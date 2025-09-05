Horacio Pagani: „Ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit für die E-Mobilität“

Horacio Pagani bietet mit der gleichnamigen Automarke spektakuläre Hypercars für Superreiche an. Mit dem Portal Blick.ch sprach er unter anderem auch über die Elektromobilität.
Gerüchten zufolge sollte 2026 ein erster elektrischer Pagani erscheinen. Eigentlich habe das Modell Utopia neben der V12-Verbrennerversion auch eine elektrische Variante erhalten sollen, bestätigte Pagani. „Nachdem wir sehr viel Zeit in die Entwicklung investiert hatten, mussten wir das Projekt leider aufgeben. Der Großteil der Kundschaft interessiert sich noch nicht für einen elektrischen Supersportler – sie schätzen den V12-Motor.“
„Ich persönlich glaube, dass die Welt noch nicht bereit für die E-Mobilität ist“, so Pagani. Wenn man gewisse Weltregionen betrachte, sehe man, dass das noch ein paar Jahre dauern könnte. Zudem spielten auch die Behörden und deren Entscheidungen eine wichtige Rolle.
„Die Vorgabe der EU, dass alle Autos ab dem Jahr 2035 rein elektrisch sein müssen, war wohl etwas voreilig“, meinte Pagani. „Aktuell finde ich Hybridautos die beste Lösung für den Alltag.“ Pagani stellt aktuell aber auch noch keine Hybride her. Wann und ob ein solcher Antrieb angeboten werden könnte, ist offen.
Laut einem früheren Bericht kommt für Pagani ein Kompromiss in Form eines Hybridsystems nicht infrage, da diese Technik zu schwer und zu komplex sei. Das ließ Pressesprecher Sebastian Berridi im Juni verlauten. Hinsichtlich zukünftiger Elektroautos forsche das Unternehmen weiterhin, sehe aber derzeit keine Technologie, die einen „echten Pagani“ ermöglichen würde. Zudem könne man als Familienunternehmen nicht gegen seine wirtschaftlichen Interessen handeln.
Bei Pagani bleibt damit vorerst der 6,0-Liter-V12-Biturbo-Benzinmotor von Partner AMG das Herzstück. Er ist in Europa bis 2030 zugelassen. Berridi bezeichnete den V12 als „eine Feier der reinen mechanischen Ingenieurskunst“. Das sei genau das, was die Kunden erwarten.
Kommentare
eBikerin meint
naja – es gibt ein paar Pagani die für die Rennstrecke gebaut sind – das sind die mit dem R hinter dem Namen. Die werden aber auch nur bei Pagani Events auf der Rennstrecke bewegt. Ansonsten stehen die Dinger auch in der Garage wie all die anderen super teuren Supersportwagen. Und doch die sieht man eben auch in Monaco – einfach mal danach suchen. Hat auch schon einer seinen Pagani da zerlegt.
Dirk meint
„Horacio Pagani: „Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für die E-Mobilität“
…ich will gerne mehr zur Erderwärmung und Luftverschmutzung beitragen. Damit bin ich grossgeworden und so will ich sterben.
Future meint
Der Mann ist 69 Jahre alt. Was soll man da noch erwarten?
Andere sind da schon im Altenheim oder auf Dauerkreuzfahrt.
Tinto meint
Pagani ist ein Künstler. Seine Autos sind Kunstwerke von höchster Perfektion. Als Künstler rennt man keinen Trends hinterher. Man merkt dass er mit der Entscheidung hadert, aber er ist auch Unternehmer, und weiß genau was seine exklusive Kundschaft erwartet. Mit Elektro Supersportwagen ist kein Geld verdient, aber wenn es soweit ist, wird er die bauen.
Future meint
Ich gehe davon aus, dass der Luxussportwagenbau mit der Elektromobilität am Ende angekommen ist. Aber solche Manufakturen werden natürlich bestehen bleiben, solange man das noch zugelassen kriegt und noch an Sprit herankommt.
Tinto meint
Spätestens wenn es keinen Sprit mehr gibt, sind alle Hypercars längst elektrisch. Die Technologie bleibt ja nicht in 2025 stehen, und für Luxusgüter in der Preisregion wird es weiterhin einen Markt geben. Die vielen neuen Milliardäre wollen versorgt sein.
eBikerin meint
Eigentlich total egal. Pagani baut so unglaublich viele Autos, dass es noch nicht mal eine Aussage gibt, wie viele sie davon im Jahr verkaufen. Wenn man den Umsatz anschaut, und weiss das die Autos zwischen 2,5 bis 15 Millionen kosten, werden es wohl maximal 25 sein.
Da kann Pagani auch in 2099 noch v12 Verbrenner bauen. Es interessiert schlicht nicht,
Gefahren werden die ja auch nicht, nur mal so 500 Meter vors Hotel in Monaco oder so.
Tinto meint
Pagani ist im Rennsport aktiv mit den Zonda, Zonda R, also die werden schon gefahren. Das sind echte Track Tools. In Monaco sieht man die aber selten, höchsten mal den von Louis H. , hat er aber inzwischen verkauft. Das ist keine der üblichen Poser Marken.
eBikerin meint
Tinto meint
Ja stimmt :-) Ich war seit 2012 nicht mehr in Monaco, damals gab es nur sehr wenige Pagani zu sehen. Aber, dort gibt es auch mehr zugelassene Ferrari als VW Golf. In Stuttgart hab ich bisher nur 2 gesehen, ein Zonda kam direkt aus Mailand zum Porsche Museum. Das war Paulo Barilla, der mit den Nudeln :-)
Elvenpath meint
Ja. Leider sind 80% der Menschen auf dieser Welt einfach nur Schrott und nicht zukunftstauglich.
Baumschmuser meint
Dirk meint
Menschen, die die Zusammenhänge nicht verstehen, sind verzichtbar.
Baumschmuser meint
Gut, das du zu einer kleiner werdenden Minderheit gehörst. Sowas wie dich vermisst keiner.
Geh in den Keller vor Wut heulen, Wiel die Leute andere Autos fahren als du willst.
Future meint
Es spielt keine Rolle, was die Welt will.
Sonst hätten wir noch mehr Koks und noch mehr Alkohol.
Elvenpath meint
Und Leute, wie du, die anderen irgendwelche Unterstellungen machen, sind charakterlich ganz, ganz schwach.
Baumschmuser meint
Du hasst jeden der das falsche Auto fährt, sonst würdest du nicht von Schrott schreiben. Ich habe dir schon mal gesagt, ab nach China wenn du deren system so toll findest.
Du hast an jetzt 14 Tage Kommentarverbot, damit du in dich gehen und deine Fehler erkennen kannst.
E.Korsar meint
@Baumschmuser
„Du hast an jetzt 14 Tage Kommentarverbot, damit du in dich gehen und deine Fehler erkennen kannst.“
Kannst du das belegen? Ich denke nicht. Wie immer.
Elvenpath meint
PP meint
Pagani baut um die 50 Fahrzeuge im Jahr. Wenn jedes davon 1000 km im Jahr mit BrummBrumm-Saft betrieben wird, dann überleben wir das schon.
Halber Akku meint
Seh ich genauso. Ich würde sogar soweit gehen, dass eine Zulassung als Oldtimer mit H-Kennzeichen von Anfang an möglich wäre. Die Technik wäre ja schon so alt.