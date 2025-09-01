Mercedes stellt laut Bericht EQE Limousine und EQE SUV 2026 ein

Mercedes-Benz wird die Produktion der Elektroauto-Reihe EQE im kommenden Jahr einstellen, berichtet Autocar. Die Entscheidung folge auf eine interne Neubewertung der Modellstrategie, bei der Überschneidungen im bestehenden Angebot identifiziert wurden. Die EQE Limousine und das EQE SUV sollen nicht direkt ersetzt werden, jedoch die C-Klasse und der GLC als Elektroautos auf der neuen 800-Volt-Plattform MB.EA-M kommen.

Die neue E-Auto-Plattform verspricht eine verbesserte Raumausnutzung, höhere Alltagstauglichkeit und ein Fahrwerk auf dem gleichen technischen Niveau wie bei den bisherigen EQE-Modellen. Das EQE SUV wird in den USA gefertigt, das Schwestermodell im Limousinen-Format im Werk Bremen. Eigentlich war erwartet worden, dass die EQE-Reihe 2026 ein Facelift mit der verbesserten EVA-Plattform erhält. Diese Architektur teilen sich die EQE-Fahrzeuge mit der größeren Elektroauto-Reihe EQS. Nun wird offenbar nur letztere aufgewertet.

Mit der Einführung der ersten vollelektrischen C-Klasse soll im kommenden Jahr technologisch die Lücke zur bisherigen EQE Limousine geschlossen werden. Features wie Luftfederung und Hinterachslenkung sollen vorgesehen sein. Zudem wird auf der IAA in München im September der neue GLC als Elektroauto vorgestellt, das mit 570 Litern Kofferraumvolumen sowie zusätzlichen 128 Litern im Frunk deutlich mehr Stauraum bietet als das EQE SUV. Auch die Anhängelast fällt mit 2.500 Kilogramm höher aus.

Offiziell hat Mercedes das Produktionsende der EQE-Modelle noch nicht bestätigt. Ein Sprecher erklärte gegenüber Autocar: „Wir kommentieren grundsätzlich keine Spekulationen zu aktuellen oder zukünftigen Modellen.“ Gleichzeitig wurde jedoch mitgeteilt, dass ein Nachfolgemodell in Form einer Batterie-Variante der E-Klasse in Arbeit sei.

Seit der Markteinführung 2022 wurden die EQE-Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu zählen technische Updates wie eine Wärmepumpe, eine Trennmöglichkeit für den Frontmotor bei Allradmodellen sowie eine vergrößerte Batteriekapazität von 96 kWh. Auch die Leistung mehrerer Varianten wurde kürzlich nochmals gesteigert.

Dennoch fehlt den EQE-Modellen inzwischen der technologische Vorsprung gegenüber den kommenden E-Auto-Versionen der C- und GLC-Klasse. Deshalb hat sich Mercedes dem Bericht zufolge entschlossen, keine weiteren Investitionen in die EQE-Reihe zu tätigen. EQE Limousine und EQE SUV kommen ohnehin nicht wie erwünscht an. Das dürfte insbesondere auch am bisher eigenständigen Design der E-Auto-Submarke EQ liegen. Künftig will Mercedes seine Vollstromer optisch wieder stark den regulären Versionen ähneln lassen.