Tesla: Weitere Modelle im Stil des Cybertruck?

Tesla hat Anfang September den „Master Plan Part IV“ veröffentlicht, mit dem es seine künftige Strategie aufzeigt. Im Fokus stehen demnach nicht mehr nur Elektroautos und Energieprodukte, sondern vor allem auch Künstliche Intelligenz und der humanoide Roboter Optimus. Das Unternehmen denkt aber wohl auch über neue Modelle nach, die im Stil dem „Cybertruck“ ähneln könnten.

In einem Video zum Masterplan Part IV waren kurz zusätzliche, von dem bisher nur in Nordamerika eingeführten Pick-up-Truck inspirierte Fahrzeuge zu sehen. Die Designsprache des Cybertruck hebt ihn deutlich von den bisherigen Tesla-Modellen ab. Er ist kantig, korpulent, kommt mit einer Karosserie aus harter Edelstahllegierung und ist insgesamt viel markanter und selbstbewusster im Auftritt als Model 3, Model Y und Co.

Die in dem Video zum Master Plan Part IV auftauchenden Designstudien deuten darauf hin, dass Tesla weitere Fahrzeuge im Look des Cybertruck erwägt oder erwogen hat. Bei einem der Entwürfe scheint es sich um ein SUV zu handeln, einige meinen zudem einen Minivan zu erkennen.

Ob eines dieser Modelle in Serie geht, ist offen. Dagegen spricht, dass Tesla eigener Aussage nach nicht wieder ein Fahrzeug mit Edelstahl-Exoskelett bauen will. Der Cybertruck kommt wohl auch nicht annähernd so gut an, wie man es sich erhofft hatte. Das kontroverse Design schreckt viele ab, außerdem hat Tesla derzeit mit einer Imagekrise und sinkendem Absatz zu kämpfen. Zunächst soll daher eine reduzierte Variante des Mittelklasse-SUV Model Y zum erschwinglicheren Preis den Umsatz ankurbeln.

Hinzu kommt, dass CEO Elon Musk seine Aufmerksamkeit aktuell vor allem dem autonomen Fahren, der Künstlichen Intelligenz und Robotern widmet. Entsprechend handelt es sich bei den letzten offiziell vorgestellten Fahrzeugen um zwei exklusiv für das autonome Fahren konzipierte Stromer. Während der große Personentransporter Robovan bis auf Weiteres eine Studie bleiben dürfte, soll das kompakte zweisitzige Cybercab möglichst bald als Robotaxi auf den Straßen unterwegs sein.

Wie die Produktplanung von Tesla für Europa aussieht, ist ebenfalls offen. Seit Kurzem sind hierzulande die beiden großen Elektroautos Model S und Model X nicht mehr bestellbar. Es wird spekuliert, dass sie dauerhaft vom Markt genommen werden. Der Cybertruck wird nach aktuellem Stand gar nicht erst in Europa eingeführt, weil er die hiesigen Zulassungsbestimmungen nicht erfüllt. Allerdings könnte die EU hier den US-Autoherstellern entgegenkommen. Das günstigere Model Y sollte dagegen auch hier starten. Das vollautonome Cybercap dürfte dagegen mangels Lenkrad und Pedalen vorerst keine Erlaubnis für europäische Straßen erhalten.