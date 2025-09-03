Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen August 2025

Im August 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 207.229 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 5,0 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 57.253 gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 27,6 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 27.219 Fahrzeugen nach einem Minus von 9,2 Prozent bei 13,1 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 39.367 Neuzulassungen auf ein Plus von 45,7 Prozent und einen Anteil von 19,0 Prozent. Des Weiteren wurden 82.578 Hybride (+19,1 %/39,8 %) neu zugelassen, darunter 23.973 Plug-in-Hybride (+76,7 %/11,6 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,9 Prozent nach unten und lag bei 105,0 g/km.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren