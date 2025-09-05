Giffey: Neues Tesla-Forschungszentrum in Berlin-Köpenick „Leuchtturm“ der Region

Tesla hat kürzlich ein schon länger angekündigtes deutsches Forschungs- und Entwicklungszentrum bestätigt. Der Standort in Berlin-Köpenick liegt strategisch zwischen der Brandenburger Elektroauto-Fabrik des US-Konzerns in Grünheide und dem Berliner Stadtzentrum.

Das geplante Entwicklungszentrum wird nach Ansicht von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey positive Auswirkungen über die Region hinaus haben. „Mit dem neuen Center bekommt unsere internationale Forschungs- und Entwicklungslandschaft einen neuen Leuchtturm“, sagte die SPD-Politikerin laut der Deutschen Presse-Agentur. „Wir freuen uns auf die Impulse, die vom European Engineering Center in die Stadt, die Region und ganz Europa ausgehen werden.“

Der Geschäftsführer der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Stefan Franzke, sagte dem RBB24-Inforadio, das Zentrum sei ein weiterer Schritt für Deutschland, zum „Innovationsland Nummer eins in Europa“ zu werden.

Tesla will in Berlin-Köpenick voraussichtlich bis 2026 ein neues europäisches Entwicklungszentrum einrichten, das sich unter anderem auf Materialforschung, Fahrzeug- und Antriebsentwicklung konzentriert. Zunächst sollen rund 130 Ingenieure nach Köpenick umziehen, die bisher im Werk in Grünheide sowie an kleineren Standorten in Berlin arbeiten.

In den kommenden Jahren soll das Zentrum auf rund 250 Beschäftigte wachsen. Zum Investitionsvolumen äußerte sich Tesla nicht konkret. Technikchef Lars Moravy kündigte jedoch an, dass in den kommenden Jahren mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag in den Standort fließen werde. Tesla hatte bereits bei der Ankündigung des Fabrikneubaus in Grünheide vor einigen Jahren ein europäisches Entwicklungszentrum in Aussicht gestellt.

Der neue Entwicklungsstandort entsteht etwa 20 Kilometer von der deutschen Tesla-Fabrik. In den vergangenen Jahren war über mögliche Standorte wie den Flughafen Tegel oder den Technologiepark Adlershof spekuliert worden. Rund 10.000 Ingenieure arbeiten weltweit für Tesla in der Entwicklung, etwa ein Fünftel davon bereits in Deutschland. Ein großer Teil dieser Kapazitäten entfällt auf Tesla Automation, die ehemalige Grohmann Engineering, die Tesla 2017 übernahm.

Die Ankündigung des neuen deutschen Forschungs- und Entwicklungsstandorts fällt in eine schwierige Phase für Tesla, das mit Absatzproblemen zu kämpfen hat. Auch im August brachen die Verkäufe in mehreren europäischen Ländern wieder ein. Dennoch hält das Unternehmen an seinen Plänen fest, den Standort Grünheide weiter auszubauen und in Deutschland auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zu errichten.