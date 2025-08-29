Aston Martin offen für simulierte Elektroauto-Geräusche und Gangwechsel

Aston Martin hat seine Pläne für ein erstes Elektroauto verschoben. Einen Vollstromer wird es von dem britischen Sportwagenbauer frühestens 2026 geben. Bei der Technik arbeitet man mit dem US-amerikanischen E-Auto-Start-up Lucid zusammen. Aston-Martin-Kreativdirektor Marek Reichman sprach mit Carbuzz über den aktuellen Stand.

„Was die Zukunft der Elektrifizierung angeht, müssen wir uns natürlich mit der Elektrifizierung befassen. Das ist etwas, womit sich alle Unternehmen beschäftigen werden. Einige sind bereits dabei“, so Reichman. „Wir haben beschlossen, dass das erste Produkt, das einige dieser Kriterien erfüllt, der Plug-in-Hybrid Valhalla ist.“

Aston Martin entwickele auch rein mit Batterie betriebene Autos, aber die lägen noch „weiter in der Zukunft“. Zur 2023 verkündeten Zusammenarbeit mit Lucid sagte Reichman, dass man mit den Besten der Welt bei der Herstellung von Elektromotoren und Batterien kooperiere, genau wie man es etwa bei Bremsen mit Brembo mache.

„Es besteht eine Beziehung, aber es handelt sich nicht nur um eine Lieferkette. Wir haben eine gemeinsame Eigentümerstruktur zwischen unserem und ihrem Unternehmen“, erklärte der Manager. Der Hauptinvestor von Lucid ist der saudi-arabische Staatsfonds Public Investment Fund (PIF), der bei Aston Martin der zweitgrößte Geldgeber ist.

„Mehr Emotionen beim Fahren“

Bei seinem Elektroauto könnte sich Aston Martin an Hyundai orientieren und eine Funktion der sportlichen „N“-Fahrzeuge der koreanischen Marke kopieren: simulierte Geräusche und Gangwechsel. „Wenn es der Fahrleistung unserer Autos zugute kommt und somit authentisch und real ist und wir ein System verwenden können, das dem Fahrer mehr Emotionen beim Fahren vermittelt, dann ja“, antwortete Reichman auf die Frage nach der Integration von Geräuschen und simulierten Gangwechseln wie bei den Hyundai-Stromern Ioniq 5 N und Ioniq 6 N.

„Aber wenn es sich um etwas rein Künstliches handelt, dann nein“, betonte der Manager. „Denn ein Aston Martin ist echt, er ist authentisch. Es gibt nur wenige Unternehmen in der Welt der Formel 1, die Straßenfahrzeuge verkaufen.“ Dadurch habe Aston Martin einen großen Vorteil. „Stellen Sie sich das Wissen vor, die Daten, die wir sammeln, und wie wir sie nutzen können, um ein Straßenauto spannender zu machen. Ob es nun um Getriebe geht oder um eine Möglichkeit, Drehmomentverteilung zu nutzen, um Engagement zu erzeugen – wir sind voll und ganz auf ein spannendes Fahrerlebnis ausgerichtet.“

Aston Martin könnte auch schwingende Karosseriestrukturen zukünftiger Hochleistungs-Elektroautos nutzen, um das Fahrgefühl eines Sportwagens mit V12-Motor zu simulieren. Das sagte Firmenchef Adrian Hallmark Anfang des Jahres. Auf den Markt kommen wird das erste E-Auto der Marke laut dem CEO „in diesem Jahrzehnt“.