ADAC: „Die Bundesregierung muss den Ankündigungen Taten folgen lassen“

Der ADAC ist bei der diesjährigen IAA Mobility in München als Aussteller präsent. Der Mobilitätsclub präsentiert dort seine Hilfeleistungen, Angebote, Produkte und Kompetenzen. Die heutige IAA Mobility mit ihrem breiteren Fokus und der stärkeren Einbindung der Bevölkerung entspreche dem Anspruch des ADAC, Mobilität für und mit Menschen zu gestalten, so Präsident Christian Reinicke.
„Von der IAA Mobility in München kann und muss auch ein starkes Signal für anstehende politische Entscheidungen ausgehen“, so Reinicke. „Die Bundesregierung muss den Ankündigungen Taten folgen lassen. Das gilt insbesondere für die Sanierung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie für verbesserte Rahmenbedingungen für den Hochlauf der Elektromobilität und den Einsatz alternativer Kraftstoffe.“
Die geplanten Mittel zur Finanzierung der Infrastruktur blieben hinter den Erwartungen zurück, dabei zeigten sich große Lücken insbesondere bei der Straße, bemängelt der ADAC-Präsident.
„Schwierig ist, dass durch den Verzicht auf die Stromsteuersenkung für Verbraucher der Ladestrompreis hoch bleibt und damit der Hochlauf der E-Mobilität gebremst wird. Für die Entlastung bei den Netzentgelten, die ein wesentlicher Kostentreiber beim Strom sind, braucht es über 2026 hinaus eine Zusage und Planungssicherheit“, so Reinicke.
Zusätzlich brauche es nach Überzeugung des ADAC für den Hochlauf der Elektromobilität sowie alternativer Kraftstoffe „deutlich ambitioniertere Vorgaben“ bei der THG-Quote für erneuerbare Energien im Verkehr.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Diese Bundesregierung (allen voran CDU und CSU) ist hochgradig unfähig und rückwärtsgewandt… da wird die Zukunft ausschließlich blockiert, verzögert und sabotiert…
Von denen braucht man rein gar nichts erwarten
jm2c
M. meint
„Für die Entlastung bei den Netzentgelten, die ein wesentlicher Kostentreiber beim Strom sind, braucht es über 2026 hinaus eine Zusage und Planungssicherheit“
Geht ja nicht: man leert jetzt primitiv den Transformations-Topf, und dann ist der leer. Kein Geld mehr drin, dass man verbrennen kann.
So hat man zwar nix dazu gebaut, das die Stromkosten hätte senken können – aber einmalig hat der Durchschnittshaushalt 50 Euro gespart. Das Jahr drauf und die 100 Jahre danach wird halt wieder gejammert und gezahlt. Positiver Nebeneffekt: die Reiches der Republik haben die Abhängigkeit der Bürger mit diesem Schildbürgerstreich weiter untermauert und sich die zukünftigen Gewinne gesichert.
Aber die Schafe wollen es so, als bekommen sie es.
E.Korsar meint
… und wenn die Gaskraftwerke mit H2-Ready-Aufklebern endlich stehen, sind alle überrascht, dass aus Anderswoland kein billiger Wasserstoff kommt.
E.Korsar meint
„Schwierig ist, dass durch den Verzicht auf die Stromsteuersenkung für Verbraucher der Ladestrompreis hoch bleibt [..]“
Die 0,0205€ machen den Ladestrom teuer? Wohl kaum.
Wie wäre es, wenn sich der ADAC neue Partner für ADAC e-Charge suchen würde, um einen günstigen Tarif zu bieten?
Von anderen etwas fordern und es selbst schleifen zu lassen, kommt bei mir nicht gut an.