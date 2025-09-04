Tesla-Verkäufe auch in Deutschland weiter im Sinkflug

Tesla verzeichnet in Deutschland weiterhin rückläufige Verkaufszahlen. Wie aus den aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts für August 2025 hervorgeht, wurden im vergangenen Monat lediglich 1.441 Fahrzeuge des US-Elektroautobauers neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Im Gegensatz dazu wuchs der Gesamtmarkt für batterieelektrische Pkw in Deutschland deutlich: Mit 39.367 neu zugelassenen E-Autos stieg der Absatz um 45,7 Prozent. Fast jeder fünfte Neuwagen war demnach rein elektrisch betrieben. Besonders gut schnitten etablierte deutsche Hersteller, allen voran die Marken des Volkswagen-Konzerns, ab. Zudem holen chinesische Marken wie BYD und MG weiter auf – teils trotz der von der EU verhängten Sonderzölle auf chinesische Elektroautos.
Auch europaweit verschlechtert sich die Absatzlage für Tesla spürbar. Laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters brachen die Verkäufe im August 2025 in mehreren Ländern massiv ein. In Frankreich etwa sank der Absatz im Vergleich zum August des Vorjahres um rund 47 Prozent. In Schweden fiel der Rückgang mit über 84 Prozent noch drastischer aus.
In Deutschland hat sich das Tempo des Rückgangs zwar leicht abgeschwächt, die Bilanz bleibt dennoch deutlich negativ. Zwischen Januar und August 2025 wurden insgesamt nur 11.441 Tesla-Neuwagen zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 56,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil des Herstellers beträgt hierzulande lediglich noch 0,6 Prozent.
Tesla hatte auf eine Trendwende durch eine überarbeitete Version seiner wichtigsten Baureihe, dem Model Y, gesetzt. Das auch in Deutschland gebaute Mittelklasse-SUV kann seit März in der neuen Generation bestellt werden, bisher blieb jedoch der erhoffte Erfolg aus.
Dennoch hält Tesla an seinen Plänen fest, den deutschen Standort in Grünheide weiter auszubauen. „Das Model Y ist weiterhin das am meisten verkaufte Elektroauto in Europa und wir haben die Produktionsplanung für das dritte und vierte Quartal noch einmal nach oben angepasst“, so kürzlich André Thierig, Werkleiter in Grünheide.
Kommentare
Future meint
Die Produktionsplanung für Grünheide wurde nach oben angepasst. Das ist doch eine gute Nachricht für den Industriestandort in Deutschland. Tesla investiert weiter und baut sogar ein Entwicklungszentrum in Köpenick.
Andere Hersteller dagegen reduzieren ihre Produktion in Deutschland und verlagern Arbeitsplätze ins Ausland.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Stimmung im Land nucht nur technologiefeindlich ist, sondern auch zunehmend industriefeindlich. Man will keine Fabriken, Bergwerke oder anderes Gewerbe in der Nähe des eigenen Gartens haben. In Ungarn dagegen ist man dafür noch offener.
Mäx meint
„Die Produktionsplanung für Grünheide wurde nach oben angepasst.“
Ist das eine aktuelle Nachricht oder die Planungen von vor 2-3 Jahren?
Tinto meint
56% Minus, aber Future macht daraus eine Erfolgsstory :-)
Wieviel BS will er hier noch erzählen? Man merkt, die Felle schwimmen den Fans davon, da werden die Kommentare immer realitätsfremder.
BEV meint
macht nichts, muss nicht jeder das selbe Auto habn wie ich
brainDotExe meint
Applaus, Applaus ;)
LOL meint
peinlich
brainDotExe meint
Jepp, für Tesla ist das durchaus peinlich.
Fred Feuerstein meint
Leute wie du leider auch…
Baumschmuser meint
Time has told✌🏻 entsprechend haben Thorsten und Andi sich ja bereits zurückgezogen. Tja, aufs falsche Pferd gesetzt.