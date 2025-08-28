Erste Suzuki e Vitara für Europa produziert, Markstart im Herbst

Der japanische Autobauer Suzuki bringt mit dem e Vitara seinen ersten batterieelektrischen Pkw auf den Markt. Die Produktion des Kompakt-SUV erfolgt exklusiv im Werk von Maruti-Suzuki im indischen Hansalpur, Gujarat. Die ersten Fahrzeuge für den Weltmarkt sollen noch im August 2025 den Hafen Pipavav in Richtung Europa verlassen. Der Marktstart hierzulande ist für Herbst 2025 geplant.

Der 4.275 Millimeter lange e Vitara basiert auf der Anfang 2023 vorgestellten Konzeptstudie eVX und wurde im November 2024 offiziell enthüllt. Seit Kurzem läuft die Serienfertigung in Indien, wo das Joint Venture Maruti-Suzuki sowohl Rechts- als auch Linkslenker für diverse Märkte produziert. In Europa wird das kompakte Elektro-SUV unter anderem in Deutschland eingeführt.

Der neue e Vitara basiert auf der für E-Autos der Marke entwickelten „Heartect-e“-Plattform. Sie zeichnet sich laut dem Unternehmen durch eine leichte Struktur aus, biete „optimalen Schutz“ für die Hochvoltbatterie und schaffe die Voraussetzungen für einen großzügig dimensionierten Innenraum. Der E-Antriebsstrang biete in Kombination mit dem Allradsystem „AllGrip-e“ Stabilität und Sicherheit auch abseits befestigter Straßen.

Suzuki bietet den e Vitara in drei Varianten an: Standard Range FWD mit einem 49-kWh-Akkupack sowie Long Range FWD und Long Range AWD mit jeweils 61-kWh-Akkupaketen. Alle Batterien bestehen aus LFP-Zellen des chinesischen Herstellers BYD. Die frontgetriebenen Versionen verfügen über einen 106-kW-Motor (144 PS) und erreichen laut WLTP eine Reichweite von bis zu 426 Kilometern. Die Allradversion kommt mit zwei Motoren auf eine Systemleistung von 135 kW (184 PS) und eine geschätzte Reichweite von 395 Kilometern.

Die Anlaufphase der Produktion gestaltet sich zunächst langsamer als geplant. Ursprünglich war laut dem Portal Electrive für den Zeitraum April bis September 2025 eine Stückzahl von 26.500 e Vitara vorgesehen. Wegen chinesischer Exportbeschränkungen für Seltene Erden musste dieses Ziel im Juni auf 8.220 Einheiten reduziert werden. Das Unternehmen plant nun, bis März 2026 insgesamt 67.000 Fahrzeuge zu produzieren, von denen der Großteil für den Export bestimmt ist.

Suzuki bremst Elektrifizierung

Ende 2024 hatte Suzuki erklärt, einige geplante Elektroautos auf Eis gelegt zu haben. Man wolle den Markt beobachten, da sich die Nachfrage nach Stromern verlangsame und günstige Modelle aus China in den Markt drängen. Vier E-Modelle sollten eigentlich vor Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen, angefangen mit dem e Vitara.

„Wir befinden uns derzeit in einer sehr schwierigen Situation, da sich der Absatz von BEVs verlangsamt“, so Präsident Toshihiro Suzuki im November. „Und auf der anderen Seite kommen erschwingliche und billige Elektrofahrzeuge aus China auf den Markt, so dass es eine sehr schwierige Zeit ist, Batteriefahrzeuge einzuführen.“