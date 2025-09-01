VW: ID.3 GTX FIRE+ICE: Serienproduktion in Zwickau und Dresden gestartet

In Sachsen ist die Serienproduktion des ID.3 GTX FIRE+ICE gestartet, die Elektroauto-Sonderedition läuft im Zwickauer Fahrzeugwerk und der Gläsernen Manufaktur Dresden vom Band. Das Modell wurde in Zusammenarbeit mit der Modemarke Bogner FIRE+ICE entwickelt – wie schon der Golf II Fire and Ice, der in den 90er-Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Als Hommage an das Geburtsjahr des Urmodells sind 1.990 Exemplare des ID.3 GTX FIRE+ICE bestellbar. los geht es bei 56.020 Euro.

Der ID.3 GTX FIRE+ICE ist in zwei Motorvarianten mit 210 kW (286 PS) beziehungsweise mit 240 kW (326 PS) erhältlich. In beiden Leistungsstufen entwickelt die E-Maschine ein maximales Drehmoment von 545 Nm. In der stärkeren Version sprintet das ID.3-GTX-Sondermodell in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird erst bei 200 km/h elektronisch abgeregelt. Zudem ist hier das Sport-DCC Fahrwerk bereits serienmäßig an Bord; für die 210 kW Version ist es optional erhältlich.

Die elektrische Energie liefert stets eine 79 kWh Lithium-Ionen-Batterie (netto), die an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 185 kW geladen werden kann. In circa 26 Minuten ist die Batterie mit dieser Leistung von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 591 Kilometern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Der ID.3 GTX FIRE+ICE sticht vor allem durch seine Lackierung in „Ultra Violet Metallic“ heraus. Die Farbgebung ist eine Hommage an den Golf-Vorgänger, der in einem ähnlichen Farbton erhältlich war. Die Dachrahmenleiste setzt mit dem roten Eloxal-Lack „Flaming Red“ zusätzlich einen Akzent. Die C-Säule ziert eine transparent-matte Folierung mit dem geometrischen FIRE+ICE-Muster. Darüber hinaus ist der Dachkantenspoiler mit dem Fire-and-Ice-Logo aus den 1990er-Jahren versehen.

Eine weitere Besonderheit sind die 20-Zoll-Felgen „Locarno“, die durch eine Ultra-Violett-Metallic Eloxal-Lackierung mit Glanzdrehung und roter GTX-Nabenabdeckung das Erscheinungsbild unterstreichen. Die LED-Heckleuchten der neuesten Generation wurden für das Sondermodell abgedunkelt. Als Highlight werden zudem die Licht-Projektionen beim Öffnen hervorgehoben, die grafische Darstellungen der Elemente „Fire“ (Fahrerseite) und „Ice“ (Beifahrerseite) auf dem Boden erscheinen lassen.

Der Innenraum ist farblich zweigeteilt: Während auf der Fahrerseite und dem dahinter liegenden Sitz die Akzentfarbe „On Fire Red“ an Sitzen und Nähten vorherrscht, sind die Sitze und das Interieur der Beifahrerseite von Designelementen in „Keep Cool Blue“ („Ice“) geprägt. Auch Lenkrad, Instrumententafel, Türverkleidungen sowie die Fußmatten wurden mit farbigen Nähten und Logos individualisiert. Inspiriert von den Bogner-FIRE+ICE-Kollektionen, sind die Sitze im Stil von Daunenjacken gesteppt und mittig mit einem angedeuteten Reißverschluss und dem FIRE+ICE-Logo versehen.

In Zwickau und Dresden liefen seit dem offiziellen Produktionsstart im November 2019 mehr als 350.000 ID.3 in verschiedenen Varianten und mit verschiedenen Batteriegrößen vom Band. Rund jedes zehnte Fahrzeug der ID.3-Baureihe ist ein sportliches GTX-Modell, auf dem der nun gestartete ID.3 GTX FIRE+ICE aufbaut.