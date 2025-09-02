Tesla stellt „Master Plan Part IV“ vor

Tesla hat seinen „Master Plan Part IV“ veröffentlicht – den aktuellen Stand der langfristigen Pläne des Unternehmens. Neben Elektrofahrzeugen und dem Energiebereich stehen nun vor allem auch Künstliche Intelligenz (KI) und Roboter im Fokus der Konzernstrategie.

„Das nächste Kapitel in der Geschichte von Tesla wird dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, die wir uns gerade erst vorstellen können, und zwar in einem Ausmaß, das wir noch nicht kennen. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die KI in die physische Welt bringen“, so das US-amerikanische Unternehmen.

Tesla weiter: „Seit fast zwei Jahrzehnten arbeiten wir unermüdlich daran, durch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Energieprodukten und humanoiden Robotern die Grundlage für diese technologische Renaissance zu schaffen. Jetzt kombinieren wir unsere Fertigungskapazitäten mit unseren Kompetenzen im Bereich der Autonomie, um neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den globalen Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen durch ein von allen geteiltes Wirtschaftswachstum beschleunigen werden. Wir vereinheitlichen unsere Hardware und Software in großem Maßstab und schaffen so eine sicherere, sauberere und angenehmere Welt.“

Das Unternehmen ist als Elektroautobauer gestartet. Mit dem Ausbau der Produktpalette gewann das Thema Energie mit einem internationalen Schnellladenetzwerk sowie weiteren Produkten an Bedeutung. Mit einem ersten E-Lkw wurde man zudem zum Hersteller von großen Nutzfahrzeugen. Nach Fortschritten beim Autonomen Fahren rückten zuletzt die Themen KI und Robotik in den Fokus.

5 Leitprinzipien

In seinem jüngsten Master Plan führt Tesla fünf Leitprinzipien für eine Zukunft „in nachhaltigem Überfluss“ auf:

1. Wachstum ist grenzenlos

Tesla widerspricht der Annahme, dass Fortschritt in einem Bereich Rückschritte in einem anderen bedeutet. Knappe Ressourcen könnten durch Innovation, neue Technologien und kreative Ideen ersetzt oder effizienter genutzt werden.

2. Innovation als Lösung für Begrenzungen

Anhand des eigenen Erfolgs bei der Massenproduktion von Batterien habe man gezeigt, wie technologische Durchbrüche zuvor unüberwindbare Grenzen verschieben können. Der Wandel weg von fossilen Kraftstoffen hin zu nachhaltiger E-Mobilität mit erneuerbaren Energien sei ein Beispiel dafür, wie aus „unmöglichen“ Ideen Realität wird.

3. Technologie dient der Problemlösung

Tesla betont, dass jede neue Produktgeneration effizienter und nachhaltiger sein müsse. Von Solaranlagen über Batteriespeicher bis zu autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern sollen Lösungen geschaffen werden, die reale Probleme wie Energieknappheit, Umweltverschmutzung und gefährliche Arbeitsbedingungen adressieren.

4. Autonomie im Dienste der Menschheit

Autonome Technologien sollen nicht nur wirtschaftlichen Nutzen bringen, sondern das menschliche Leben verbessern, betont Tesla. „Unser Fokus lag schon immer darauf, das tägliche Leben für alle Menschen durch unsere autonome Technologie besser und sicherer zu machen, und daran wird sich auch nichts ändern.“

5. Zugang schafft Wachstum

Technologie dürfe kein Luxusgut bleiben. Tesla fordert breite Verfügbarkeit und erschwingliche Preise für innovative Produkte. Nur so könne eine freie, meritokratische Gesellschaft entstehen, in der jeder sein Potenzial entfalten kann.

„Extrem schwer zu bewältigen“

„Wir müssen eines klarstellen: Diese Herausforderungen werden extrem schwer zu bewältigen sein“, unterstreicht Tesla abschließend. „Einige werden es für unmöglich halten. Und viele andere werden jedes Hindernis und jeden Rückschlag, denen wir auf diesem Weg unweigerlich begegnen werden, lautstark kritisieren. Aber sobald wir diese Herausforderung gemeistert haben, werden unsere Kritiker erkennen, dass das, was sie einst für unmöglich gehalten haben, tatsächlich möglich ist. Und das ist für uns in Ordnung, denn das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam eine nachhaltige und wirklich reichhaltige Zukunft für kommende Generationen schaffen.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

„Heute stehen wir an der Schwelle zu einer revolutionären Phase, die ein beispielloses Wachstum verspricht“, so der Konzern weiter. „Und dieses Mal wird es kein kleiner Schritt sein, sondern ein großer Sprung nach vorne für Tesla und die gesamte Menschheit. Die Werkzeuge, die wir entwickeln werden, werden uns dabei helfen, die Welt zu schaffen, von der wir immer geträumt haben – eine Welt des nachhaltigen Überflusses –, indem wir die grundlegenden Bausteine von Arbeit, Mobilität und Energie in großem Maßstab und für alle neu definieren.“