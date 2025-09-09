ADAC: „Die Bundesregierung muss den Ankündigungen Taten folgen lassen“

Der ADAC ist bei der diesjährigen IAA Mobility in München als Aussteller präsent. Der Mobilitätsclub präsentiert dort seine Hilfeleistungen, Angebote, Produkte und Kompetenzen. Die heutige IAA Mobility mit ihrem breiteren Fokus und der stärkeren Einbindung der Bevölkerung entspreche dem Anspruch des ADAC, Mobilität für und mit Menschen zu gestalten, so Präsident Christian Reinicke.

„Von der IAA Mobility in München kann und muss auch ein starkes Signal für anstehende politische Entscheidungen ausgehen“, so Reinicke. „Die Bundesregierung muss den Ankündigungen Taten folgen lassen. Das gilt insbesondere für die Sanierung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie für verbesserte Rahmenbedingungen für den Hochlauf der Elektromobilität und den Einsatz alternativer Kraftstoffe.“

Die geplanten Mittel zur Finanzierung der Infrastruktur blieben hinter den Erwartungen zurück, dabei zeigten sich große Lücken insbesondere bei der Straße, bemängelt der ADAC-Präsident.

„Schwierig ist, dass durch den Verzicht auf die Stromsteuersenkung für Verbraucher der Ladestrompreis hoch bleibt und damit der Hochlauf der E-Mobilität gebremst wird. Für die Entlastung bei den Netzentgelten, die ein wesentlicher Kostentreiber beim Strom sind, braucht es über 2026 hinaus eine Zusage und Planungssicherheit“, so Reinicke.

Zusätzlich brauche es nach Überzeugung des ADAC für den Hochlauf der Elektromobilität sowie alternativer Kraftstoffe „deutlich ambitioniertere Vorgaben“ bei der THG-Quote für erneuerbare Energien im Verkehr.