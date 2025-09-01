Leapmotor gibt Ausblick auf Kompakt-Elektroauto B05

Leapmotor hat einen ersten Ausblick auf seinen neuen Elektro-Hatchback B05 gegeben, der bald auf der Automesse IAA in München offiziell vorgestellt werden soll. Die vom chinesischen Hersteller veröffentlichten Teaserbilder zeigen schemenhafte Konturen des Modells, das ab Anfang 2026 die europäische Modellpalette ergänzen soll.

Der B05 – in China unter dem Namen Lafa 5 bekannt – ist eine flachere und kostengünstigere Variante des Crossover-Modells B10, das demnächst ebenfalls nach Europa kommen soll. Mit einem erwarteten Einstiegspreis von unter 30.000 Pfund (ca. 35.000 Euro) soll der B05 die Lücke zwischen dem B10 und dem Kleinstwagen T03 schließen, berichtet Autocar.

„Wir wollen ein Traumauto für junge Menschen bauen, die sich nicht anpassen, nicht aufgeben und nicht gewöhnlich sein wollen“, erklärte Leapmotor-Vizepräsident Cao Li. Der B05 sei ein „Geschenk“ für junge Menschen weltweit.

Das Fahrzeug wird nach Informationen von Autocar auf etwa 4,3 Meter Länge kommen und mit einem 67,1-kWh-Akkupack eine Reichweite von rund 260 Meilen (418 km) bieten. Ein einzelner Elektromotor an der Vorderachse liefert 160 kW/218 PS. Im Innenraum soll der B05 stark an den B10 angelehnt sein. Geplant ist demnach ein minimalistisches Cockpit mit Digitalfokus, darunter ein 14,6-Zoll-Touchscreen sowie ein 8,8-Zoll-Fahrerdisplay.

The #Leapmotor Lafa 5 will make its global debut at the Munich Auto Show on September 8. Based on earlier spy shots, it’s a hatchback model likely positioned close to the latest MG4. #ChinaEV #NEV pic.twitter.com/bycsAXby1U — ChinaEV Home (@CNEVhome) September 1, 2025

Der B05 ist Autocar zufolge das vierte von insgesamt sechs Modellen, die Leapmotor bis 2027 in Großbritannien auf den Markt bringen möchte. Für das kommende Jahr seien mit dem A10 – einem kleinen Crossover – sowie dem Supermini A05 bereits zwei weitere Modelle angekündigt. Welche weiteren Modelle in Deutschland verkauft werden, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es hierzulande das große SUV C10 als Elektroauto und Range-Extender-Modell sowie den batteriebetriebenen Kleinstwagen T03.

Ob Leapmotor seine neuen Fahrzeuge auch mit dem Range-Extender-Antrieb anbieten wird, der jüngst mit C10 eingeführt wurde, ist derzeit noch offen. Die Unternehmensführung deutete laut Autocar an, zunächst die Marktresonanz auf diese Technologie abzuwarten. Range-Extender-Fahrzeuge sind E-Autos mit einem kompakten Verbrennungsmotor an Bord, der bei Bedarf Strom für mehr Reichweite erzeugt.

Leapmotor strebt laut Autocar für dieses Jahr Platz neun im globalen Elektroauto-Ranking an, möchte 2026 auf Platz sieben aufsteigen und mittelfristig zu den fünf größten Elektro-Marken der Welt zählen. Bei der Expansion nach Europa erhält es dabei Unterstützung vom europäischen Autokonzern Stellantis, mit dem es ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet hat. Stellantis hat auch direkt in die Chinesen investiert.