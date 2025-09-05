Mercedes gibt Ausblick auf Interieur des neuen Elektro-GLC

Mercedes stellt mit dem neuen GLC mit EQ Technologie in Kürze sein nächstes Elektroauto vor. Das SUV ist das erste Serienfahrzeug, das die weiterentwickelte Mercedes-Designsprache „der Sinnlichen Klarheit“ zeigt. Das Exterieur ist geprägt vom neuen ikonischen Grill, der das Markengesicht neu interpretiert. Das Interieur soll intuitive digitale Technologien mit einem fließenden Designkonzept verbinden – darauf gibt es nun einen konkreten Ausblick.

Das Herzstück des Cockpits ist der neue nahtlose „MBUX Hyperscreen“. „Er hebt das Innenraumerlebnis auf ein nie dagewesenes Niveau und schafft einen Raum, der sich sowohl intuitiv als auch einladend anfühlt“, werben die Schwaben. „Der majestätisch schwebende Bildschirm vermittelt ein Gefühl der Zugehörigkeit und verkörpert das ‚Welcome home‘-Gefühl, das schon das Einsteigen in einen Mercedes-Benz auslösen kann.“

Mit einer Bildschirmgröße von 99,3 Zentimetern (39,1 Zoll) ist der MBUX Hyperscreen der bisher größte Screen, der in einem Mercedes-Benz verbaut wurde. Er soll mit Schärfe punkten, die durch die hohe Auflösung und Matrix-Backlight-Technologie mit über 1.000 einzelnen LEDs erreicht wird. Das Zonen-Dimming ermöglicht die gleichzeitige Anpassung der Helligkeit in zwei Display-Bereichen per Schieberegler. Für diese Technologie hat Mercedes-Benz ein Patent angemeldet.

Ein weiteres prägendes Designelement im Interieur ist die große Zierteil-Skulptur: „Ein einziges, schwungvoll durchlaufendes Zierelement verbindet die Mittelkonsole mit der Instrumententafel und lässt beides zu einer skulpturalen Fläche verschmelzen – zusätzlich akzentuiert durch die Ambientebeleuchtung entlang der Unterkante des Zierteils“, so die Designer.

In der Mittelkonsole befinden sich je nach Ausstattung bis zu zwei Ladeschalen für das induktive und schnelle Aufladen von Smartphones. Dahinter schließt sich die neue Bedienleiste mit Hardkeys (inklusive Warnblinker) an. Die Cupholder sind räumlich von den Ladeschalen getrennt, was die Bedienbarkeit verbessern soll. „Die galvanisierten Lüftungsdüsen vermitteln eine edle Hightech-Ästhetik“, heißt es. „Temperaturanpassungen bei der Klimatisierung ändern kurzzeitig die Farbe der Ambientebeleuchtung und in den Lüftungsdüsen – für ein klares Feedback.“

„Hochauflösende, atmosphärische Ambient-Styles“ können als Hintergrundmotive gewählt werden. „Ihr Design besticht durch außergewöhnliche Ästhetik und Präzision sowie eine intuitive Bedienung“, so Mercedes. „Sie bieten eine große Bandbreite – von ruhig bis intensiv, von kalt bis warm und von technisch bis emotional. Auf diese emotionalen Motive sind die Farbgebung des Kombi-Instruments, der Bedienelemente und der Ambientebeleuchtung abgestimmt. Dies ermöglicht den Nutzenden, eine persönliche Atmosphäre im Fahrzeug zu schaffen, in der physische und digitale Welten dank Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) nahtlos verschmelzen.“

Die Ambientebeleuchtung spielt eine zentrale Rolle im neuen GLC. Sie soll den schwebenden Effekt des MBUX Hyperscreen in Szene setzen und den futuristischen Eindruck verstärken. Ein Leuchtband an der oberen Ebene der Instrumententafel umrahmt das Interieur. Zudem verbindet die Ambientebeleuchtung die Instrumententafel mit den Türen.

Der GLC wird in den nächsten Jahren als Vollstromer und mit Verbrennungsmotor angeboten. Die Batterie-Version fährt als erstes Modell auf der neuen Elektroauto-Plattform für mittelgroße Fahrzeuge MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture). Technische Details sind noch nicht bekannt.