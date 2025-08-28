MG Motor kündigt 13 neue Elektro-Modelle bis 2027 an

Die zum chinesischen Staatskonzern SAIC gehörende Automarke MG Motor plant einem Bericht zufolge eine Modelloffensive im Bereich alternativer Antriebe. Innerhalb der kommenden zwei Jahre sollen weltweit 13 neue elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden, darunter vollelektrische Modelle (BEV), Plug-in-Hybride (PHEV) und Fahrzeuge mit Range-Extender (EREV).
Laut Car News China kündigte Geschäftsführer Chen Cui diese Initiative an. Die Investitionssumme für das Projekt beträgt rund 10 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro. MG, eine Marke mit britischen Wurzeln, bietet in Deutschland derzeit Modelle mit verschiedenen Antriebstechnologien an, vom klassischen Verbrenner bis zum Elektroauto.
Während MG auf dem europäischen Markt mit 153.100 verkauften Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2025 als erfolgreichste chinesische Automarke gilt, fällt die Bilanz in der Volksrepublik deutlich schwächer aus. Im selben Zeitraum konnte das Unternehmen dort lediglich 57.254 Fahrzeuge absetzen. Ein möglicher Grund: In China dominieren mittlerweile sogenannte NEV (New Energy Vehicle) den Markt, während MG bislang nur einen Teil seiner Modelle entsprechend anbietet. NEV ist ein Oberbegriff für Elektroautos, Plug-in-Hybride und Wasserstofffahrzeuge.
Chen Cui betonte dennoch die Bedeutung der konventionellen Antriebe: „In China ist die Nachfrage nach Benzinfahrzeugen der Marke MG hoch, insbesondere bei der Limousine MG5.“ Das Modell spreche vor allem junge Käufer und Tuning-Fans an. Dennoch ist laut Cui klar: „MG wird den Markt für NEVs aktiv erschließen.“
Zur Umsetzung der Strategie setzt MG auch auf die Ressourcen und Partnerschaften der Konzernmutter SAIC. So arbeitet SAIC unter anderem mit dem Technologiekonzern Huawei an der neuen Marke Shangjie. Parallel wird gemeinsam mit Audi eine neue Submarke für den chinesischen Markt aufgebaut. Zudem besteht seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Volkswagen-Konzern, im Rahmen derer derzeit mehrere neue E-Modelle und Plug-in-Hybride entwickelt werden.
Das erste konkrete Produkt der NEV-Strategie ist der neue MG4, ein kompakter Elektro-Pkw mit einem 120-kW-Motor an der Hinterachse. Der Vorverkauf begann im August, die Markteinführung in China soll in Kürze erfolgen. Noch in diesem Jahr soll eine Version mit Semi-Solid-State-Batterie folgen. Wann und welche neuen Modelle von MG nach Europa kommen werden, bleibt abzuwarten.
Kommentare
Jörg2 meint
Meine sehr persönliche Meinung:
Die Simulation von „Markt“ in China durch subventioniertes Hochfahren der Autoindustrie in deutliche Überkapazitäten, in eine Vielzahl von Einzelunternehmen unterschiedlichster Größe, in eine Auffächerung der Lösungsansätze (von Hybrid bis Voll-BEV, von wechselbaren Kleinakku bis sehr großem festverbauter Akku, von Software-BlingBling bis hochleistungsfähige Fahrunterstützung…) erzeugt nun den Kampf um´s Überleben dieser Unternehmen; führt dazu, dass diese Unternehmen in diesem Überlebenskampf schnell, innovativ und marktgängig sein müssen. Die Internationalisierung des Vertriebes gehört zwingend dazu.
Die KP China (so mein Eindruck), braucht diese hochkomplexen Konsumgüter (vs. einfacher Zahnbürste) mit der tiefen Vorkette, um inländisch Arbeitsplätze für die Generationen nach der Ein-Kind-Politik zu schaffen, die entstehende Kaufkraft über den (Auto-) Konsum wieder abzuschöpfen um so eine Situation des „es geht aufwärts“, „uns geht es von Tag zu Tag besser“, „unsere Führung macht alles richtig“ zu erzeugen.
Die westliche Industrie war der Steigbügelhalter für diese Situation. Für die hohe Profitrate bei temporärer Marktdominanz war die westliche Industrie bereit zu einem Technologietransfer. Dies ist nun vorbei und kommt nicht wieder.
Meine sehr persönliche Meinung: Wir können da noch so lange den Kopf drüber schütteln, welches Design chinesische Unternehmen der westlichen Gesellschaft anbieten, welche Leistungsdaten deren Konsumgüter haben, welche für uns sinnfreien Lösungsansätze (s. Wechselakku) versucht werden… Aus der Fülle der vorhandenen chinesischen Automoblhersteller, aus deren antrainierten Reaktionsschnelligkeit werden Produkte zu uns kommen, die unseren Unternehmen erheblich das Leben schwer machen werden.
Da wird auf dem langem Weg weder Zollpolitik noch unternehmensinterne Quersubventionierung wirklich helfen.
Nun ist hier halt MG, die (mit dem Rücken an der Wand, so wie die Mehrzahl der chinesischen Automobilhersteller) nun die Flucht nach vorn antreten. Wird es ihnen gelingen? Ich hab da keine Ahnung. Werden sie scheitern? Vielleicht. Werden alle scheitern? Unwahrscheinlich.
ID.alist meint
Dein Kommentar trifft es ziemlich gut. Diese aktuelle große Vielfalt an Unternehmen in China die Autos bauen wird sich in den nächsten Jahren reduzieren. Nicht Chinesische Hersteller in China werden mehr Schwierigkeiten haben ihre Produkte dort zu platzieren, und die Chinesen, wie Koreaner oder Japaner davor, werden einen größeren oder kleineren Tortenstück des Europäischen Marktes bekommen.
Aber das ist weit weg von eine Chinesische Automobildominanz, so wie manche immer wieder vorhersagen.
Übrigens, SAIC hat starke Wurzeln im Chinesischen Staat, ich glaube die werden den Kampf überleben.
Chris meint
Absolut. Langfristig werden wohl die Top-5 überleben
Jörg2 meint
ID.
Ich vermute, die Dominanz entscheidet sich nich in Europa oder in den USA.
Die Entscheidung fällt in der „Dritten Welt“. Wer kann dort den steigenden Bedarf an Mobilität, an gesellschaftlichen Aufstieg… mit preiswerten Lösungen bedienen (von Strombeschaffung über PV, deren Speicherung bis BEV im unteren Preisbereich).
Wer dort Profite erzielt kann diese für Marktauftritte in Europa und den USA nutzen (so diese Märkte dann noch von Interesse sind).
Baumschmuser meint
MG = Mega Gut