Horacio Pagani: „Ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit für die E-Mobilität“

Horacio Pagani bietet mit der gleichnamigen Automarke spektakuläre Hypercars für Superreiche an. Mit dem Portal Blick.ch sprach er unter anderem auch über die Elektromobilität.

Gerüchten zufolge sollte 2026 ein erster elektrischer Pagani erscheinen. Eigentlich habe das Modell Utopia neben der V12-Verbrennerversion auch eine elektrische Variante erhalten sollen, bestätigte Pagani. „Nachdem wir sehr viel Zeit in die Entwicklung investiert hatten, mussten wir das Projekt leider aufgeben. Der Großteil der Kundschaft interessiert sich noch nicht für einen elektrischen Supersportler – sie schätzen den V12-Motor.“

„Ich persönlich glaube, dass die Welt noch nicht bereit für die E-Mobilität ist“, so Pagani. Wenn man gewisse Weltregionen betrachte, sehe man, dass das noch ein paar Jahre dauern könnte. Zudem spielten auch die Behörden und deren Entscheidungen eine wichtige Rolle.

„Die Vorgabe der EU, dass alle Autos ab dem Jahr 2035 rein elektrisch sein müssen, war wohl etwas voreilig“, meinte Pagani. „Aktuell finde ich Hybridautos die beste Lösung für den Alltag.“ Pagani stellt aktuell aber auch noch keine Hybride her. Wann und ob ein solcher Antrieb angeboten werden könnte, ist offen.

Laut einem früheren Bericht kommt für Pagani ein Kompromiss in Form eines Hybridsystems nicht infrage, da diese Technik zu schwer und zu komplex sei. Das ließ Pressesprecher Sebastian Berridi im Juni verlauten. Hinsichtlich zukünftiger Elektroautos forsche das Unternehmen weiterhin, sehe aber derzeit keine Technologie, die einen „echten Pagani“ ermöglichen würde. Zudem könne man als Familienunternehmen nicht gegen seine wirtschaftlichen Interessen handeln.

Bei Pagani bleibt damit vorerst der 6,0-Liter-V12-Biturbo-Benzinmotor von Partner AMG das Herzstück. Er ist in Europa bis 2030 zugelassen. Berridi bezeichnete den V12 als „eine Feier der reinen mechanischen Ingenieurskunst“. Das sei genau das, was die Kunden erwarten.