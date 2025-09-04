Tesla baut Forschungs- und Entwicklungsstandort in Berlin-Köpenick auf

Tesla baut in Berlin-Köpenick einen neuen Forschungs- und Entwicklungsstandort auf. Dort sollen künftig bis zu 250 Ingenieure beschäftigt sein. Der Standort liegt strategisch zwischen der Brandenburger Tesla-Fabrik in Grünheide und dem Berliner Stadtzentrum.

Bereits im nächsten Jahr sollen rund 130 bestehende Mitarbeiter aus der Region dorthin wechseln. Im Fokus steht vor allem die Weiterentwicklung des Antriebsstrangs. Technikchef Lars Moravy erklärte laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Das Projekt beinhaltet die Zentralisierung von unseren bestehenden Engineering-Aktivitäten in der Region, wie auch eine Expansion in den nächsten Jahren.“

Zum Investitionsvolumen äußerte sich Tesla nicht konkret. Moravy kündigte jedoch an, dass in den kommenden Jahren mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag in den Standort fließen werde. Mit dem Ausbau in Berlin realisiert Tesla ein Vorhaben, das Konzernchef Elon Musk bereits im Herbst 2019 angekündigt hatte. Damals versprach er nicht nur eine „Gigafactory“ für Elektroautos in Brandenburg, sondern auch ein Design- und Entwicklungszentrum in der Region Berlin.

Der Entwicklungsstandort ist etwa 20 Kilometer von der bestehenden Tesla-Fabrik in Grünheide entfernt. In den vergangenen Jahren war über mögliche Standorte wie den Flughafen Tegel oder den Technologiepark Adlershof spekuliert worden. Musk hatte die Spekulationen damals selbst angeheizt, unter anderem mit einem Hinweis auf ein mögliches Stadtauto: Ein solches Modell sei „gut in Deutschland zu entwickeln“, schrieb er 2020 auf eine Frage in den sozialen Medien.

Rund 10.000 Ingenieure arbeiten laut Moravy weltweit für Tesla in der Entwicklung, etwa ein Fünftel davon bereits in Deutschland. Ein großer Teil dieser Kapazitäten entfällt auf Tesla Automation, die ehemalige Grohmann Engineering, die Tesla 2017 übernahm.

Die Ankündigung des neuen deutschen Forschungs- und Entwicklungsstandorts fällt in eine schwierige Phase für Tesla. Im Juli sanken die Verkaufszahlen in Europa um etwa 42 Prozent auf nur noch 6.600 Fahrzeuge. Auch im August brachen die Verkäufe in mehreren Ländern massiv ein. Diese Entwicklung nährte Zweifel an der Zukunft des Werks in Grünheide. Dennoch hält das Unternehmen an seinen Plänen fest, den Standort weiter auszubauen. „Das Model Y ist weiterhin das am meisten verkaufte Elektroauto in Europa und wir haben die Produktionsplanung für das dritte und vierte Quartal noch einmal nach oben angepasst“, sagte André Thierig, Werkleiter in Grünheide.

Trotz der schwächeren Nachfrage zeigt sich Tesla in Grünheide stabil: Das Werk läuft im Dreischichtbetrieb, produziert wöchentlich rund 5.000 Model Y und beschäftigt mehr als 11.000 Menschen. Zuletzt begannen dort 62 neue Auszubildende ihre berufliche Laufbahn. Kurzarbeit oder Stellenabbau ist derzeit nicht geplant, anders als an anderen ostdeutschen Automobilstandorten.

Das Model Y aus Grünheide wird nicht nur in Europa verkauft. Auch Länder im Nahen Osten, Asien sowie Großbritannien und Neuseeland werden beliefert. Aufgrund der Handelsstreitigkeiten in Nordamerika wird der Bestseller von Tesla inzwischen auch aus Deutschland nach Kanada exportiert.