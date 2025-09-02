Lyten zeigt Interesse an Northvolts geplanter Batteriefabrik in Heide

Nach der Insolvenz des schwedischen Herstellers von Elektroauto-Batteriezellen Northvolt gibt es Hoffnung auf eine Fortführung des Projekts zur Errichtung einer Batteriefabrik in Heide, Schleswig-Holstein. Das US-Unternehmen Lyten bekundet Interesse, den Bau der „Gigafactory“ zu übernehmen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bestätigte, dass bereits erste Gespräche mit dem amerikanischen Batteriespezialisten stattgefunden haben. Eine endgültige Entscheidung stehe jedoch noch aus, da mehrere Voraussetzungen erfüllt werden müssten.

Günther bezeichnete den kürzlichen Abschluss zweier Kaufverträge über die schwedischen und deutschen Northvolt-Aktivitäten Anfang August laut der Deutschen Presse-Agentur als „eine wirklich gute Nachricht“. Besonders positiv sei, dass die deutschen Teile des Unternehmens „allesamt solvent“ seien und im laufenden Betrieb übernommen werden sollen. Daraus ergeben sich auch neue Perspektiven für den Standort Heide, der Teil der deutschen Northvolt-Aktivitäten ist.

Für den vollständigen Übergang des Projekts an Lyten sind jedoch noch bestimmte Bedingungen zu erfüllen – sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine Einigung zwischen dem Bund, der staatlichen Förderbank KfW und dem Unternehmen Lyten über die weitere Umsetzung des Projekts „Northvolt Drei“ in Heide.

Northvolt hatte zuvor rund 600 Millionen Euro von der KfW über eine Wandelanleihe erhalten. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, wurde ein Teil dieser Summe bereits projektbezogen verwendet und sei somit in Heide „verbaut“. Der verbliebene Betrag befinde sich in der freien Kapitalrücklage der deutschen Projektgesellschaft, wobei die Mittel weiterhin zweckgebunden für eine Batteriezellfertigung in Heide vorgesehen sind.

Darüber hinaus hatte die Europäische Kommission direkte Fördermittel in Höhe von etwa 700 Millionen Euro genehmigt – darunter 137 Millionen Euro vom Land Schleswig-Holstein und 564 Millionen Euro vom Bund. Diese Gelder sind bislang allerdings noch nicht ausgezahlt worden. Berichten zufolge hofft Lyten auf weitere Förderung, die von der EU kommen soll.

Ministerpräsident Günther stellte klar: „Dass dieser Prozess etwas Zeit bedarf, ist klar.“ Die Landesregierung werde den weiteren Verlauf weiterhin eng begleiten. Die Bedeutung des Projekts für die Region sei unbestritten. Schon in der vorherigen Legislaturperiode habe die Entwicklung des Standorts hohe Priorität gehabt. „Die Entwicklung ist für uns ein Beleg, dass der Standort Heide mit seinem hohen Anteil an erneuerbaren Energien sowie der gut ausgebauten Infrastruktur beste Bedingungen dafür liefert.“