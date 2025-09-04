Tesla-Verkäufe auch in Deutschland weiter im Sinkflug

Tesla verzeichnet in Deutschland weiterhin rückläufige Verkaufszahlen. Wie aus den aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts für August 2025 hervorgeht, wurden im vergangenen Monat lediglich 1.441 Fahrzeuge des US-Elektroautobauers neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Im Gegensatz dazu wuchs der Gesamtmarkt für batterieelektrische Pkw in Deutschland deutlich: Mit 39.367 neu zugelassenen E-Autos stieg der Absatz um 45,7 Prozent. Fast jeder fünfte Neuwagen war demnach rein elektrisch betrieben. Besonders gut schnitten etablierte deutsche Hersteller, allen voran die Marken des Volkswagen-Konzerns, ab. Zudem holen chinesische Marken wie BYD und MG weiter auf – teils trotz der von der EU verhängten Sonderzölle auf chinesische Elektroautos.

Auch europaweit verschlechtert sich die Absatzlage für Tesla spürbar. Laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters brachen die Verkäufe im August 2025 in mehreren Ländern massiv ein. In Frankreich etwa sank der Absatz im Vergleich zum August des Vorjahres um rund 47 Prozent. In Schweden fiel der Rückgang mit über 84 Prozent noch drastischer aus.

In Deutschland hat sich das Tempo des Rückgangs zwar leicht abgeschwächt, die Bilanz bleibt dennoch deutlich negativ. Zwischen Januar und August 2025 wurden insgesamt nur 11.441 Tesla-Neuwagen zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 56,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil des Herstellers beträgt hierzulande lediglich noch 0,6 Prozent.

Tesla hatte auf eine Trendwende durch eine überarbeitete Version seiner wichtigsten Baureihe, dem Model Y, gesetzt. Das auch in Deutschland gebaute Mittelklasse-SUV kann seit März in der neuen Generation bestellt werden, bisher blieb jedoch der erhoffte Erfolg aus.

Dennoch hält Tesla an seinen Plänen fest, den deutschen Standort in Grünheide weiter auszubauen. „Das Model Y ist weiterhin das am meisten verkaufte Elektroauto in Europa und wir haben die Produktionsplanung für das dritte und vierte Quartal noch einmal nach oben angepasst“, so kürzlich André Thierig, Werkleiter in Grünheide.