Kia: EV4-Produktion in der Slowakei für flexiblere Anpassung an die Nachfrage

Kia produziert ab August in seinem Werk im slowakischen Žilina erstmals ein rein batterieelektrisches Fahrzeug. Der neue EV4, ein kompakter Elektro-Hatchback, soll damit das dritte Modell sein, das in der europäischen Fertigungsstätte vom Band läuft – neben dem SUV Sportage und der Ceed-Modellfamilie. Laut Kia ermöglicht die Produktion in Europa eine flexiblere Anpassung an die Nachfrage.

Ein weiterer Vorteil der europäischen Fertigung liegt in der potenziellen Förderfähigkeit auf Märkten wie Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Dort werden staatliche Zuschüsse nur gewährt, wenn das gesamte Lebenszyklusprofil eines Fahrzeugs – einschließlich Batterieherkunft und Produktionsort – bestimmte Kriterien erfüllt. Durch die Fertigung in einem EU-Land kann Kia diese Voraussetzungen künftig besser erfüllen.

Trotz ausbleibender staatlicher Förderungen zeigt sich der Hersteller optimistisch: Südkoreanischen Medien zufolge erwartet Kia jährlich 160.000 verkaufte Einheiten des EV4, davon die Hälfte in Europa. Ziel ist es laut Automotive News, den zuletzt leicht rückläufigen Marktanteil in Europa zu stabilisieren oder zu steigern. Im ersten Halbjahr 2025 sank dieser nach Zahlen des Branchenverbands ACEA von 4,1 auf 4 Prozent.

Die ersten Auslieferungen des EV4 in Europa sind für September geplant. In Deutschland wird das Modell zu einem Einstiegspreis von 37.590 Euro angeboten, rund 1.600 Euro mehr als das kleinere SUV EV3. Technisch nutzt der EV4 dieselbe Plattform wie der in Korea produzierte EV3, eine abgewandelte Version der E-GMP-Plattform des Mutterkonzerns Hyundai.

Mit einer Länge von 4.430 Millimetern ist der EV4 um 130 Millimeter länger als der EV3. Kunden können zwischen zwei Batterieoptionen wählen: 58,3 oder 81,4 kWh. Die größere Version ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 590 Kilometern. Mit dem EV4 will Kia eigener Aussage nach versuchen, „das Kompaktsegment neu zu definieren“ – mit einem „frischen Ansatz“.

Neben dem fünftürigen Schrägheckmodell EV4 ist mit dessen viertüriger Limousinen-Schwester EV4 Fastback ein weiteres neues Kia-Elektroauto in der Kompaktklasse bestellbar. Während das Schrägheckmodell als E-Auto-Alternative zum kompakten Kia-Bestseller Ceed in der Slowakei vom Band rollt, wird die Limousine im ersten reinen Elektro-Fahrzeugwerk Koreas in Gwangmyeong hergestellt.