus Rho Motion dem Handelsblatt. Dabei spiele auch die höhere Rentabilität eine Rolle.

Die EU hat die Plug-in-Problematik laut dem Handelsblatt erkannt, wird aber wohl nicht aktiv. Für Zölle auch auf Plug-in-Hybride müsste Brüssel erneut ein Verfahren einleiten. Ein Kommissionssprecher erklärte, dass man weiterhin „offen für eine Verhandlungslösung“ mit den Chinesen sei. Das könnten laut Berichten Mindestpreise für E-Autos aus China sowie Zusagen für komplette Produktionsstätten statt reiner Montagewerke in der EU sein.