Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Die EU könnte auf Pkw-Zulassungsregeln für US-Modelle verzichten. Teslas Elektro-Pick-up-Truck Cybertruck könnte so nach Deutschland kommen. Mehr »

Auf der diesjährigen IAA Mobility wird Volkswagen vier Produktneuheiten vorstellen. Darunter ein neues Showcar der Elektroauto-Submarke ID. Mehr »

Bei Tesla geht man davon aus, dass das Entwicklungspotential von Lithium-Ionen-Batterie für Elektroautos noch lange nicht ausgereizt ist. Mehr »

Eine Auswertung zeigt, dass die China-Autobauer BYD und MG infolge von neuen Sonderzöllen verstärkt Plug-in-Hybride in die EU bringen. Mehr »

Der Mercedes-Vertriebschef räumt Fehleinschätzung der E-Mobilität ein und setzt auf flexible Antriebe und ein einheitliches Fahrzeugdesign. Mehr »

Der deutsche Volkswagen-Konzern dominierte im Juli 2025 den europäischen Markt für Elektroautos mit seinen Marken VW, Skoda und Audi. Mehr »

VW verspricht für die neu entwickelte 2. Generation des T-Roc ein aufgefrischtes Design, moderne Antriebe und ein hochwertiges Interieur. Mehr »

Nutzfahrzeughersteller MAN forciert die Einführung von Elektro-Lkw und fordert politische Unterstützung für Infrastruktur und Strompreise. Mehr »