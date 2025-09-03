Nio liefert im Q2 2025 mehr Elektroautos aus, macht aber weiter hohen Verlust

Der schon länger auch in Europa aktive chinesische Elektroautohersteller Nio hat im zweiten Quartal 2025 trotz Absatzsteigerung weiterhin hohe Verluste eingefahren. Zwischen April und Juni lieferte das Unternehmen insgesamt 72.056 Fahrzeuge aus. Das entspricht einem Wachstum von 25,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem Anstieg von 71,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025. Ohne die Einführung der neuen Volumenmarken Onvo und Firefly wäre der Absatz allerdings zurückgegangen.

Die Hauptmarke Nio, die auf das Premiumsegment abzielt, kam im zweiten Quartal auf 47.132 ausgelieferte Fahrzeuge. Die neue Volumenmarke Onvo steuerte 17.081 Einheiten bei. Zum ersten Mal wurde auch die Kleinwagenmarke Firefly ausgewiesen, deren erste Modelle im April 2025 in China ausgeliefert wurden. Firefly kam auf 7.843 Fahrzeuge.

CEO und Gründer William Li betonte: „Die starke Marktakzeptanz des Onvo L90 und des neuen Nio ES8 hat unsere allgemeine Absatzdynamik verstärkt.“ Aufgrund der positiven Entwicklung rechnet Nio im dritten Quartal mit Auslieferungen zwischen 87.000 und 91.000 Fahrzeugen. Dies würde einem Wachstum von 40,7 auf 47,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen und einen neuen Rekord für das Unternehmen markieren.

Trotz der gesteigerten Auslieferungen blieb das Unternehmen tief in den roten Zahlen. Der Umsatz im Fahrzeuggeschäft wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 1,95 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz belief sich insgesamt auf rund 19 Milliarden Yuan (2,3 Mrd. Euro), was einem Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Positiv vermerkt Nio einen Anstieg des Rohertrags um 12,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Yuan sowie eine Bruttomarge von 10 Prozent. Dennoch konnte das Unternehmen die hohen Kosten nicht ausgleichen: Der operative Verlust lag bei 4,91 Milliarden Yuan, rund 590 Millionen Euro. Der Nettoverlust belief sich auf 4,99 Milliarden Yuan, etwa 600 Millionen Euro.

Damit hat sich der Verlust im Vergleich zum Vorquartal leicht verringert. Im ersten Quartal 2025 lag der Nettoverlust noch bei 6,75 Milliarden Yuan (818 Millionen Euro). Trotz dieser Verbesserung bleibt die finanzielle Lage angespannt: Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Nio laut dem Portal Electrive kumulierte Verluste von über 100 Milliarden Yuan angesammelt, das entspricht mehr als 12 Milliarden Euro.