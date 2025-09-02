XCharge bringt DC-Ladesystem mit Löschmitteltank nach Europa

Der Anbieter von batterieintegrierten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge XCharge Europe hat sein neuestes Ladesystem GridLink für den europäischen Markt vorgestellt. Nachdem das System in Nordamerika eingeführt und in der Praxis eingesetzt wurde, ist es jetzt an EU-Standards angepasst. Das Besondere: GridLink verfügt über eine Brandbekämpfungstechnologie.

Das Herzstück von GridLink ist eine 215-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die eine Gleichstromladeleistung von bis zu 194 kW liefert. Dafür werden nur 44 kW AC aus dem Netz benötigt, was die Lösung laut dem Anbieter ideal für Standorte mit begrenzter Netzkapazität oder wirtschaftlich nicht lohnender Aufrüstung der Infrastruktur macht. Die Batterieeinheit ist auf 430 kWh skalierbar. Das Ladesystem kann auch bei Stromausfällen netzunabhängig betrieben werden. Ein integrierter 55-Zoll-Bildschirm bietet eine Benutzeroberfläche und kann dynamische Werbung darstellen.

Neben Schnellladung und Energiespeicherung unterstützt GridLink die nahtlose Integration von Photovoltaikanlagen. „GridLink ermöglicht Betreibern neue Einnahmequellen, verbessert die Netzstabilität und bietet mehrstufige Sicherheit im gesamten Betrieb. Wir freuen uns, diese Technologie in Europa einzuführen – gerade jetzt, da der Markt nach effizienteren und zukunftsfähigen Ladelösungen verlangt“, so Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge.

GridLink setze neue Maßstäbe bei der Sicherheit und kombiniere modernstes Wärmemanagement mit fortschrittlichen Brandbekämpfungssystemen, so das Unternehmen. Das Flüssigkeitskühlsystem biete eine 2,38-mal größere Wärmeableitungsfläche als herkömmliche Konstruktionen und halte auch unter hoher Belastung oder in extremen Umgebungen eine stabile Temperatur von 37 °C. Jeder Akku sei mit vier Sensoren zur frühzeitigen Gefahrenerkennung und einem integrierten Belüftungssystem ausgestattet, das brennbare Gase aktiv ableitet, bevor sie kritische Werte erreichen.

GridLink sei zudem das erste System weltweit mit einem integrierten ‚Löschmitteltank‘ auf Batterieebene. Dieser könne Schäden reduzieren und den schnellen, kostengünstigen Austausch von Batteriemodulen erleichtern. Darüber hinaus sei das System wartungsfreundlich ausgelegt.