Bericht: Union will EU-weites „Verbrenner-Verbot“ kippen

Die Union will offenbar das geplante EU-weite „Verbrenner-Verbot“ kippen und setzt stattdessen auf Plug-in-Hybride, also Fahrzeuge mit einer Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb. Die SPD zeige sich hierbei jedoch gespalten, schreibt die Bild. Während die Sozialdemokraten eine endgültige Abkehr vom Verbrenner-Aus nicht unterstützen wollten, seien sie offen für eine stärkere Förderung und Berücksichtigung von Hybridtechnologien in der EU-Flottenregulierung.

Konkret sollen in der EU ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden, wenn diese nicht CO2-emissionsfrei unterwegs sind. Das bedeutet in der Praxis faktisch den Umstieg auf batteriebetriebene und Wasserstofffahrzeuge.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch bleibt dem vollelektrischen Antrieb verpflichtet. Er sieht die Zukunft klar bei den E-Autos und betonte laut der Bild, dass diese „die einzig echte Chance der deutschen Automobilindustrie“ seien. Dennoch signalisiert seine Partei Bereitschaft, alternative Antriebstechnologien wie Plug-in-Hybride und Stromer mit fossil betriebener Range-Extender-Technologie in die politische Strategie einzubeziehen.

Auch die IG Metall hat nach Informationen der Bild ihre bisherige Haltung angepasst. Sie spricht sich demnach inzwischen für mehr Technologieoffenheit aus und zeigt Bereitschaft, über die reine Fokussierung auf Elektrofahrzeuge hinauszugehen.

Trotz dieser Bewegung gibt es innerhalb der politischen Lager bislang keine Einigung über eine gemeinsame Auto-Strategie. Ein bereits vorbereitetes Papier der Arbeitsebene wurde von den Parteispitzen wieder zurückgezogen, so der Bericht. Konkrete politische Beschlüsse zum weiteren Vorgehen blieben daher aus. Stattdessen sei ein Autogipfel vereinbart worden, an dem Vertreter der Automobilindustrie und Zulieferer teilnehmen sollen.

„Deshalb müssen wir das Verbrenner-Aus jetzt stoppen“

CSU-Chef Markus Söder betonte gegenüber der Bild, dass es sich dabei nicht um einen symbolischen Austausch handeln solle: „Die Automobilbranche ist und bleibt unsere wirtschaftliche Lebensader. Wenn wir nicht schnell reagieren, stehen Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Deshalb müssen wir das Verbrenner-Aus jetzt stoppen.“ Söder merkte an: „Wir brauchen Technologieoffenheit. Es ist richtig, E-Fahrzeuge zu fördern. Es wäre allerdings ein schwerer Fehler, ausschließlich auf Elektro zu setzen.“

Nach Informationen der Bild sollen künftig die Hersteller selbst entscheiden dürfen, mit welchen Antriebstechnologien sie die EU-Vorgaben zur CO₂-Neutralität einhalten. Politische Vorgaben zur konkreten Technologieauswahl sollen entfallen.

Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) zeigt sich offen für einen breiteren Ansatz. Präsidentin Hildegard Müller erklärte gegenüber der Bild: „Wir sind überzeugt: Klimaschutz geht nur mit Technologieoffenheit.“ Zwar solle Elektromobilität im Mittelpunkt stehen, doch auch Plug-in-Hybride, Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe müssten Teil der Lösung sein.