Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:
EU plant neue Zulassungsregeln für US-Modelle, freie Fahrt für Tesla Cybertruck?
Die EU könnte auf Pkw-Zulassungsregeln für US-Modelle verzichten. Teslas Elektro-Pick-up-Truck Cybertruck könnte so nach Deutschland kommen. Mehr »
VW stellt auf der IAA Mobility 2025 neues ID.-Showcar vor
Auf der diesjährigen IAA Mobility wird Volkswagen vier Produktneuheiten vorstellen. Darunter ein neues Showcar der Elektroauto-Submarke ID. Mehr »
Tesla-Manager sieht noch "erhebliches Potenzial" für aktuelle Batterietechnologie
Bei Tesla geht man davon aus, dass das Entwicklungspotential von Lithium-Ionen-Batterie für Elektroautos noch lange nicht ausgereizt ist. Mehr »
China-Hersteller BYD und MG reagieren auf E-Auto-Zölle mit Plug-in-Hybriden
Eine Auswertung zeigt, dass die China-Autobauer BYD und MG infolge von neuen Sonderzöllen verstärkt Plug-in-Hybride in die EU bringen. Mehr »
Mercedes-Vertriebschef: Haben Wechselbereitschaft zum E-Auto überschätzt
Der Mercedes-Vertriebschef räumt Fehleinschätzung der E-Mobilität ein und setzt auf flexible Antriebe und ein einheitliches Fahrzeugdesign. Mehr »
VW-Marken führen Europas E-Auto-Verkäufe im Juli 2025 an
Der deutsche Volkswagen-Konzern dominierte im Juli 2025 den europäischen Markt für Elektroautos mit seinen Marken VW, Skoda und Audi. Mehr »
Neuer VW T-Roc in Europa ausschließlich mit Hybrid-Turbobenzinern
VW verspricht für die neu entwickelte 2. Generation des T-Roc ein aufgefrischtes Design, moderne Antriebe und ein hochwertiges Interieur. Mehr »
MAN-CEO: E-Lkw rechnen sich nach zweieinhalb bis drei Jahren
Nutzfahrzeughersteller MAN forciert die Einführung von Elektro-Lkw und fordert politische Unterstützung für Infrastruktur und Strompreise. Mehr »
Kommentare
Kirky meint
2 x Tesla bei den „beliebtesten“ Artikeln. Zahlt so eine in Deutschland irrelevante Marke mittlerweile dafür? Artikel mit viel mehr Kommentaren tauchen nicht auf.
Warum installiert man nicht für mehr Transparenz einem Klickzähler, hat man wohl Angst vor?
E.Korsar meint
Kopf ==> Tisch
M. meint
Muss dort längst passiert sein.
M. meint
Die Angst, dass Trolle wie du nichts mehr zum aufregen findet, treibt die um.
Wenn du einen Zähler willst, mach doch deine eigene Seite.
Oder glaubst du wirklich, du stündest im Mittelpunkt des Interesses der Seitenbetreiber?
Das ist ganz schön schräg!