Audi Concept C gibt Ausblick auf Serienmodell und künftige Designphilosophie

Der vollelektrische Sportwagen mit zwei Sitzen Audi Concept C gibt einen Ausblick auf die künftige Designphilosophie der Marke. In allen Bereichen stehe das Konzeptfahrzeug für eine „radikale Reduktion auf das Wesentliche“, heißt es.
Der sogenannte Vertical Frame interpretiert die Historie der Marke neu. Gemeinsam mit einer individuellen Lichtsignatur aus vier Elementen prägt er das neue Markengesicht. „Das Dachkonzept verbindet die Vorteile eines Cabriolets mit der Essenz einer monolithischen Karosserieform. Im Innenraum demonstrieren hochwertige Materialien Präzision bis ins letzte Detail. Das minimalistische Design befreit das Interieur von Ablenkung. Shy-Tech-Lösungen und taktile physische Steuerelemente sorgen für eine intuitive und emotionale Nutzererfahrung“, so die Designer.
Der Konzeptwagen ist rund 4,50 Meter lang, knapp zwei Meter breit und weniger als 1,30 Meter hoch. Die Proportionen des Elektroautos resultieren aus der Mittelbatteriearchitektur. Die Dachlinie streckt sich weit nach hinten und ruht auf der Karosserie. Erstmals setzt Audi bei einem Roadster auf ein elektrisch einfahrbares Hardtop. Es besteht aus zwei Dachelementen, die der monolithischen Form des Fahrzeugs folgen.
Mit dem Concept C debütiert eine neue Lichtsignatur, die aus vier horizontal angeordneten Elementen in jedem Frontscheinwerfer und jeder Heckleuchte besteht. „Dieses Designelement definiert bei Tag und Nacht die visuelle Identität von Audi und erzeugt auf der Straße eine unverwechselbare Präsenz“, heißt es.
Innen rückt der Fahrer in den Mittelpunkt. „Schalter und Tasten aus eloxiertem Aluminium sorgen zusammen mit dem unverwechselbaren ‚Audi Klick‘ für ein taktiles Bediengefühl mit mechanischer Qualität“, erklären die Designer. Im Zentrum des Bedienerlebnisses steht das Lenkrad mit runder Form und haptischen Elementen. Die indirekte Ambientebeleuchtung mit naturnahen Lichttemperaturen setzt die Materialien in Szene.
Die nahtlose Nutzererfahrung mit intelligenten Technologien spreche alle Sinne an, heißt es weiter. Der neuen Designphilosophie folgen auch das Bedienkonzept und die Displays: Zentral platziert, bietet ein ausfahrbares 10,4 Zoll-Display alle relevanten Informationen „intuitiv, situationsgerecht und kontextbezogen“. Zusammen mit den haptischen Steuerelementen am Lenkrad und der Mittelkonsole betone das Design Klarheit und Präzision auch in der Bedienung, so Audi. Die Interaktionspunkte seien dabei genau dort platziert, wo die Nutzer sie erwarten.
„Auf dem Weg in die Zukunft fokussieren sich die Modelle von Audi von nun an noch stärker auf das Wesentliche: eine unverwechselbare Kombination aus Klarheit, Technik, Intelligenz und Emotion“, erklären die Ingolstädter. Der Concept C versinnbildliche mit seiner neuen Designphilosophie einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Premiummarke. Er gebe einen Ausblick auf ein zukünftiges Serienmodell und werde auch weitere Modelle inspirieren.
Technisch setzt der heckgetriebene Concept C laut Berichten auf eine neue Plattform der Konzernschwester Porsche für die nächste 718-Generation. Es soll sich um eine verkürzte Version der bereits eingesetzten Premium Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-System handeln. Der Concept C ist mit 1.690 Kilogramm für ein Elektroauto vergleichsweise leicht. Er wird als Nachfolger des TT im Jahr 2027 erwartet, soll aber kein direkter Ersatz sein und könnte anders heißen. Die Serienversion soll mit Heck- sowie Allradantrieb kommen, auch Verbrennerantrieb ist angedacht. Konkretes zur Technik verrät Audi aber noch nicht.
Das Unternehmen hat Veränderungen angestoßen, um seine Innovationsfähigkeit zu stärken und sein Geschäftsmodell zukunftssicher aufzustellen. „Die Phase der Bestandsaufnahme ist vorbei. Jetzt ist Zeit, nach vorne zu blicken und Tempo aufzunehmen. Wir konzentrieren uns auf das, was wirklich zählt, um bei Design und Qualität Maßstäbe zu setzen“, sagt Audi-CEO Gernot Döllner. Die Präsentation der neuen Designphilosophie stehe „für einen Aufbruchsmoment“.
Werner meint
Wurden hier die Überschriften vertauscht?
Dieses Design passt nämlich besser zu „Tesla: Weitere Modelle im Stil des Cybertruck?“
Großflächige schnörkellose Bleche mit harten Übergängen und Kanten
Soll wohl futuristisch reduziert wirken, tut es aber nicht
Futuristisch schon, aber unangenehm- wie für einen Bösewicht aus einem dystopischen Science-Fiction Film.
Weil eben statt reduziert viel zu hart und prollig
Mary Schmitt meint
Schönes Konzept. Aber der Boxster setzt nicht auf diese Plattform. Denn die Höhe ist mit Akku im Boden nicht zu erreichen.
CaptainPicard meint
Der Akku ist auch nicht im Boden sondern hinter dem Fahrersitz. Und ja, nutzen beide die gleiche Plattform.
Stromspender meint
Eigentlich ist es nur ein verkanteter RSQ Concept aus 2004, der im Film „I, Robot“ (auch aus 2004) mit Will Smith als Fahrer zu sehen ist… :-)
Mäx meint
Sooo, ich wusste doch dass ich das schon mal gesehen hab :D
LarsDK meint
Wann kommt der neue Batman Film? Erst Jaguar und nun Audi mit Vorschlägen für das neue Batmobil.
Gunnar meint
Ich denke, viele haben sich einfach an die immer breiter werdenden Singleframegrills gewöhnt und sind deswegen jetzt so erschrocken. Der Mensch ist halt leider ein Gewöhnungstier.
Ich finde das Design richtig stark. Gerade, weil es mit dem bisher bekannten Design so stark bricht.
NeutralMatters meint
Wusste nicht, dass Jaguar nach dem Type 00 ein kleineres Modell plant.
CaptainPicard meint
Nein, das nutzt nicht die PPE Plattform, die ist komplett anders aufgebaut. Kein Skateboard Design sondern der Akku sitzt in einer Box hinter dem Fahrer, damit soll die Mid-Engine Gewichtsverteilung fortgeführt werden.
Thomas Claus meint
Würde das Auto eher für einen Bugatti halten. Groß, dick und protzig. Passt meiner Meinung nach nicht zu Audi.
Deity meint
Entschuldige, aber wenn ich mir Audi die letzten Jahrzehnte anschaue dann verkörpert Audi genau das bzw. ist das schon lange genau der Philosophie von Audi.
Schau dir die letzten sportlichen Modellreihen von Audi an:
Audi RS6, R8, S8, RS5, RS3, TT RS
Was ist davon nicht groß, dick und protzig?
Audi tanz hier mit dem Design nicht wirklich aus der Reihe, eigentlich ist es sogar eher zurückhaltender und „unauffälliger“ designt als die bisherigen Fahrzeuge.
Aztasu meint
Das Auto ist gerade mal etwas über 4,5m lang und sehr flach. Das Design ist zurückhaltend und selbstbewusst.
Höchstens die Breite könnte man anmerken ansonsten ist daran absolut nichts groß. dick und protzig.
Future meint
Das ist ein auffälliger Entwurf. Er erinnert mich an das neuen Design bei Jaguar. Vielleicht ist das also bereits ein neuer Trend. Untendrunter ist eh vieles austauschbar bei den Herstellern. Sie können sich also nur noch durch Design und Software voneinander unterscheiden. Ob das alles Audi retten wird, werden wir sehen. Der chinesische Audi ist ja auch gut gelungen und für 30.000 Euro auch spottbillig.
RainerLEV meint
Ich bin kein Fan von der Marke Audi und auch kein Freund von dem Design der letzten Jahre. Aber der da holt mich KOMPLETT (!!!!) ab – innen wie außen! Großartig!
Mäx meint
Krass. Bei mir ist es genau das Gegenteil :D
Außen vorne so gar nicht.
Hinten noch okay.
Innen auch okay.
RainerLEV meint
Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, lach
Cupra meint
Geht mir ähnlich. Das Teil wirkt für mich wie ein modernisierter Audi Rosenmeyer Concept von 2000. Den fand ich genauso gruselig.