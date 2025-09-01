VW zeigt neue Teaserbilder von kompaktem Elektro-SUV

VW hat Anfang des Jahres die Einführung eines kompakten Elektro-SUV bestätigt. Das auf der zuvor startenden Serienversion des Kleinwagens ID. 2all aufbauende Modell soll als elektrischer Ersatz für den aktuellen T-Cross dienen. Ende 2023 wurde ein erster Teaser veröffentlicht, nun gibt es einen besseren Ausblick in Form einer Konzeptzeichnung.

Pressesprecher Stefan Voswinkel teilte zwei Bilder des Entwurfs auf seinem LinkedIn-Account. Hinzu fügte er einen englischen Kommentar, der übersetzt lautet: „Wir schalten einen Gang höher. Im übertragenen Sinne, denn was als Nächstes kommt, ist vollelektrisch. Ein Design, das für sich selbst spricht – ein echter Volkswagen!“

Die Vorschau zeigt einen ziemlich breiten Zweitürer mit deutlichen SUV-Merkmalen wie bullige Front, korpulentes Heck und große Räder. Außerdem fallen vorne und hinten eine durchgehende Lichtleiste sowie eine Dachreling ins Auge. Auf dem Weg in die Serie dürfte das Design weniger markant werden und auch zwei weitere Türen für die hinteren Sitze erhalten.

Bisher sprach VW mit Blick auf das kompakte Elektro-SUV vom ID.2X als Schwestermodell zur für 2026 angekündigten Serienversion des ID. 2all. Doch VW möchte weg von den bisherigen eigenständigen Bezeichnungen für seine Elektroautos, der finale Name dürfte also anders lauten.

Das neue Kompakt-Elektroauto wird Berichten zufolge zu einem Einstiegspreis von etwa 30.000 Euro starten. Damit würde es über dem als Serienauto für 25.000 Euro angekündigten, wohl etwas kleineren ID. 2all liegen, wäre aber immer noch eine erschwingliche Option im wachsenden Segment der Elektro-SUV.

Die technische Basis sollte wie beim ID. 2all der Elektroauto-Baukasten MEB der Einstiegsklasse stellen. Das kompakte E-SUV soll über Frontantrieb verfügen und von einem einzelnen Motor angetrieben werden. Die Kunden haben Berichten zufolge die Wahl zwischen zwei Fahrbatterien: 38 oder 58 kWh. Die größere Batterieoption soll eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern nach der hiesigen WLTP-Norm bieten.

Im Innenraum sollen dem Bericht zufolge ein 12,9-Zoll-Infotainmentsystem und ein 10,9-Zoll-Fahrerdisplay eingebaut werden. Laut Volkswagen-Chefdesigner Andreas Mindt wird die Serienversion des kompakten SUV das Konzeptmodell ID. 2all in Bezug auf Design und Funktionalität übertreffen. Das Fahrzeug soll die Geräumigkeit eines Golf mit der Erschwinglichkeit eines Polo verbinden und eine breite Käuferschicht ansprechen.

Die beiden neuen kompakten Modelle werden nicht allzu lange den Elektroauto-Einstieg von VW bilden: Die Wolfsburger planen einen bisher als ID.1 bekannten Kleinwagen, der um die 20.000 Euro kosten soll.