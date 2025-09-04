ZDK warnt: E-Auto-Zulassungen zeigen keine Trendwende

Trotz anhaltend steigender Neuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) bleibt der private Markt für E-Autos laut dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) das Sorgenkind der Branche. Der ZDK warnt davor, die neuen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) als Beleg für eine echte Trendwende zu interpretieren.
„Wir erleben eine konjunkturell angespannte Lage, die sich spürbar auf den Automobilhandel auswirkt. Die Nachfrage privater Kunden nach Elektro-Neuwagen bleibt zu schwach – der Markt wird nach wie vor künstlich durch Eigenzulassungen von Herstellern und Händlern aufgebläht“, sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. „Die aktuellen Zahlen verdecken, dass wir noch immer keinen nachhaltigen Durchbruch bei der Elektromobilität erreicht haben.“
Laut KBA wurden im August 39.367 vollelektrische Pkw (BEV) neu zugelassen – ein Plus von 45,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Plug-in-Hybride (PHEV) legten um 76,7 Prozent auf 23.973 Einheiten zu. Doch hinter dem Zuwachs stehen dem ZDK zufolge vor allem taktische Zulassungen und eine wachsende Zahl von Leasing-Rückläufern, die zusätzlich Druck auf den Gebrauchtwagenmarkt für BEV ausüben.
„Der Privatmarkt braucht gezielte Impulse, beispielsweise eine Senkung des zu hohen Preises für Ladestrom, um auf ein stabiles Fundament zu kommen“, so Peckruhn. „Fakt ist: Die BEV-Nachfrage bei privaten und gewerblichen Neuzulassungen stagniert – und das, obwohl es inzwischen ein gutes Angebot an BEV-Modellen zu erschwinglichen Preisen in den Autohäusern gibt.“
Differenzierte Daten zu BEV-Neuzulassungen nach Haltern, beispielsweise Hersteller, Händler und Privatkunden veröffentlicht das KBA erst zur Mitte des Monats. Die jüngste Halbjahresumfrage des ZDK hatte gezeigt, dass einzig die Zulassungen via Hersteller und Händler den Markt treiben. Diese hatten sich im ersten Halbjahr 2025 gegenüber 2023 verdoppelt.
„Die Zulassungszahlen allein sind kein Beweis für Marktdurchdringung. Entscheidend ist, ob E-Mobilität auch beim privaten Kunden ankommt – und genau das ist derzeit nicht der Fall“, erklärt Peckruhn.
Trotz eines Wachstums von 5 Prozent im August bleibe der Gesamtmarkt über alle Antriebsarten auch nach acht Monaten mit minus 1,7 Prozent auf 1,875 Millionen Pkw-Neuzulassungen rückläufig gegenüber dem Vorjahr. „Von normalen Marktverhältnissen sind wir nach wie vor weit entfernt“, so Peckruhn.
Kommentare
F. K. Fast meint
Die meisten Leasingrückläufer sind aus der Herstellergarantie schon raus. Ein wesentlicher Teil der Bevölkerung ist ohnehin skeptisch, wie lange der „Elektroschrott“ hält. Es wäre an den Herstellern hier mit preislich und leistungsmäßig interessanten Garantien für ihre eigenen Produkte für mehr Vertrauen zu sorgen.
Ben meint
Bei welchen Verbrenner-Leasingrückläufer ist denn noch eine Herstellergarantie auf das Fahrzeug oder Antrieb, selbst bei einem 4 Jahren alten VW sind trotzdem noch 4 Jahre auf Akku und Antrieb, die Bevölkerung ist einfach nur uninformiert.
F. K. Fast meint
Verbrenner kennen die meisten und deshalb vertrauen sie dieser Technik mehr. Nein, die 8 Jahre Garantie beziehen sich immer nur auf den Akku, nicht auch auf den Antrieb. Wer schon etwas Elektroerfahrung hat, wird sich auch weniger Gedanken um den Akku machen, aber vielleicht mehr darum, dass ein anderes teures (Elektronik) Bauteil den Geist aufgeben kann. Oder bei manchen Modellen machen ganz einfach (Motor-) Lager Probleme, die aber einen teuren Motorersatz bedeuten können. Alles Dinge, die ein Hersteller aus dem Weg räumen könnte, der Vertrauen in seine eigenen Produkte hat.
E.Korsar meint
Es bietet dir doch niemand eine Garantie an, weil er dir Sicherheit geben will. Das wird doch nur gemacht, weil sie sich ausrechnen, dass die Summe der Versicherungsprämien deutlich höher ist als die Summe der Entschädigungsleistungen.
Die Hersteller sind sich wohl ziemlich sicher, dass die Batterien deutlich länger halten als 8 Jahre. Das kostet die Hersteller nicht viel.