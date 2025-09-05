Bericht: Union will EU-weites „Verbrenner-Verbot“ kippen

Die Union will offenbar das geplante EU-weite „Verbrenner-Verbot“ kippen und setzt stattdessen auf Plug-in-Hybride, also Fahrzeuge mit einer Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb. Die SPD zeige sich hierbei jedoch gespalten, schreibt die Bild. Während die Sozialdemokraten eine endgültige Abkehr vom Verbrenner-Aus nicht unterstützen wollten, seien sie offen für eine stärkere Förderung und Berücksichtigung von Hybridtechnologien in der EU-Flottenregulierung.
Konkret sollen in der EU ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden, wenn diese nicht CO2-emissionsfrei unterwegs sind. Das bedeutet in der Praxis faktisch den Umstieg auf batteriebetriebene und Wasserstofffahrzeuge.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch bleibt dem vollelektrischen Antrieb verpflichtet. Er sieht die Zukunft klar bei den E-Autos und betonte laut der Bild, dass diese „die einzig echte Chance der deutschen Automobilindustrie“ seien. Dennoch signalisiert seine Partei Bereitschaft, alternative Antriebstechnologien wie Plug-in-Hybride und Stromer mit fossil betriebener Range-Extender-Technologie in die politische Strategie einzubeziehen.
Auch die IG Metall hat nach Informationen der Bild ihre bisherige Haltung angepasst. Sie spricht sich demnach inzwischen für mehr Technologieoffenheit aus und zeigt Bereitschaft, über die reine Fokussierung auf Elektrofahrzeuge hinauszugehen.
Trotz dieser Bewegung gibt es innerhalb der politischen Lager bislang keine Einigung über eine gemeinsame Auto-Strategie. Ein bereits vorbereitetes Papier der Arbeitsebene wurde von den Parteispitzen wieder zurückgezogen, so der Bericht. Konkrete politische Beschlüsse zum weiteren Vorgehen blieben daher aus. Stattdessen sei ein Autogipfel vereinbart worden, an dem Vertreter der Automobilindustrie und Zulieferer teilnehmen sollen.
„Deshalb müssen wir das Verbrenner-Aus jetzt stoppen“
CSU-Chef Markus Söder betonte gegenüber der Bild, dass es sich dabei nicht um einen symbolischen Austausch handeln solle: „Die Automobilbranche ist und bleibt unsere wirtschaftliche Lebensader. Wenn wir nicht schnell reagieren, stehen Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Deshalb müssen wir das Verbrenner-Aus jetzt stoppen.“ Söder merkte an: „Wir brauchen Technologieoffenheit. Es ist richtig, E-Fahrzeuge zu fördern. Es wäre allerdings ein schwerer Fehler, ausschließlich auf Elektro zu setzen.“
Nach Informationen der Bild sollen künftig die Hersteller selbst entscheiden dürfen, mit welchen Antriebstechnologien sie die EU-Vorgaben zur CO₂-Neutralität einhalten. Politische Vorgaben zur konkreten Technologieauswahl sollen entfallen.
Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) zeigt sich offen für einen breiteren Ansatz. Präsidentin Hildegard Müller erklärte gegenüber der Bild: „Wir sind überzeugt: Klimaschutz geht nur mit Technologieoffenheit.“ Zwar solle Elektromobilität im Mittelpunkt stehen, doch auch Plug-in-Hybride, Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe müssten Teil der Lösung sein.
Kommentare
Elvenpath meint
Die Union versucht die Energie- und Verkehrswende zu sabotieren. Was für ein völlig verantwortungsloser Verein. Ich hoffe, die EU zeigt sich standhaft gegenüber diesen Zukunftsvernichtern.
CaptainPicard meint
Nach Informationen der Bild sollen künftig die Hersteller selbst entscheiden dürfen, mit welchen Antriebstechnologien sie die EU-Vorgaben zur CO₂-Neutralität einhalten.
—
Das ist doch bereits heute der Fall?! Ich verstehe den ganzen Artikel nicht, es werden Dinge gefordert die es ohnehin schon gibt und die Abschaffung von Dingen gefordert die gar nicht existieren. Es gibt im Gesetz keinen Zwang zur Elektromobilität, bereits jetzt können alle Technologien eingesetzt werden die Emissionen reduzieren, inklusive PHEVs. 2035 müssen die Emissionen dann eben 0g betragen, wie die Hersteller das umsetzen ist auch jetzt schon ihnen überlassen.
Christian meint
Ich erinnere mich da an ein guten Wort vom Elektrotrucker: Technologieentschlossenheit!
Wenn ich nur die Überschrift lese geht die Entwicklung ins Gegenteil.
hu.ms meint
„sollen künftig die Hersteller selbst entscheiden dürfen, mit welchen Antriebstechnologien sie die EU-Vorgaben zur CO₂-Neutralität einhalten.“
Dann ist doch alles gut:
CO2-neutralität ist mit fossilen treibstoffen nicht möglich.
Ab 2035 neu zugeslassene stinker also nur noch mit e-fuels betreiben.
NeutralMatters meint
Ach die CDU-CSU, allen voran Söder – wer kann diese Menschen noch ernst nehmen?
Mäx meint
Verstehe auch nicht wie man diesen politischen Wendehals noch platformen kann.
LOL meint
… das schlimme ist ja mittlerweile, welchen soll man überhaupt noch ernst nehmen oder gar wählen?
Man darf ja ruhig auch mal seine Meinung ändern, aber nicht häufiger als die Unterhosen, das ist bei Söder aber der Fall.
Yogi meint
Schnell aus ChatGPT:
CATL (Contemporary Amperex Technology) – ca. 132.000 Beschäftigte
BYD – FinDreams Battery (Schätzung) – ca. 80.000–100.000 Beschäftigte
CALB (China Aviation Lithium Battery) – ca. 10.500 Beschäftigte
Gotion High-Tech – ca. 28.000 Beschäftigte
EVE Energy – ca. 28.000–30.000 Beschäftigte
SVOLT Energy – ca. 20.000 Beschäftigte
Farasis Energy – ca. 6.000 Beschäftigte
Sunwoda EVB – ca. 20.000 Beschäftigte
—
Summe (mit BYD-Mitte ~90.000):
≈ 344.000 Beschäftigte in den genannten chinesischen Traktionsbatterie-Herstellern.
Vormalige marktbeherrschende Automobilfirmen: O?
Justin Case meint
Merz: Es gibt den Klimawandel, es gibt ihn nicht; das Thema nervt mich, ich will mich nicht damit befassen…
Es ist wie in den USA:
Zölle 100%, Zölle 10%, Zölle 50%, , Zölle 150%…
Unsicherheit führt zu Investitions- und Kaufzurückhaltung.
Ein klares Ziel dagegen nicht.
ph91 meint
„doch auch Plug-in-Hybride, Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe müssten Teil der Lösung sein.“
Wenn ich mir die Zulassungszahlen der genannten „Lösungen“ so ansehe, ist doch heute schon ersichtlich das sie keinerlei Relevanz haben.
Ich verstehe nicht, wieso man sich in Deutschland vehement gegen Zukunftstechnologien wehrt, wo in anderen Ländern bereits Vollgas gegeben wird.
hu.ms meint
Entscheidend ist einfach nur, dass keine fossilen treibstoffe mehr ab 2035 in neuwagen verbrannt werden dürfen. Wie das dann „massengerecht“ formuliert wird ist eigentlich egal. Mich stören an dem zitat nur die ungenau definierten plug-in-hybride.
Futureman meint
Wo sollen denn plötzlich in 10 Jahren diese technologieoffenen Wunderautos herkommen? Bereits seit 50 Jahren wird an Wasserstoffautos geforscht, dass fällt schonmal raus. Bei E-Fuels werden reihenweise Produktionsstätten wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen.
Bleibt also nur der Flux-Kompensator, den sich Söder bei seinen zahlreichen Reisen in die Vergangenheit schon angeschaut hat.
Erstaunlich, dass wir uns beim Wandel zu E-Mobilität aus das doch so angeblich umweltfeindliche China verlassen müssen. Dort sind schon jetzt E-Autos günstiger als Verbrenner und werden dazu jedes Jahr besser. Und bis 2035 haben die noch viel Zeit für neue Modelle.
hu.ms meint
ist mir völlig egal, welche treibstoffe eingesetzt werden – entscheidend ist, dass es keine fossilen sind. Teurer grüner wasserstoff oder e-fuels aus erneuerbaren gerne.
Der preis wird ganz einfach alles zu gunsten BEV regeln.
MrBlueEyes meint
Natürlich will die rückständige Fossil-Partei das… was denn sonst… *Augenroll*
Gunnar meint
Eigentlich brauchen wir nur immer schärfere CO2-Flotten-Grenzwerte, die bis 2035 auf Null reduziert werden müssen. Falls es einen Hersteller gibt, der es schafft, einen Verbrennungsmotor zu entwickeln, welche r0g CO2 ausstößt, dann darf dieser verkauft werden.
Anti-Brumm meint
Achja, die hunderttausenden gefährdeten Arbeitsplätze.
Wenn wir – Politik & Gesellschaft – nicht immer nur nostalgisch rückwärts blicken würden, hätten wir hunderttausende Arbeitsplätze in Zukunftstechnologien zu vergeben.
Mein nächstes Auto wird rein elektrisch, egal was nun verboten wird oder nicht.