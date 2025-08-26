US-Studie: E-Autos verursachen weniger Treibhausgasemissionen als Verbrenner

Eine neue Studie der University of Michigan zeigt, dass der Umstieg auf ein stärker elektrifiziertes Fahrzeug in jedem Bezirk der USA zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen führt. Die Analyse gilt laut den Autoren als die bisher umfassendste ihrer Art. Sie liefert Schätzungen zu Emissionen pro gefahrene Meile über 35 verschiedene Kombinationen aus Fahrzeugklasse und Antriebsart – darunter konventionelle Benzin-Pick-ups, Hybrid-SUVs und vollelektrische Limousinen.

Die Studie wurde vom Arbeits- und Wirtschaftsministerium des Bundesstaates Michigan sowie dem U-M Electric Vehicle Center gefördert. Ziel war es, eine sogenannte „Cradle-to-Grave“-Analyse durchzuführen, die Emissionen nicht nur beim Fahren, sondern auch bei Herstellung und Entsorgung der Fahrzeuge berücksichtigt. Dabei analysierten die Forscher Faktoren wie Antriebsart, Fahrzeugklasse, Fahrverhalten und Standort der Fahrzeuge.

Berücksichtigt wurden vier Antriebsarten: herkömmliche Verbrennungsmotoren (ICEV), Hybridantriebe (HEV), Plug-in-Hybride (PHEV) und vollelektrische Fahrzeuge (BEV). Die Fahrzeugklassen umfassten Pick-ups, Limousinen und SUVs, wie sie derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Das Fahrverhalten wurde differenziert betrachtet, etwa ob ein Fahrzeug eher auf der Autobahn oder in der Stadt genutzt wird, aber auch Aspekte wie der Anteil von Strom- versus Benzinnutzung bei Plug-in-Hybriden. Auch der Standort hatte einen Einfluss: In kälteren Regionen benötigen Fahrzeuge mehr Energie, und das regionale Stromnetz wirkt sich auf die Emissionen beim Laden von E-Fahrzeugen aus.

Durch die Berücksichtigung all dieser Variablen konnten die Forscher vergleichbare Emissionswerte berechnen – etwa für einen benzinbetriebenen Pick-up in Perry County, Pennsylvania, im Vergleich zu einer vollelektrischen Kompaktlimousine in San Juan County, New Mexico.

Auch Elektro-Pick-ups sind klimafreundlicher

Ein zentrales Ergebnis der Studie: In jedem einzelnen Bezirk der USA verursachen vollelektrische Fahrzeuge über ihren Lebenszyklus hinweg weniger Emissionen als alle anderen Fahrzeugtypen. Am höchsten waren die Emissionen bei benzinbetriebenen Pick-ups mit durchschnittlich 486 Gramm CO₂-Äquivalent pro Meile. Der Umstieg auf einen Hybrid-Pickup reduzierte diesen Wert um 23 Prozent, ein vollelektrischer Pickup sogar um 75 Prozent.

Selbst beim Transport von Lasten schnitten elektrische Pick-ups besser ab. So verursachte ein BEV-Pickup mit 2.500 Pfund Zuladung weniger als 30 Prozent der Emissionen eines leeren benzinbetriebenen Pickups.

Am emissionsärmsten waren vollelektrische Kompaktlimousinen mit nur 81 Gramm CO₂-Äquivalent pro Meile – weniger als ein Fünftel der Emissionen eines benzinbetriebenen Pick-ups. Modelle mit längerer Reichweite schnitten allerdings etwas schlechter ab, da die Produktion größerer Batterien zusätzliche Emissionen verursacht.

Ein weiteres zentrales Fazit der Forscher: Neben der Elektrifizierung des Fahrzeugs kann auch die Wahl eines kleineren, bedarfsgerechten Modells die Emissionen deutlich senken. „Das Entscheidende ist, dass das Fahrzeug zu den eigenen Bedürfnissen passt“, sagte Greg Keoleian, Hauptautor der Studie. „Wenn man im Handwerk tätig ist, braucht man vielleicht einen Pick-up – aber dann eben elektrisch. Pendelt man allein zur Arbeit, empfiehlt sich eine elektrische Limousine.“