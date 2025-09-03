Audi Concept C gibt Ausblick auf Serienmodell und künftige Designphilosophie

Der vollelektrische Sportwagen mit zwei Sitzen Audi Concept C gibt einen Ausblick auf die künftige Designphilosophie der Marke. In allen Bereichen stehe das Konzeptfahrzeug für eine „radikale Reduktion auf das Wesentliche“, heißt es.

Der sogenannte Vertical Frame interpretiert die Historie der Marke neu. Gemeinsam mit einer individuellen Lichtsignatur aus vier Elementen prägt er das neue Markengesicht. „Das Dachkonzept verbindet die Vorteile eines Cabriolets mit der Essenz einer monolithischen Karosserieform. Im Innenraum demonstrieren hochwertige Materialien Präzision bis ins letzte Detail. Das minimalistische Design befreit das Interieur von Ablenkung. Shy-Tech-Lösungen und taktile physische Steuerelemente sorgen für eine intuitive und emotionale Nutzererfahrung“, so die Designer.

Der Konzeptwagen ist rund 4,50 Meter lang, knapp zwei Meter breit und weniger als 1,30 Meter hoch. Die Proportionen des Elektroautos resultieren aus der Mittelbatteriearchitektur. Die Dachlinie streckt sich weit nach hinten und ruht auf der Karosserie. Erstmals setzt Audi bei einem Roadster auf ein elektrisch einfahrbares Hardtop. Es besteht aus zwei Dachelementen, die der monolithischen Form des Fahrzeugs folgen.

Mit dem Concept C debütiert eine neue Lichtsignatur, die aus vier horizontal angeordneten Elementen in jedem Frontscheinwerfer und jeder Heckleuchte besteht. „Dieses Designelement definiert bei Tag und Nacht die visuelle Identität von Audi und erzeugt auf der Straße eine unverwechselbare Präsenz“, heißt es.

Innen rückt der Fahrer in den Mittelpunkt. „Schalter und Tasten aus eloxiertem Aluminium sorgen zusammen mit dem unverwechselbaren ‚Audi Klick‘ für ein taktiles Bediengefühl mit mechanischer Qualität“, erklären die Designer. Im Zentrum des Bedienerlebnisses steht das Lenkrad mit runder Form und haptischen Elementen. Die indirekte Ambientebeleuchtung mit naturnahen Lichttemperaturen setzt die Materialien in Szene.

Die nahtlose Nutzererfahrung mit intelligenten Technologien spreche alle Sinne an, heißt es weiter. Der neuen Designphilosophie folgen auch das Bedienkonzept und die Displays: Zentral platziert, bietet ein ausfahrbares 10,4 Zoll-Display alle relevanten Informationen „intuitiv, situationsgerecht und kontextbezogen“. Zusammen mit den haptischen Steuerelementen am Lenkrad und der Mittelkonsole betone das Design Klarheit und Präzision auch in der Bedienung, so Audi. Die Interaktionspunkte seien dabei genau dort platziert, wo die Nutzer sie erwarten.

„Auf dem Weg in die Zukunft fokussieren sich die Modelle von Audi von nun an noch stärker auf das Wesentliche: eine unverwechselbare Kombination aus Klarheit, Technik, Intelligenz und Emotion“, erklären die Ingolstädter. Der Concept C versinnbildliche mit seiner neuen Designphilosophie einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Premiummarke. Er gebe einen Ausblick auf ein zukünftiges Serienmodell und werde auch weitere Modelle inspirieren.

Technisch setzt der heckgetriebene Concept C laut Berichten auf eine neue Plattform der Konzernschwester Porsche für die nächste 718-Generation. Es soll sich um eine verkürzte Version der bereits eingesetzten Premium Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-System handeln. Der Concept C ist mit 1.690 Kilogramm für ein Elektroauto vergleichsweise leicht. Er wird als Nachfolger des TT im Jahr 2027 erwartet, soll aber kein direkter Ersatz sein und könnte anders heißen. Die Serienversion soll mit Heck- sowie Allradantrieb kommen, auch Verbrennerantrieb ist angedacht. Konkretes zur Technik verrät Audi aber noch nicht.

Das Unternehmen hat Veränderungen angestoßen, um seine Innovationsfähigkeit zu stärken und sein Geschäftsmodell zukunftssicher aufzustellen. „Die Phase der Bestandsaufnahme ist vorbei. Jetzt ist Zeit, nach vorne zu blicken und Tempo aufzunehmen. Wir konzentrieren uns auf das, was wirklich zählt, um bei Design und Qualität Maßstäbe zu setzen“, sagt Audi-CEO Gernot Döllner. Die Präsentation der neuen Designphilosophie stehe „für einen Aufbruchsmoment“.