Mercedes soll Elektro-E-Klasse ein Jahr früher als geplant bringen wollen

Mercedes-Benz beschleunigt offenbar die Einführung seines EQE-Nachfolgers, dem vollelektrischen Pendant zur E-Klasse. Ursprünglich für 2028 geplant, soll das neue Modell nun bereits im zweiten Halbjahr 2027 erscheinen. Der Beschluss folgt auf die schwache Marktperformance des aktuellen EQE, wie der Blog JESMB unter Berufung auf Konzernchef Ola Källenius berichtet. Der neue Zeitplan gehe auch mit einem Plattformwechsel einher.

Statt auf der ursprünglich vorgesehenen neuen MB-EA.L-Architektur, die für große E-Autos konzipiert ist, wird die nächste Generation der elektrischen E-Klasse demnach nun auf der kleineren MB.EA-M-Plattform entwickelt. Diese Plattform soll ihr Debüt bereits im September mit dem neuen GLC EQ feiern – einem im Frühjahr 2026 startenden vollelektrischen Mittelklasse-SUV. Kurz darauf soll die elektrische C-Klasse folgen. Beide Modelle sollen Hinweise auf die technische Basis des neuen EQE geben.

Die MB.EA-M-Plattform nutzt Antriebseinheiten der Generation „eATS2.0 Large“, die laut dem Bericht bei Heckantrieb 250 kW/340 PS und bei Allradantrieb bis zu 360 kW/490 PS Systemleistung ermöglichen. Im Gegensatz zur ursprünglich geplanten „Cell to Body“-Bauweise der größeren Plattform, bei der die Energiespeicher direkt in die Karosseriestruktur integriert sind, soll es bei einer modularen Batterieanordnung bleiben – ähnlich wie beim jüngsten CLA auf der neuen Mercedes Modular Architecture (MMA).

Designtechnisch soll Mercedes mit der neuen elektrischen E-Klasse zurück zu klassischen Werten wollen. Die Rede ist von einer „status-orientierten Geschäftslimousine“ im traditionellen Drei-Box-Design. Selbst der aufrecht stehende Kühlergrill mit Chrom-Optik, einst ein Markenzeichen des Herstellers, soll wieder Teil des Auftritts sein. Damit rückt das Modell näher an die Verbrenner-E-Klasse heran, die es ergänzt.

Der EQE konnte als aktuelles elektrisches E-Klasse-Pendant die Erwartungen weder auf dem Heimatmarkt noch in den wichtigen Märkten USA und China erfüllen. Besonders das als sehr aerodynamisch vermarktete „One-Bow-Design“ mit seiner rundlichen Form wird vielerorts abgelehnt. Die Verkaufszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück, die Reaktionen der Kunden fielen verhalten aus.

Autocar berichtete kürzlich, dass Mercedes-Benz die Produktion der Elektroauto-Reihe EQE im kommenden Jahr einstellen werde. Dies gehe auf eine interne Neubewertung der Modellstrategie zurück, bei der Überschneidungen im bestehenden Angebot identifiziert wurden. Die EQE Limousine und das EQE SUV werden laut dem Bericht nicht direkt ersetzt. Den Kunden sollen zunächst die technisch fortschrittlicheren E-Auto-Versionen der C-Klasse und des GLC angeboten werden.