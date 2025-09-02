Tesla stellt „Master Plan Part IV“ vor

Tesla hat seinen „Master Plan Part IV“ veröffentlicht – den aktuellen Stand der langfristigen Pläne des Unternehmens. Neben Elektrofahrzeugen und dem Energiebereich stehen nun vor allem auch Künstliche Intelligenz (KI) und Roboter im Fokus der Konzernstrategie.
„Das nächste Kapitel in der Geschichte von Tesla wird dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, die wir uns gerade erst vorstellen können, und zwar in einem Ausmaß, das wir noch nicht kennen. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die KI in die physische Welt bringen“, so das US-amerikanische Unternehmen.
Tesla weiter: „Seit fast zwei Jahrzehnten arbeiten wir unermüdlich daran, durch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Energieprodukten und humanoiden Robotern die Grundlage für diese technologische Renaissance zu schaffen. Jetzt kombinieren wir unsere Fertigungskapazitäten mit unseren Kompetenzen im Bereich der Autonomie, um neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den globalen Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen durch ein von allen geteiltes Wirtschaftswachstum beschleunigen werden. Wir vereinheitlichen unsere Hardware und Software in großem Maßstab und schaffen so eine sicherere, sauberere und angenehmere Welt.“
Das Unternehmen ist als Elektroautobauer gestartet. Mit dem Ausbau der Produktpalette gewann das Thema Energie mit einem internationalen Schnellladenetzwerk sowie weiteren Produkten an Bedeutung. Mit einem ersten E-Lkw wurde man zudem zum Hersteller von großen Nutzfahrzeugen. Nach Fortschritten beim Autonomen Fahren rückten zuletzt die Themen KI und Robotik in den Fokus.
5 Leitprinzipien
In seinem jüngsten Master Plan führt Tesla fünf Leitprinzipien für eine Zukunft „in nachhaltigem Überfluss“ auf:
1. Wachstum ist grenzenlos
Tesla widerspricht der Annahme, dass Fortschritt in einem Bereich Rückschritte in einem anderen bedeutet. Knappe Ressourcen könnten durch Innovation, neue Technologien und kreative Ideen ersetzt oder effizienter genutzt werden.
2. Innovation als Lösung für Begrenzungen
Anhand des eigenen Erfolgs bei der Massenproduktion von Batterien habe man gezeigt, wie technologische Durchbrüche zuvor unüberwindbare Grenzen verschieben können. Der Wandel weg von fossilen Kraftstoffen hin zu nachhaltiger E-Mobilität mit erneuerbaren Energien sei ein Beispiel dafür, wie aus „unmöglichen“ Ideen Realität wird.
3. Technologie dient der Problemlösung
Tesla betont, dass jede neue Produktgeneration effizienter und nachhaltiger sein müsse. Von Solaranlagen über Batteriespeicher bis zu autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern sollen Lösungen geschaffen werden, die reale Probleme wie Energieknappheit, Umweltverschmutzung und gefährliche Arbeitsbedingungen adressieren.
4. Autonomie im Dienste der Menschheit
Autonome Technologien sollen nicht nur wirtschaftlichen Nutzen bringen, sondern das menschliche Leben verbessern, betont Tesla. „Unser Fokus lag schon immer darauf, das tägliche Leben für alle Menschen durch unsere autonome Technologie besser und sicherer zu machen, und daran wird sich auch nichts ändern.“
5. Zugang schafft Wachstum
Technologie dürfe kein Luxusgut bleiben. Tesla fordert breite Verfügbarkeit und erschwingliche Preise für innovative Produkte. Nur so könne eine freie, meritokratische Gesellschaft entstehen, in der jeder sein Potenzial entfalten kann.
„Extrem schwer zu bewältigen“
„Wir müssen eines klarstellen: Diese Herausforderungen werden extrem schwer zu bewältigen sein“, unterstreicht Tesla abschließend. „Einige werden es für unmöglich halten. Und viele andere werden jedes Hindernis und jeden Rückschlag, denen wir auf diesem Weg unweigerlich begegnen werden, lautstark kritisieren. Aber sobald wir diese Herausforderung gemeistert haben, werden unsere Kritiker erkennen, dass das, was sie einst für unmöglich gehalten haben, tatsächlich möglich ist. Und das ist für uns in Ordnung, denn das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam eine nachhaltige und wirklich reichhaltige Zukunft für kommende Generationen schaffen.“
„Heute stehen wir an der Schwelle zu einer revolutionären Phase, die ein beispielloses Wachstum verspricht“, so der Konzern weiter. „Und dieses Mal wird es kein kleiner Schritt sein, sondern ein großer Sprung nach vorne für Tesla und die gesamte Menschheit. Die Werkzeuge, die wir entwickeln werden, werden uns dabei helfen, die Welt zu schaffen, von der wir immer geträumt haben – eine Welt des nachhaltigen Überflusses –, indem wir die grundlegenden Bausteine von Arbeit, Mobilität und Energie in großem Maßstab und für alle neu definieren.“
Kommentare
Ben meint
Schon mal gut das Tesla einen Plan hat, anders als VW die jedes Jahr aufs neue erstmal schauen ob der Sportwagen liebende E-Fuel-Fanatiker Blume(muss weg) wieder durchdreht und was die Aktionäre möchten und wie viel Dividende diese denn nächstes Jahr möchten und was der gnädige Niedersächsiche Aufsichtsrat erlaubt…z.B. Werke erhalten die in Emden für 8000/Fahrzeug produzieren und Werke schließen die in Mosel für 4000/Fahrzeug produzieren.
Baumschmuser meint
Ein Wort: Lächerlich.
Ben meint
So wie der Versuch von Oliver Blume mit seiner Handpuppe Lindner E-Fuels in der Ampel durchzusetzen ???
Gernot meint
Die korrekte deutsche Übersetzung für „Master Plan Part 4“ ist „Heiße Luft zum Aufpumpen des Börsenkurses Teil 4“.
Masterplan 2 ist bis heute nicht fertig umgesetzt. Er beinhaltete u.a. mehr Solardächer (Das Geschäft ist bei Tesla praktisch tot) und die massive Hochskalierung der Produktion von BEV.
Masterplan 3 ist komplett abgesagt und ins Gegenteil verkehrt. Er beinhaltete die globale Elektrifizierung der Wirtschaft und die globale Umstellung auf erneuerbare Energien. Musk unterstützt nun mit 300 Mio. USD die Rückkehr zu fossiler Energie (Öl, Gas, Kohle) und die fanatische Bekämpfung von Windenergie in den USA durch die Trump-Regierung.
Merlin meint
sag ich doch !!! :-)
Merlin meint
Was für ein Quatsch, Elon sagt doch selbst, dass Masterplan II noch gar nicht erreicht wurde….vielleicht sollte man daran mal arbeiten…
hu.ms meint
Bei den zukunfts-themen: FSD, robotaxis, bots und AI computing hat tesla heftige konkurrenz.
Ein vorsprung von tesla ist dabei in keinem bereich feststellbar.
Aber die Elon-jünger sind ja leicht mit ein paar ungenauen aussagen bei der stange zu halten.
E.Korsar meint
„1. Wachstum ist grenzenlos“
1(a). Sollte unbegrenztes Wachstum nicht möglich sein, da es fundamentalen physikalischen und ökologischen Grenzen unterliegt – die Idee des endlosen Wachstums auf einem endlichen Planeten wird von vielen Wissenschaftlern, insbesondere in der biophysikalischen Ökonomie, als unhaltbar angesehen. – tritt sofort 1. in Kraft. /s
EVrules meint
Danke dafür! Es widerspricht auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit massiv.
Jörg2 meint
Wenn „Wachstum“ nur als etwas eher physikalisches verstanden wird, dann hadt Du Recht.
Wenn „Wachstum“ auch als etwas unmaterielles (Wissen, Technologie, soziale Kompetenz…) verstanden werden kann, dann ist das mit den Grenzen nicht ganz so einfach.
Haubentaucher meint
An den Kommentaren hier sieht man warum Deutschland immer weiter durchgereicht wird. Anderen die Moral predigen das können wir gut. Andere schlecht machen, das können wir noch besser. Time will tell – wie ein Kollege hier immer schreibt.
RainerLEV meint
Dieser Mann / diese Firma will grenzenloses Wachstum und grenzenlose Macht über Märkte und Menschen. Völlig krank.
hu.ms meint
Auf dem übersichtsbild oben schiebt ein bot den kinderwagen.
Wieviele eltern werden das wohl zulassen ?
E.Korsar meint
Die eigentliche Frage ist, warum fährt der Kinderwagen nicht autonom?
Tinto meint
Im Kinderwagen liegt ein Baby Bot.
Stromspender meint
6. Die Errichtung von Autokratien und Diktaturen wird unterstützt
Woke, linksgerichtete Demokratien sind die Geißel der Menschheit. Wie eine freie Gesellschaft und insbesondere Meinungsfreiheit auszusehen hat, definieren wir.
(Ergänzung erfolgt aufgrund des neuesten Einmischungsversuchs Musks, nun auch anlässlich der Kommunalwahlen(!) in Köln)
Future meint
Das Manifest kommt von Tesla und nicht von Herrn Musk. Da gibt es wohl einen Unterschied. Andererseits ist der Trend zu den Autokratien offenbar für viele Wähler ausgesprochen attraktiv geworden. Aber der Trend hat nichts mit Autos zu tun – oder vielleicht doch.
Stromspender meint
Wie viel wird bei Tesla wohl ohne Musk entschieden?
Er kann es anscheinend einfach nicht sein lassen. Jetzt geht Deutschland (wieder einmal, diesmal aber unwiderruflich) schon unter, wenn bei der Bürgermeisterwahl in Köln die Alternative gegen Deutschland nicht gewinnt…
Tim Leiser meint
Das Problem ist: sie Autokraten versprechen immer mehr Freiheit und zumindest in unserem Land mehr Demokratie.
Tinto meint
Future, deine Aussage gab es schon vor 45:
“ Wenn das der F.ührer wüsste!“
Besser-BEV-Wisser meint
5. Spricht ja von der „meritokratischen Gesellschaft“. Grundsätzlich ja was Gutes, aber dahinter steckt auch die Vorstellung Musks (und der PayPal-Mafia), dass die Leistungsträger (=reiche Elite) die volle Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen und nicht die Mehrheit wie in einer Demokratie.
E.Korsar meint
„Grundsätzlich ja was Gutes […]“
Definitiv nicht.
Besser-BEV-Wisser meint
Im Sinne von „Leistung zahlt sich aus“ ist es schon schon was gutes. Gekoppelt mit einer politischen Demokratie ist es die beste aller Gesellschaftsformen die wir aktuell kennen und in der wir aktuell ja auch leben. Wenn die politische Demokratie durch die Meritokratie ersetzt wird, natürlich nicht mehr.
E.Korsar meint
@Besser-BEV-Wisser
„Leistung zahlt sich aus.“
Da gehen ja die Meinungen schon beim ersten Wort auseinander.
Ist Leistung Arbeit pro Zeit? Ist eine Arbeitsstunde mehr Wert, wenn man einen Doktortitel hat, obwohl man dasselbe macht wie ein Dipl.-Ing.(FH)? Ist es eine Leistung verheiratet zu sein für eine niedrigere Steuerklasse? Ist es eine Leistung Patente aufzukaufen?
Von Sozialismus bis Libertarismus kann man alles in die Worthülse hereininterpretieren. Die CDU z.B. definiert das im Wahlprogramm ganz anders als das, was Merz gerade so fordert.
Thomas Claus meint
Lieber in einer Welt von Musk leben als in einer von Reichinnek, Blasel, ex Nietzard und Philipp Türer.
Da lebt man dann in Armut im Sozialismus und frei ist man auch nicht. Nein danke.
Stromspender meint
Na da gräbt aber einer schön das alte Rote-Socken-Narrativ aus…
Das ist ungefähr so zielführend und treffend, wie den aktuellen Präsidenten der USA mit einem deutschen Politiker zu vergleichen, dessen Karriere von 1919 bis 1945 dauerte. Nämlich gar nicht.
brainDotExe meint
Also wieder viel heiße Luft und wenig Substanz.
Man bewegt sich immer mehr vom Autobauer hinweg zu Nebenschauplätzen. Man wird links und rechts von den traditionellen Autoherstellern überholt.
Future meint
Wer hat Tesla überholt? Selbst in 2025 verkauft Tesla noch mehr als alle Marken des VW-Konzerns zusammen. Überholen kann man das nicht nennen. Im Gegenteil: VW weigert sich, mehr Elektroautos zu verkaufen, weil sie lieber Verbrenner verkaufen wollen.
brainDotExe meint
Bei Ladeleistung, Reichweite und Ausstattung die deutschen Premiumhersteller und bei Stückzahlen dieses Jahr dann BYD.
Ein erfreuliche Jahr.
hu.ms meint
Erklär doch mal „verweigert“.
Es gibt ein umfangreiches BEV-angebot und die produktionskapazitäten sind kaum zu 70% ausgelastet.
Bei CPyO sind BEV mindestens gleichauf mit stinkern.
Es liegt klar an den neuwagenkäufern.
Sieht man besonders bei tesla !
hu.ms meint
Tesla wurde technisch überholt:
CLA, neue klasse, A6 etron u.a.
Mit denen kommt mann 600 oder 800km in kürzerer fahr- + ladezeit.
Tomas Angelus meint
Das ist doch totaler Schwachsinn, den v da erzählst. Komm mal in die Gegenwart, Junge.
E.Korsar meint
Volkswagen (VW): Der VW-Konzern verkaufte im Jahr 2024 insgesamt 9,02 Millionen Fahrzeuge weltweit. Dies schließt alle Marken des Konzerns ein, wie Audi, Skoda, Seat/Cupra, Porsche und die Kernmarke VW selbst. Die Verkaufszahlen der Marke Volkswagen allein lagen bei rund 4,8 Millionen Fahrzeugen.
Tesla: Tesla hat im Jahr 2024 insgesamt 1,79 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.
Da wir auf einem Planeten leben, auf dem nicht nur BEV verkauft werden…
ID.alist meint
Technologie dürfe kein Luxusgut bleiben. Tesla fordert breite Verfügbarkeit und erschwingliche Preise für innovative Produkte. Nur so könne eine freie, meritokratische Gesellschaft entstehen, in der jeder sein Potenzial entfalten kann.
Will Tesla seine Produkte unter Produktionskosten verkaufen, oder erwartet Tesla, dass deren Gewinn mit Steuergelder finanziert wird?
Future meint
Diese Frage sollte man einem Soziologen stellen und keinem BWLer.
Oder anders gesagt: Von Blume oder Zipse würde man solche Aussagen nicht hören, wenn die wieder über Technologieoffenheit als Vision fabulieren.
Thorsten 0711 meint
Ob man das mit seinen Großinvestoren abgestimmt hat? Das sind ja eher Kapitalisten als Philanthropen 🤷♂️
Future meint
Investoren wetten auf die Zukunft. Das ist also mutiger Kapitalismus, Kritiker sprechen auch von Ökokapitalismus.
Der Vorstand von einem anderen erfolgreichen amerikanischen Techunternehmen ist übrigens Philosoph und hat bei Heidegger in Frankfirt studiert. Was sagt und das über Visionen, Technologien und Kapitalismus?
brainDotExe meint
Jeff Bezos ist Philosoph? Der ist doch vom Fach.
Aber ja, der ist im Gegensatz zu Musk wenigstens sympathisch ;)
eBikerin meint
Hmm also:
Jeff Bezos – Informatik
Mark Zuckerberg – Informatik
Sundar Pichai – Matallurgie
Satya Nadella – Bachelor of Engineering
Und falls du Peter Thiel meinst – der hat anschliessend Jura studiert
hu.ms meint
„kein luxusgut“ ?
Deshalb kommt kein kleiner tesla für 30k ?
Future meint
Früher hat man solche Masterpläne als Manifeste bezeichnet. Ich vermisse diese Tradition des Manifests bei den meisten Unternehmen – nicht nur in den alten Industrien. Überall wird meistens nur kurzfristig geplant für die nächsten paar Quartale.
Tomas Angelus meint
Der Plan ist substanzloser Schwachsinn nach dem Motto es wäre schön wenn..
Aber kein Wort wird verloren über das wie und die einzelnen Schritte, die nötig sind.
Zum Glück fällt nie Börse nicht auf den Schwachsinn rein. Musk hat jede Glaubwürdigkeit verspielt als er einen pathologischen Lügner zur Präsidenten gemacht hat. Die Wahrheit interessiert ihn einen Dreck und darum glaubt er er könne jetzt noch dreister lügen.