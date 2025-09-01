VW zeigt neue Teaserbilder von kompaktem Elektro-SUV

VW hat Anfang des Jahres die Einführung eines kompakten Elektro-SUV bestätigt. Das auf der zuvor startenden Serienversion des Kleinwagens ID. 2all aufbauende Modell soll als elektrischer Ersatz für den aktuellen T-Cross dienen. Ende 2023 wurde ein erster Teaser veröffentlicht, nun gibt es einen besseren Ausblick in Form einer Konzeptzeichnung.
Pressesprecher Stefan Voswinkel teilte zwei Bilder des Entwurfs auf seinem LinkedIn-Account. Hinzu fügte er einen englischen Kommentar, der übersetzt lautet: „Wir schalten einen Gang höher. Im übertragenen Sinne, denn was als Nächstes kommt, ist vollelektrisch. Ein Design, das für sich selbst spricht – ein echter Volkswagen!“
Die Vorschau zeigt einen ziemlich breiten Zweitürer mit deutlichen SUV-Merkmalen wie bullige Front, korpulentes Heck und große Räder. Außerdem fallen vorne und hinten eine durchgehende Lichtleiste sowie eine Dachreling ins Auge. Auf dem Weg in die Serie dürfte das Design weniger markant werden und auch zwei weitere Türen für die hinteren Sitze erhalten.
Bisher sprach VW mit Blick auf das kompakte Elektro-SUV vom ID.2X als Schwestermodell zur für 2026 angekündigten Serienversion des ID. 2all. Doch VW möchte weg von den bisherigen eigenständigen Bezeichnungen für seine Elektroautos, der finale Name dürfte also anders lauten.
Das neue Kompakt-Elektroauto wird Berichten zufolge zu einem Einstiegspreis von etwa 30.000 Euro starten. Damit würde es über dem als Serienauto für 25.000 Euro angekündigten, wohl etwas kleineren ID. 2all liegen, wäre aber immer noch eine erschwingliche Option im wachsenden Segment der Elektro-SUV.
Die technische Basis sollte wie beim ID. 2all der Elektroauto-Baukasten MEB der Einstiegsklasse stellen. Das kompakte E-SUV soll über Frontantrieb verfügen und von einem einzelnen Motor angetrieben werden. Die Kunden haben Berichten zufolge die Wahl zwischen zwei Fahrbatterien: 38 oder 58 kWh. Die größere Batterieoption soll eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern nach der hiesigen WLTP-Norm bieten.
Im Innenraum sollen dem Bericht zufolge ein 12,9-Zoll-Infotainmentsystem und ein 10,9-Zoll-Fahrerdisplay eingebaut werden. Laut Volkswagen-Chefdesigner Andreas Mindt wird die Serienversion des kompakten SUV das Konzeptmodell ID. 2all in Bezug auf Design und Funktionalität übertreffen. Das Fahrzeug soll die Geräumigkeit eines Golf mit der Erschwinglichkeit eines Polo verbinden und eine breite Käuferschicht ansprechen.
Die beiden neuen kompakten Modelle werden nicht allzu lange den Elektroauto-Einstieg von VW bilden: Die Wolfsburger planen einen bisher als ID.1 bekannten Kleinwagen, der um die 20.000 Euro kosten soll.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Dieses Modell ist nur released worden, um dem Mitmenschen mit den Schubkarrenrädern mal zu zeigen, was richtige Räder sind. Wahrscheinlich „Männerräder“.
Gunnar meint
38kWh für 25.000 €? Wenn das tatsächlich so kommt, wird das ein Rohrkrepierer.
CaptainPicard meint
Der ID.2 soll bei 25.000 Euro starten, der SUV wahrscheinlich etwas darüber, vielleicht 27.000 Euro mit der kleinen Batterie.
Futureman meint
Und das wohl nicht vor 2027. Bis dahin gibt es noch so einige Preissenkungen im Akkubereich. Alles unter 50kWh wird dann nur als Billigstauto laufen.
Aztasu meint
ID.2X kommt Ende 2026. Der ID.2 kommt Mitte 2026. Der Cupra Raval kommt im ersten Drittel 2026
Aztasu meint
Die Einstiegsvariante mit ca 38,1kWh-38,5kWh beim ID.2 ist wirklich nicht so toll, bringt aber dennoch konkurrenzfähige Reichweiten von 307km-310km WLTP. Der 56kWh Akku (58kWh bei dem SUVs?) bringt 452km Reichweite, mehr als jedes andere E-Auto im Kleinwagensegment, und das weltweit. Dazu kommen Ladezeiten von wohl 20 Minuten (kleiner Akku?) bis 22 Minuten. Hier braucht die Konkurrenz durchgehend 7-13 Minuten länger.
Jeff Healey meint
Ob der so bei der Kundschaft ankommen wird? Zum Vergleich: Für rund 21.560,-€ gibt es aktuell bei einem Online Händler den E-Frontera Edition, mit 44 kWh.
Dann müsste man später mal genauer die Online Preise checken und die Ausstattung vergleichen.
Mary Schmitt meint
Da kann ja dann Tesla mit seinem Model 2 zeigen, welche Reichweiten für den Preis machbar sind. Oh, Moooment, stimmt ja, gibt ja keins.
BEV meint
So ein Auto hat auf jeden Fall das Potential den Durchbruch für die breite Masse zu erzeugen.
38 kWh kann ich mir bei so einem Fahrzeug überhaupt nicht vorstellen, da am Ende der Preis dann doch höher sein wird und selbst wenn man größtenteils Kurzstrecke fährt, wird die reale Reichweite nicht überragend sein, besonders dann wenn aus Kostengründen das Fahrzeug nicht besonders effizient ist (insb. im Winter) … man muss das Laden an öffentliche Stationen so einafch wie möglich machen um auch ältere Kunden abzuholen
aber ich lasse mich ja gern überzeugen
Werner meint
Sind das 22 Zoll Reifen auf einem 4,2m langen Auto?
Sieht schon ziemlich komisch aus
Und wäre es nicht mal an der Zeit für einen offiziellen Namen?
ID2.X will man anscheinend nicht verwenden, aber „der elektrische Ersatz zum T-Roc“ lässt sich auch nur schlecht vermarkten.
BEV meint
E-Roc ;-)
Besser-BEV-Wisser meint
und EL-ROC hat sich schon die Schwester Skoda geschlappt.
Vielleicht wirds ja „eCross-Polo“ oder „Polo Country E“.
CaptainPicard meint
Die Proportionen (u.a. die Größe der Reifen) sind bei solchen Konzeptzeichnungen immer übertrieben und verzerrt.
CaptainPicard meint
Das ist aber nicht der Ersatz für den T-Roc sondern für den T-Cross.
Der elektrische T-Roc wird der erste VW auf Basis der SSP-Plattform und kommt noch vor dem Golf 9.
123xyz meint
Bei den neuen Autodesigns werden die Felgen immer größer und die Reifenflanken immer kleiner. Das sieht supersportlich aus! Wenn das so weitergeht, fahren wir bald direkt auf der Felge.
hu.ms meint
Zurück zu allgemein bekannten begriffen: Einfach ein „e“- vorne dran.
e-Golf, e-Polo, e-T-Cross.
Ein e-T-Roc kommt bestimmt auch noch.
hu.ms meint
…und noch: hat es jemals schon ein „teaser“ genauso in die serie geschafft ?