MG Motor kündigt 13 neue Elektro-Modelle bis 2027 an

Die zum chinesischen Staatskonzern SAIC gehörende Automarke MG Motor plant einem Bericht zufolge eine Modelloffensive im Bereich alternativer Antriebe. Innerhalb der kommenden zwei Jahre sollen weltweit 13 neue elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden, darunter vollelektrische Modelle (BEV), Plug-in-Hybride (PHEV) und Fahrzeuge mit Range-Extender (EREV).

Laut Car News China kündigte Geschäftsführer Chen Cui diese Initiative an. Die Investitionssumme für das Projekt beträgt rund 10 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro. MG, eine Marke mit britischen Wurzeln, bietet in Deutschland derzeit Modelle mit verschiedenen Antriebstechnologien an, vom klassischen Verbrenner bis zum Elektroauto.

Während MG auf dem europäischen Markt mit 153.100 verkauften Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2025 als erfolgreichste chinesische Automarke gilt, fällt die Bilanz in der Volksrepublik deutlich schwächer aus. Im selben Zeitraum konnte das Unternehmen dort lediglich 57.254 Fahrzeuge absetzen. Ein möglicher Grund: In China dominieren mittlerweile sogenannte NEV (New Energy Vehicle) den Markt, während MG bislang nur einen Teil seiner Modelle entsprechend anbietet. NEV ist ein Oberbegriff für Elektroautos, Plug-in-Hybride und Wasserstofffahrzeuge.

Chen Cui betonte dennoch die Bedeutung der konventionellen Antriebe: „In China ist die Nachfrage nach Benzinfahrzeugen der Marke MG hoch, insbesondere bei der Limousine MG5.“ Das Modell spreche vor allem junge Käufer und Tuning-Fans an. Dennoch ist laut Cui klar: „MG wird den Markt für NEVs aktiv erschließen.“

Zur Umsetzung der Strategie setzt MG auch auf die Ressourcen und Partnerschaften der Konzernmutter SAIC. So arbeitet SAIC unter anderem mit dem Technologiekonzern Huawei an der neuen Marke Shangjie. Parallel wird gemeinsam mit Audi eine neue Submarke für den chinesischen Markt aufgebaut. Zudem besteht seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Volkswagen-Konzern, im Rahmen derer derzeit mehrere neue E-Modelle und Plug-in-Hybride entwickelt werden.

Das erste konkrete Produkt der NEV-Strategie ist der neue MG4, ein kompakter Elektro-Pkw mit einem 120-kW-Motor an der Hinterachse. Der Vorverkauf begann im August, die Markteinführung in China soll in Kürze erfolgen. Noch in diesem Jahr soll eine Version mit Semi-Solid-State-Batterie folgen. Wann und welche neuen Modelle von MG nach Europa kommen werden, bleibt abzuwarten.