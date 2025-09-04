Umfrage: 95 Prozent der großen Flotten setzen auf E-Mobilität

Immer mehr Flotten und Firmenwagen in Deutschland sind elektrisiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Dataforce-Umfrage im Auftrag des österreichischen Anbieters von Elektroauto-Abos vibe moves you. Drei von vier Flotten hierzulande setzen demnach bereits mehr oder minder stark auf Elektromobilität. Bei den großen Fuhrparks sind es schon 95 Prozent.
Für seine Studie hat Dataforce 201 Fuhrparkmanager von größeren und kleineren Flotten in Deutschland befragt. „Das eindeutige Ergebnis: Immer mehr Flotten fahren elektrisch“, berichten die Marktforscher.
Laut der Auswertung nimmt in 23 Prozent der deutschen Fuhrparks E-Mobilität eine wachsende Rolle ein, sieben Prozent sind schon vollelektrisch unterwegs. Und mehr als jeder dritte Fuhrpark hat zumindest schon erste Schritte hin zur elektrischen Mobilität unternommen – zum Beispiel durch die Aufnahme von Stromern in das eigene Modellangebot oder die Installation von Ladesäulen am Unternehmen.
„Die Zeichen der Zeit sind unverkennbar: Deutschlands Fuhrparkmanager setzen zunehmend auf Elektromobilität. Während kleinere Flottenbetreiber zum Teil noch etwas zurückhaltend sind, spielen Elektroautos bei den größeren mit 20 und mehr Fahrzeugen schon heute eine wachsende bis große Rolle – Tendenz steigend“, sagt Mark Odinius, Gründer und Geschäftsführer von Dataforce.
„Moderne E-Fahrzeuge sind uneingeschränkt alltagstauglich. Jetzt müssen die letzten Zweifel ausgeräumt werden“, sagt Martin Rada, Managing Director von vibe moves you. „Niedrigschwellige Angebote – zum Beispiel die Bereitstellung eines E-Autos im Zuge einer Gehaltsumwandlung – nehmen die Angst und können dauerhaft ein Umdenken in den Köpfen verankern.“
Kommentare
Baumschmuser meint
Was ihr euch erarbeitet habt soll euch genommen werden… Kein Recht auf Individualverkehr… Autos nur noch für die Eliten, wir Arbeiter können entweder 50.000€ für einen elektrischen Kombi ausgeben, wenn wir unsere Kinder noch zur Schule bringen wollen, oder 3€ für einen Liter Sprit zahlen. Merz muss und wird reagieren, und die EU wird einlenken. Zeigt an der Wahlurne, ob ihr in 5 Jahren noch in der Lage sein wollt, zur Arbeit zu fahren und eure Kinder zur Schule zu bringen.
Fred Feuerstein meint
Echt? Wo kostet Kraftstoff 3 € / Liter an der Zapfsäule? Bin eben noch an einer vorbeigefahren, da stand etwas von 1,59 €/ Liter…
Baumschmuser meint
Steht da in 5 Jahren oder heute?
M. meint
Das ist doch dummes Geschwätz.
Die Benzinpreise steigen schon immer, und werden es weiterhin tun. Das hat mit Inflation und Produktionskosten zu tun, und mit Renditeerwartungen der Förderländer. Das allein auf CO2 zu schieben, zeigt nur die Eindimensionalität deines Denkens.
M. meint
Gar nichts davon musst du.
Aral E5 Sprit kostet in Solingen aktuell 1,66 Euro. Hab gerade nachgeschaut.
Der war schon mal bei 2,30 Euro – und mit BEV oder CO2-Abgaben hatte das nichts zu tun, wie du dich vielleicht (oder auch nicht…) erinnerst. Und wer sagt, dass das nicht mal wieder so kommt – aus Gründen, die mit BEVs oder CO2 nichts zu tun haben?
Aber vielleicht stehst du ja drauf, dass man dich abzockt, solange dir das Geld aus der richtigen Richtung aus der Tasche gezogen wird. Ist dann aber dein Problem.
Baumschmuser meint
Steht da heute oder in 3 Jahren? Wir müssen viel stärker Aufklärung betreiben, vor der nächsten Wahl müssen die Menschen wissen, was Benzin 2035 kosten wird, damit sie die richtige Wahlentscheidung für sich treffen können. Wenn an der Tanke ein anderer Kunde meckert, weise ich schon regelmäßig darauf hin, dass mehr als die Hälfte steuern und Abgaben sind. Und welche Parteien möchten, dass dort bald ein sehr viel höherer Betrag steht. Du kannst den Leuten ja erzählen, dass es 400 Grad auf der Erde wird, und dann lassen wir sie ihre Entscheidung treffen.
Halber Akku meint
Im Iran kostet der Sprit (Stand Ende August 2025) aktuell 0,36 Dollar pro Liter. Weise doch deine meckernden Tankstellenkunden einfach auf dieses Paradies hin, vielleicht hat ja jemand Lust dorthin auszuwandern. Ich kann das leider schlecht machen, da ich in den letzten 18 Monaten nur zweimal an der Tanke war, um den Oldtimer aufzutanken. Lustig ist ja fast schon, wenn man entsprechende Posts in Hatebook mit entsprechenden Bildern sieht, welche von meckernden Frauen erstellt wurden. Vielleicht denken diese aber auch weiter, weil man als Frau in solchen Ländern häufig gar nicht Auto fahren darf und deshalb gar keine Spritkosten entstehen.
Leon meint
Das Leben kann so einfach sein, wenn man nur von der eigenen Tapete bis zur Wand denkt und die massiven, irreversiblen, globalen wie lokalen Folgen des Klimawandels nicht versteht.
Auf deine Polemik und Falschbehauptungen gehe ich jetzt mal gar nicht ein, aber in einem Punkt sind wir uns einig: Ja, es muss viel direkter und öfter kommuniziert werden, wie sich die Spritpreise in Zukunft entwickeln, warum das nötig ist und wie das sozial abgefedert werden soll.
E.Korsar meint
Oder der Arbeiter kauft sich einen
Opel Corsa
-e Edition ELEKTRO NAVI DAB SHZ
9.330 €
Kilometerstand
66.580 km
Leistung
100 kW (136 PS)
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
02/2021.
Hat drei Isofix-Halterungen. (Rund 12 % aller Familien haben 3 Kinder, 1% haben mehr.)
Halber Akku meint
Ich frage mich eher, weshalb es Kinder heutzutage nicht mehr schaffen, in die Schule zu laufen, mit dem Rad dorthin zu fahren oder den Schulbus zu nehmen. Wie haben wir vor gut vierzig Jahren nur die damalige Zeit überlebt. Gefehlt hat uns eigentlich nicht so wirklich was (auch wenn ich es beispielsweise damals durchaus anders gesehen hab) Heute erinnert der Eingangsbereich einer Schule nicht mehr an einen solchen, sondern eher an den Taxistand des Frankfurter Flughafens.
Ben meint
Was interesieren mich Spritpreise in 5 Jahren ?
Mein ID.4 GTX kostet 360€/mtl. + 8€/100km auf Arbeit oder 6€/100km zu Hause(dynamischer Tarif) oder 2€/100km über Solar.
Mein letzter Diesel, Seat Leon FR 2.0 hat bei damals in 2020 380€/mtl. gekostet und bei 6l/100km bei 1,35€/l Diesel schon 8€/100km.