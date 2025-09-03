Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen August 2025

Im August 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 207.229 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 5,0 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 57.253 gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 27,6 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 27.219 Fahrzeugen nach einem Minus von 9,2 Prozent bei 13,1 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 39.367 Neuzulassungen auf ein Plus von 45,7 Prozent und einen Anteil von 19,0 Prozent. Des Weiteren wurden 82.578 Hybride (+19,1 %/39,8 %) neu zugelassen, darunter 23.973 Plug-in-Hybride (+76,7 %/11,6 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,9 Prozent nach unten und lag bei 105,0 g/km.
Kommentare
Maffei meint
Der Primus bleibt stabil bei -40%. Prima :-)
Gunnar meint
19% BEV-Anteil ist zwar der beste Monatswert 2025, allerdings auch nur eine minimale Steigerung gegenüber den zurückliegenden Monaten. Für mich eine klare Stagnation in den zurückliegenden 5 Monaten. In absoluten Zahlen werden es sehr wahrscheinlich weniger BEVs werden als 2023.
M. meint
Ehrlich gesagt überrascht mich schon, dass die politische Führung dieses Landes mit ihrer Fortschrittsfeindlichkeit dem Thema nicht mehr Schaden zufügen konnte.
Das ist auch schon ein Erfolg.
Aber die haben ja noch Zeit.
Karsten meint
🤔 Was hat denn die politische Führung immer damit zu tun? Man muss einfach akzeptieren das reine BEV ist nichts worauf die Welt unbedingt gewartet hat und wird es auch nie sein. Langfristig wird es vermutlich nur eine stabile Nische einnehmen.
ID.alist meint
LOL
M. meint
Nachrichten schauen oder lesen könnte helfen.
Und es gibt Länder, da ist diese „Nische“ so groß, da sind andere Antriebe Exoten und sterben aus.
Bei uns in D natürlich nicht, aber das tut der Sache keinen Abbruch.
South meint
Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass die BEV Zulassungszahlen so hoch ausfallen. Die meisten Modelle am Markt sind betagt, viele Volumenhersteller wie Toyota haben fast überhaupt keine marktgängigen BEV. Einige Segmente werden nur mit ganz wenigen Modellen abgedeckt. In Kürze der Markt hat sich nur sehr, sehr schleppend entwickelt.
Ich bin aber sehr optimistisch, dass die Zahlen steigen werden. Toyota wird mehr BEV liefern, VW plant in den unteren Klassen und auch die Premiumhersteller, allen voran BMW mit der neuen Klasse und Mercedes mit dem CLA bringen neue vielversprechende Modelle.
Die aktuelle Lage ist so lala, aber es sollte bald wieder schneller nach oben gehen…
hu.ms meint
Betagt ?
Der skoda elroq führt in D die BEV-liste an.
Den gibts erst wenige monate – etwa so lange wie das MY-facelift.
South meint
Die BEV Zahlen in der BRD steigen zwar, aber sehr langsam, da spielt es keine Rolle, welches Modell die Liste anführt, denn offenbar gehen dann bei anderen Modellen die Stücke zurück oder stagnieren, sonst würde der Markt ja deutlich ansteigen. Die aktuelle Modellpalette bringt die E Mobilität nicht voran.
Mal davon abgesehen. Der Elroq 77kwh geht bei 44T€ Grundausstattung los und hat eine lächerliche Ladeleistung von geradeinmal 135kw, ein betagtes MEB Modell halt….. sowas reicht nicht für neue Kundengruppen…
Besser-BEV-Wisser meint
Die Preise beim VW Konzern sind gefallen. Höhere Rabatte. Auch beim neuen Elroq mit nicht ganz so neuer Technik. In Summe ist es dann doch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Auch Renault 5 und Co kommen an.
Bin gespannt wie es läuft wenn Neue Klasse, CLA und GLC, sowie Einstiegsmodelle von VW (Bzw. Cupra/Seat) am Start sind.
Ein bisschen Entäuscht bin ich von A6/Q6. Tolle E-Autos, aber vermutlich sind Audis Preise einfach zu überheblich. Und die Kunden warten bis es bessere Rabatte/Leasingdeals gibt…
M. meint
Ich weiß, ich sollte nicht den Überbringer der Nachricht verurteilen, aber:
Hybride sind Verbrenner. Da dort alles drin ist, was mindestens einen Startergenerator hat, 2/3 Benziner und 1/3 Diesel.
Es würde der Aussage der Statistik gut tun, die auch so einzusortieren.
PHEV von mir aus als eigene Gruppe, immerhin können die ja elektrisch fahren.
207.229 Personenkraftwagen neu zugelassen
57.253 Benzin
27.219 Diesel
82.578 Hybride – 23.973 Plug-in-Hybride = 58.605
-> ca. 2/3 Benziner -> 39.070 + 57.253 = 96.323
-> ca. 1/3 Diesel -> 19.535 + 27.219 = 46.754
Somit:
Benzin als Hauptantrieb: 96.323 (46,49%)
Diesel als Hauptantrieb: 46.754 (22,56%)
PHEV: 23.973 (11,57%)
BEV: 39.367 (19%)
Das ist nicht so schön, aber näher an der Wahrheit.
Mäx meint
Anteile aus dem Juli:
Hybrid: 75k
Diesel Hybrid: 15k > 20%
Benzin Hybrid: 60k > 80%
Davon Voll-Hybrid: 13,6k
Damit wären wir bei:
Benzin: 104k > 50%
Diesel: 39k > 19%
BEV: 39k > 19%
PHEV: 24k > 11%
Dennoch: BEV hat den Diesel eingeholt.
Powermax meint
LKWs? Bahn? Landwirtschaft?
Die Foren hatten für 2025 ganz andere Zahlen vorgergesagt. Selbst 2025 gibt es noch viele neue Diesel :)
Besser-BEV-Wisser meint
Immerhin knapp 1/3 mit Stecker. Also 30,6% NEV (new Energy Vehicle). Mit solchen Quoten hat China noch vor 3 Jahren als unglaublicher Vorreiter gegolten.
Und das ohne Kaufprämien und hohen Strompreisen.
Also ich sehe es als positives Zeichen…
David meint
Entfernt, da themenfern. Die Redaktion.
Daniel S meint
BEV und Hybride im Plus. Verbrenner im Minus. Es geht in die richtige Richtung mit fast 20% BEV.
hu.ms meint
hybride im plus ist eine schlechte nachricht.
Sie beziehen die gesamte benötigte energie aus fossilen.
Sie sind nur effizientere stinker !
South meint
Vorallem PHEV sind nicht per se schlecht. Kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich kenne einige, welche tatsächlich mit einem PHEV primär elektrisch fahren und einige, welche über das PHEV zum BEV gekommen sind. Zudem sind die Reichweiten bei PHEV deutlich gestiegen, was den elektrischen Fahranteil erhöht.
Ich finde auch die Strategie der Chinesen mit den HEV gar nicht so schlecht. Ich würde mir persönlich zwar keinen kaufen, aber für viele Kunden könnte das den Einstieg in die elektrische Mobilität ebnen, es reduziert die Ängste. Nicht jeder Kunde ist per se experimentierfreudig….
Klar, besser wäre, alle würden gleich auf BEV umsteigen, aber die Welt besteht halt nicht nur aus Innovatoren…
Jeff Healey meint
Das trifft es ziemlich genau.
Muss jeder selbst rechnen und entscheiden.
Mir persönlich kommt nichts mehr mit Verbrenner an Bord ins Haus.
Ossisailor meint
Hier noch einige Daten für Hersteller, die ausschließlich BEV in D anbieten:
Tesla 1.441
BYD 1.114 (da könnten auch Hybride mit drin sein)
GWM 42
Lucid 17
Nio 23
Polestar 338
Togg 23
Vinfast 5
XPeng 283
Das Ergebnis für Tesla ist alarmierend.
M. meint
Bei BYD sind definitiv Hybride mit drin. Und bei den übrigen Chinesen sehr bald auch.
23 Togg, die überraschen mich.
Und für die 5 Vinfast findet man die Begründung bestimmt in deren Vertriebsorganisation, oder?
eBikerin meint
Wieso überraschen dich die Togg? Das werden die Autos für die Niederlassung in Stuttgart sein.
M. meint
23 Stück?
Ok… kann ja sein. Die planen wohl wirklich, das zu verkaufen.
eBikerin meint
Ich denke eher das sind die Mitarbeiter-Fahrzeuge. Stuttgart soll ja die europa Importzentrale sein (werden) – da kommt es nicht so toll wenn höhere Mitarbeiter in nem Fremdfabrikat vorfahren.
M. meint
Da hast du natürlich Recht. Die Zentrale hatte ich nicht im Blick.
Ist eine nette Art von Statistikverzerrung :-)
Besser-BEV-Wisser meint
XPeng überrascht mich, hätte nicht gedacht das jemand auf diese wenig bekannte, ungewisse, sehr chinesische Marke und nicht gerade günstige Marke anspringt.
GWM hätte ich mehr zugetraut…
hu.ms meint
1.441 teslas trotz MY facelift vor wenigen monaten !
Die bösen deutschen – oder zeigen sie doch mal format gegenüber Elon ?
ID.alist meint
Du hast 800 Leaps vergessen und von den 2300 MGs werden auch mehr als die Hälfte BEVs sein. Ansonten SMART verkauft jetzt auch nur BEVs, vielleicht sind aber noch ein Paar Restbestände irgendwo, oder das KBA verzettelt sich wieder mal, letztens sollte angeblich einen Verbrenner Taycan zugelassen worden sein.