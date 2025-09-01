Analyse: China baut Marktanteile in Europa erheblich aus – zu Lasten Deutschlands

Die exportstarke deutsche Industrie bekommt immer mehr Konkurrenz, vor allem aus China. Wie aus einer aktuellen Analyse des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (VFA) hervorgeht, gewinnt China in den europäischen Absatzmärkten deutlich an Boden, während Deutschland Marktanteile einbüßt. Auch in den USA konnten andere europäische Länder die Lücken füllen, die die Volksrepublik durch den Handelskrieg mit den USA hinterließ. Deutschland profitierte davon nicht.

„Wir müssen schneller besser werden. Deutschland braucht mehr Dynamik bei Investitionen, Innovationen und bei neuen Geschäftsmodellen in den Schlüsselindustrien des Landes. Nur dann kann der Standort mit der internationalen Konkurrenz Schritt halten. Das Tempo der industriellen Erneuerung entscheidet darüber, ob Deutschland auf den Weltmärkten wieder Anteile gewinnt“, sagt Claus Michelsen, Chefvolkswirt des VFA.

Es brauche „eine industriepolitische Agenda, die auf Erneuerung und Geschwindigkeit ausgerichtet ist: bei den Produkten, den Produktionstechnologien, den Unternehmen und bei den Arbeitskräften. Qualifikation und die Durchlässigkeit zwischen den Branchen sind der Schlüssel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, so Michelsen.

China konnte laut der Studie zwischen 2013 und 2024 seine Weltmarktanteile kontinuierlich ausbauen – vor allem in Europa. Besonders stark ist der Aufstieg der chinesischen Automobilindustrie: Der Marktanteil kletterte von 6 auf 14 Prozent weltweit. Dies ist Ergebnis einer strategisch ausgerichteten Industrie- und handelspolitischen Agenda. Dagegen verlor Deutschland im gleichen Zeitraum spürbar Marktanteile, insbesondere im Automobilsektor, im Maschinenbau und in der Chemie. Während Europa insgesamt von Chinas Rückschlägen auf dem US-Markt profitierte, ging Deutschland leer aus. Die Marktanteile sicherten sich andere EU-Länder.

Zusätzlich verschärfen die USA die Situation: Mit neuen Zöllen von durchschnittlich 15 Prozent auf nahezu alle europäischen Einfuhren wird der wichtigste Exportmarkt vieler deutscher Branchen erschwert. Die USA werden aus Europa schwerer erreichbar, während Europa Zollbarrieren abbaut. Investitionen könnten deshalb verstärkt in den großen US-Markt gelenkt werden.

Automobilindustrie büßt Marktanteile ein

Die Automobilindustrie stehe seit Jahren unter Druck, weil sie zentrale Zukunftstrends zu spät aufgegriffen hat, so die Studienautoren. Besonders die verspätete strategische Wende hin zu alternativen Antrieben habe dazu geführt, dass Hersteller in Europa, den USA und zunehmend auch in Asien Marktanteile einbüßen. Hinzu kämen hohe Produktionskosten, Abhängigkeiten von internationalen Zulieferketten sowie eine geringe Flexibilität bei digitalen Geschäftsmodellen, etwa im Bereich vernetzter Fahrzeuge und Softwarelösungen, wo US- und asiatische Anbieter deutlich dynamischer agieren.

Trotz dieser strukturellen Schwächen konnte die deutsche Autoindustrie in China lange Zeit zulegen, weil dort ein enormer Nachholbedarf an Fahrzeugen bestand und deutsche Marken mit einem positiven Image belegt besonders stark nachgefragt wurden. Erst in den vergangenen zwei Jahren haben deutsche Autobauer auch in China Marktanteile eingebüßt. Ebenfalls deutlich hat der deutsche Maschinenbau und die Chemie in Europa an Boden verloren. Auch hier wächst die Konkurrenz aus Fernost.

Michelsen: „Europa spielt seine Stärken nicht aus. Ein gemeinsamer europäischer Markt hat ein deutlich größeres Volumen als der US-Markt, ist aber in nationalen und regionalen Regulierungen viel zu kleinteilig. Wenn der Binnenmarkt als Stärke ausgespielt wird, dann verliert die US-Handelspolitik den Schrecken.“