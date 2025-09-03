Tesla: Weitere Modelle im Stil des Cybertruck?

Tesla hat Anfang September den „Master Plan Part IV“ veröffentlicht, mit dem es seine künftige Strategie aufzeigt. Im Fokus stehen demnach nicht mehr nur Elektroautos und Energieprodukte, sondern vor allem auch Künstliche Intelligenz und der humanoide Roboter Optimus. Das Unternehmen denkt aber wohl auch über neue Modelle nach, die im Stil dem „Cybertruck“ ähneln könnten.
In einem Video zum Masterplan Part IV waren kurz zusätzliche, von dem bisher nur in Nordamerika eingeführten Pick-up-Truck inspirierte Fahrzeuge zu sehen. Die Designsprache des Cybertruck hebt ihn deutlich von den bisherigen Tesla-Modellen ab. Er ist kantig, korpulent, kommt mit einer Karosserie aus harter Edelstahllegierung und ist insgesamt viel markanter und selbstbewusster im Auftritt als Model 3, Model Y und Co.
Die in dem Video zum Master Plan Part IV auftauchenden Designstudien deuten darauf hin, dass Tesla weitere Fahrzeuge im Look des Cybertruck erwägt oder erwogen hat. Bei einem der Entwürfe scheint es sich um ein SUV zu handeln, einige meinen zudem einen Minivan zu erkennen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Ob eines dieser Modelle in Serie geht, ist offen. Dagegen spricht, dass Tesla eigener Aussage nach nicht wieder ein Fahrzeug mit Edelstahl-Exoskelett bauen will. Der Cybertruck kommt wohl auch nicht annähernd so gut an, wie man es sich erhofft hatte. Das kontroverse Design schreckt viele ab, außerdem hat Tesla derzeit mit einer Imagekrise und sinkendem Absatz zu kämpfen. Zunächst soll daher eine reduzierte Variante des Mittelklasse-SUV Model Y zum erschwinglicheren Preis den Umsatz ankurbeln.
Hinzu kommt, dass CEO Elon Musk seine Aufmerksamkeit aktuell vor allem dem autonomen Fahren, der Künstlichen Intelligenz und Robotern widmet. Entsprechend handelt es sich bei den letzten offiziell vorgestellten Fahrzeugen um zwei exklusiv für das autonome Fahren konzipierte Stromer. Während der große Personentransporter Robovan bis auf Weiteres eine Studie bleiben dürfte, soll das kompakte zweisitzige Cybercab möglichst bald als Robotaxi auf den Straßen unterwegs sein.
Wie die Produktplanung von Tesla für Europa aussieht, ist ebenfalls offen. Seit Kurzem sind hierzulande die beiden großen Elektroautos Model S und Model X nicht mehr bestellbar. Es wird spekuliert, dass sie dauerhaft vom Markt genommen werden. Der Cybertruck wird nach aktuellem Stand gar nicht erst in Europa eingeführt, weil er die hiesigen Zulassungsbestimmungen nicht erfüllt. Allerdings könnte die EU hier den US-Autoherstellern entgegenkommen. Das günstigere Model Y sollte dagegen auch hier starten. Das vollautonome Cybercap dürfte dagegen mangels Lenkrad und Pedalen vorerst keine Erlaubnis für europäische Straßen erhalten.
Kommentare
Thomas Claus meint
Ich denke ein kleineres, kompakteres MY wäre sinnvoller.
Gernot meint
Die Edelstahl-Beblechung des Cybertrucks mag durchaus deutlich stabiler und widerstandsfähiger sein als bei anderen Autos, aber das ist deswegen noch kein Exoskelett. Das „Exoskelett“ war nur das übliche Marketing-Geblubber von Musk, aber Medien wiederholen den Quatsch vom Exoskelett wieder und wieder.
Ein Exoskelett übernimmt die wesentlichen tragenden/stützenden Funktionen. Das ist beim Cybertruck nicht der Fall. Der Cybertruck hat ganz normal einen tragenden Stahlrahmen. Heck und Front sind offenbar wieder große Aludruckgussteile aus der Gigapress.
Aztasu meint
Richtig
NeutralMatters meint
Die Edelstahlbleche haben die Neigung sich von ihrer Verklebung zu lösen, in den USA gibt es einige Berichte dazu. Der CT hat keine selbsttragende Karosserie, sondern einen Space-Frame – Audi und Co lässt grüßen.
Herbert Diess meint
„Hinzu kommt, dass CEO Elon Musk seine Aufmerksamkeit aktuell vor allem dem autonomen Fahren, der Künstlichen Intelligenz und Robotern widmet.“
Er kann weiterhin so tun, als ob klassische Autoverkäufe eh nicht mehr so wichtig sind, um sinkende Verkaufszahlen vom Aktienkurs zu entkoppeln, aber jeder einzelne Mensch hier weiß, dass der Laden nicht mehr laufen würde, wenn man jene einstellen würde. Und das wird auch die nächsten 5 Jahre so sein.
Wenn man sich halt zu schade ist, weniger gut verdienenden Menschen ein günstiges Kompaktmodell anzubieten, welches man auf dem Weltmarkt verkaufen kann und stattdessen lieber Cybertrucks entwickelt, kriegt man in China und Europa halt einen auf den Deckel.
Jeder normale CEO hätte das bestehende Geschäftsmodell ganz normal weitentwickelt und skaliert, bis das andere tragfähig ist. Es ist alleine Elons Hybris geschuldet, dass man unbedingt zwei Schritte überspringen musste und die Ingenieure dürfen es jetzt ausbaden, indem sie panikartig neue Varianten aus den bestehenden Modellen auspressen. Am Ende wird Tesla dieses Jahr trotzdem wieder weniger Autos verkaufen als im Vorjahr und das alles wäre easy vermeidbar gewesen.
E.Korsar meint
Der Artikel gehört eher in die Kategorie „Tratsch und Klatsch“. Oder glaubt jemand, dass Tesla Kinderwagen bauen wird, weil ein Optimus auf einem Bild von Tesla einen schiebt?
Jörg2 meint
Ich halte das für ein gezieltes PR-Stöckchen.
So, wie (schon öfters) die „zufällig“ rumstehenden, abgedeckten Prototypen von irgendwas.
Jörg2 meint
Ich habe keine Ahnung, was da dahinter steckt.
Aber mit einem einzigen Foto dermaßen, weltweit in die Foren zu kommen… Alle Achtung! Kostengünstiger geht PR wohl nicht.
Mary Schmitt meint
Da hatte sich Benetton damals auch gewundert. Wenn die Sammelklage vor Gericht geht, sind es nicht einmal Fotos, die für eine immense PR sorgen…
Jörg2 meint
Ach, mit „wenn“ (im Gebrauch als „unbestimmt“ und „ob“) kann eine Gegenseite wohl gut umgehen.
Mit diesem (von mir unterstellten) PR-Stöckchen einige offenbar nicht. Das man so schnell Erregung erzeugen kann… mich erstaunt das immer wieder.
Mary Schmitt meint
Ich bin dafür. Denn um die Absatzzahlen stürzen zu lassen, bedarf es nicht nur einer Abneigung gegen den Chef, sondern auch miserabler Produkte und da scheint er für ausreichend Nachschub zu sorgen. Heute kommen die KBA-Zahlen. 70 k hat Tesla 2022 zugelassen, aktuell sind wir erst bei 10 k und was wird heute dazukommen? Wenig. Und wenn die Zahlen auf dem Tisch sind, wird sich jeder überlegen können, was im letzten Drittel des Jahres zu erwarten ist. Denn damit zwei Drittel des Jahres rum. Lass es theoretisch im August 2 k sein, dann wären es 12 k, also 18 k am Jahresende. Was für ein Desaster! Es werden aber nicht einmal 2 k denke ich.
Lotti meint
„After testing >200 vehicles, Edmunds says new Model Y is the best in 2025“
It is what it is.
Mary Schmitt meint
Bei Tesla-Björn gewinnt Tesla auch immer. Nur haben das die Leute durchschaut und beim laden in dieser Urlaubssaison wieder gemerkt, wie es in der Realität mit den Swasticars ist. Das merken alle. „Mami, warum stehen die Leute so lange an der Ladesäule?“. „Das sind Tesla-Fahrer, deren Autos laden nicht so schnell wie die normalen Autos. Die müssen viel Geduld haben!“. „Was machen die Leute in der Zeit?“. „Sie erzählen ungefragt anderen Leuten, wie gut ihr Tesla ist!“
Lotti meint
Ich fahre nur mit dem Tesla in den Urlaub Standard Range. Ladeprobleme gibt es nicht. Im Gegenteil. Du erzählst nur F UD und L.ügän
eBikerin meint
Tja das sagt Tesla auf X – was hat Edmunds wirklich gesagt?
„The new Tesla Model Y is the best car we’ve driven in 2025“.
Kleiner Unterschied, oder? Ach und die schreiben auch ganz andere Sachen, zB: „Small gripes aside, this is a car that’s just as adept on the day-to-day as it is on an autocross, and that duality is what makes the Golf R one of our favorites of the year thus far.“
Jörg2 meint
„Lass es theoretisch im August 2 k sein, dann wären es 12 k, also 18 k am Jahresende. Was für ein Desaster! Es werden aber nicht einmal 2 k denke ich.“
Und trotz dieser Bedeutungslosigkeit im EU-Markt erregt Dich dieses Auto noch immer. Jedwedes kleines Stöckchen lässt Dich hoch und niedrig springen. Da gibt es einen Knopf, da muss man nur dran denken draufzudrücken und der Kasperl springt aus der Büchse.
Ben meint
Sag Mary, da es Tesla so schlecht geht…wann werden eigentlich deutsche Werke geschlossen so wie bei VW, Osnabrück und Dresden(Ende 2025) geschlossen werden, waum sind in WOB, Emden und Mosel viele Mitglieder auss der IGM ausgetreten und wollen jetzt nachzweisliche Fa-sch-isten als Betriebsräte, etwa nur wegen den Werksschließungen, Massenentlassungen und Produktverlagerungen ins Ausland ???
Tinto meint
Langweiliges Opa Design im Stile des Model 3 und Y zieht jetzt nicht mehr als Argument für den Verkaufserfolg. Verständlich bei 50% Rückgang.
Jetzt ist kantig, korpulent, markant angesagt.
Hat Holzhausen bei Cupra Mäuschen gespielt?
Die Fans werden uns auch das als Teil des überragenden Masterplans verkaufen.
Lotti meint
Opa Autos findest du nur bei den alten Herstellern bei Tesla nicht. Vergleich doch mal die Sportlichkeit, Fahrwerk, Design und Software von Model Y und ID 4. 😘😂😂
Mary Schmitt meint
Tesla hat die ältesten Kunden. Was nicht wundert, die sehen nicht mehr so gut und können daher nicht ermessen, wie schrecklich die technisch veralteten Swasticars aussehen.
E.Korsar meint
„Tesla hat die ältesten Kunden.“
Das ist falsch. Deshalb wirst du es auch nicht belegen können.
Lotti meint
Habe die KI gefragt, jetzt sieht man mal, was du für einen Bulls hit erzählst: Tesla hat mit einem Durchschnittsalter von etwa 44,6 Jahren mit die jüngsten Kunden unter den Automarken in Deutschland, deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 52,6 Jahren und weit entfernt von älteren Marken wie Suzuki, Mercedes-Benz oder Porsche (ca. 55 Jahre).
eBikerin meint
Das ist merkwürdig – also meine KI sagt da etwas anders. Welche KI ist also daneben? Aber schauen wir mal hier rein, da gibt es einen Bericht 30.11.2021 – ist zwar etwas älter aber so viel wird sich das ja nicht verändert haben.
Einfach hier mal in die Suchmaske: Studie zur Neuwagen-Käuferstruktur eingeben und staunen.
ID.alist meint
Weitere Modelle im Stil des Cybertruck?
Wenn man sich den Erfolg vom Cybertruck sich anschaut, dann würde ich Tesla raten es nicht zu machen.
Aber mit Sicherheit werden aber Millionen von Menschen sich eine Kaufoption sichern, so wie beim Cybertruck. Zumindest werden die Tesla-Fanboys es so erzählen.