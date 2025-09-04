Umfrage: 95 Prozent der großen Flotten setzen auf E-Mobilität

Immer mehr Flotten und Firmenwagen in Deutschland sind elektrisiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Dataforce-Umfrage im Auftrag des österreichischen Anbieters von Elektroauto-Abos vibe moves you. Drei von vier Flotten hierzulande setzen demnach bereits mehr oder minder stark auf Elektromobilität. Bei den großen Fuhrparks sind es schon 95 Prozent.

Für seine Studie hat Dataforce 201 Fuhrparkmanager von größeren und kleineren Flotten in Deutschland befragt. „Das eindeutige Ergebnis: Immer mehr Flotten fahren elektrisch“, berichten die Marktforscher.

Laut der Auswertung nimmt in 23 Prozent der deutschen Fuhrparks E-Mobilität eine wachsende Rolle ein, sieben Prozent sind schon vollelektrisch unterwegs. Und mehr als jeder dritte Fuhrpark hat zumindest schon erste Schritte hin zur elektrischen Mobilität unternommen – zum Beispiel durch die Aufnahme von Stromern in das eigene Modellangebot oder die Installation von Ladesäulen am Unternehmen.

„Die Zeichen der Zeit sind unverkennbar: Deutschlands Fuhrparkmanager setzen zunehmend auf Elektromobilität. Während kleinere Flottenbetreiber zum Teil noch etwas zurückhaltend sind, spielen Elektroautos bei den größeren mit 20 und mehr Fahrzeugen schon heute eine wachsende bis große Rolle – Tendenz steigend“, sagt Mark Odinius, Gründer und Geschäftsführer von Dataforce.

„Moderne E-Fahrzeuge sind uneingeschränkt alltagstauglich. Jetzt müssen die letzten Zweifel ausgeräumt werden“, sagt Martin Rada, Managing Director von vibe moves you. „Niedrigschwellige Angebote – zum Beispiel die Bereitstellung eines E-Autos im Zuge einer Gehaltsumwandlung – nehmen die Angst und können dauerhaft ein Umdenken in den Köpfen verankern.“