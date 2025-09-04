Automobilindustrie-Analyse: „Mit darwinistischem Ausleseprozess zu rechnen“

Die globale Automobilindustrie steht im Jahr 2025 unter erheblichem Kosten- und Transformationsdruck. Die prekäre Branchenlage zeigt sich in den insgesamt stark rückläufigen Gewinnen und Profitmargen der 13 wichtigsten globalen Automobilhersteller im ersten Halbjahr 2025. Das sind die zentralen Erkenntnisse einer aktuellen Studie des Center of Automotive Management (CAM).

Der durchschnittliche Gewinn pro Fahrzeug sinkt demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf nur noch 1.673 Euro (2.942 Euro). Unter den 13 globalen Automobilherstellern erzielt BMW den höchsten Gewinn pro Fahrzeug mit 4.805 Euro trotz eines Rückgangs um 26 Prozent, vor Mercedes mit 3.958 Euro (-52 %) und Toyota mit 2.925 Euro (-7 %). Unter dem Durchschnitt liegt Tesla mit einem stark rückläufigen Gewinn pro Fahrzeug von 1.651 Euro (-47 %) sowie die VW Group mit 1.569 Euro (-35 %).

Die branchenweite EBIT-Marge liegt nur noch bei 4,3 Prozent (7,5 %). Insgesamt brechen die kumulierten operativen Gewinne der untersuchten Automobilhersteller um 38 Prozent ein. Allerdings schneiden in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld manche Automobilhersteller deutlich besser ab als andere.

„Die Automobilindustrie steht vor einer Phase tiefgreifender Umbrüche und am Vorabend eines darwinistischen Selektionsprozesses, der auch vor etablierten Unternehmen nicht halt macht“, so Studienleiter Stefan Bratzel. „Schwaches Marktwachstum, hohe Wettbewerbsintensität und große Turbulenzen durch die US-Zölle erhöhen für die Automobilindustrie den ohnehin starken Druck durch die Transformation der Branche.“

Globale Absatztrends der Automobilhersteller

Die globalen Pkw-Verkäufe der betrachteten Hersteller legen im Mittel der Konzerne leicht um 2,3 Prozent zu. Allerdings zeichnen sich Gewinner und Verlierer ab. Der chinesische Automobilkonzern BYD verankert sich fest unter den absatzstärksten Herstellern weltweit. Mit einer Absatzsteigerung von über 500.000 Fahrzeugen hat das Unternehmen seinen Platz in den Top 10 gesichert. Mit deutlichem Abstand bleibt Toyota der absatzstärkste globale Automobilhersteller. Im ersten Halbjahr 2025 setzte der Konzern 5,48 Millionen Pkw (+7,6 %, inkl. Lexus, Daihatsu) ab und liegt damit klar vor Volkswagen mit 4,3 Millionen Fahrzeugen sowie der Hyundai Group mit 3,7 Millionen. Dahinter folgen General Motors mit 3,0 Millionen und Stellantis mit 2,8 Millionen Fahrzeugen.

Von den 13 betrachteten Herstellern verzeichnen sieben rückläufige Verkäufe. Besonders deutlich sind die Rückgänge bei Tesla (-13,2 %) sowie bei Honda (-6,8 %), Mercedes (-6,2 %), Stellantis (-5,9 %) und Nissan (-5,7 %). Nahezu stabil bleibt dagegen Ford mit 2,2 Millionen Fahrzeugen sowie BMW und Renault mit jeweils 1,2 Millionen.

EBIT-Trends und Profitmargen von globalen Automobilherstellern

Im ersten Halbjahr 2025 sind die EBIT-Margen der führenden Automobilhersteller spürbar unter Druck geraten. Besonders deutliche Rückgänge verzeichnen die Mercedes-Benz Group, deren Profitabilität von 10,9 auf 5,4 Prozent fällt, sowie Honda und Tesla, die jeweils auf 3,0 beziehungsweise 3,2 Prozent abrutschen. Auch BMW und Hyundai verlieren deutlich an Ertragskraft, liegen mit 8,6 beziehungsweise 8,7 Prozent aber weiterhin im oberen Feld. Rückgänge melden zudem die Volkswagen Group, General Motors, Renault und BYD, die allesamt unter dem Vorjahresniveau bleiben.

Toyota erzielt mit 9,3 Prozent weiterhin die höchsete EBIT-Marge und behauptet damit die Spitzenposition, wenn auch auf niedrigerem Niveau als im Vorjahr. Einzig Ford kann seine Profitabilität auf sehr niedrigem Niveau leicht von 3,4 auf 3,5 Prozent steigern. Besonders kritisch ist die Lage bei Nissan und Stellantis: Beide rutschen im ersten Halbjahr in den negativen Bereich und verzeichnen operative Verluste. Damit wird deutlich, wie stark der Druck durch Kosten, Preiskampf und Investitionen in neue Technologien inzwischen auf die gesamte Branche wirkt. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2023 lag die durchschnittliche EBIT-Marge der betrachteten Autobauer noch bei 8,5 Prozent – und damit fast doppelt so hoch wie aktuell.

„Ein Zusammenspiel aus ökonomischen Wachstumsschwächen, unsicheren Rahmenbedingungen in den Kernmärkten und gewaltigen technologischen Transformationsherausforderungen – verschärft durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck neuer Akteure – wird in den kommenden Jahren das Gesicht der Branche nachhaltig verändern“, sagt Studienleiter Bratzel. „Auch im ersten Halbjahr 2025 zeigt sich diese Entwicklung in sinkenden Gewinnen und Profitmargen, die zahlreiche Unternehmen zu umfassenden Effizienzprogrammen gezwungen haben.“

In den nächsten Jahren sei mit einem darwinistischen Ausleseprozess zu rechnen, in dessen Verlauf einige Unternehmen vom Markt verschwinden oder ihre Eigenständigkeit verlieren werden, so Bratzel. „Dies betrifft gleichermaßen Newcomer im Bereich Elektromobilität wie auch etablierte Automobilhersteller und Zulieferer. Strategische Allianzen werden an Bedeutung gewinnen, da viele Unternehmen die notwendigen hohen Investitionen in Elektromobilität, softwaredefinierte Fahrzeuge und automatisiertes Fahren nicht mehr allein tragen können. Entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft sind Innovation, Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität.“