Škoda Vision O zeigt Konzept für einen Elektro-Kombi

Škoda gibt mit der Studie Vision O einen Ausblick auf einen vollelektrischen Kombi und präsentiert die nächste Generation seiner Designsprache „Modern Solid“. Es sei das erste Konzeptfahrzeug der Marke, das nach dem „Customer-first-Ansatz“ von innen nach außen entwickelt wurde, heißt es.

Das neue minimalistische Interieur der Vision O verfüge über innovative Technologien, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es biete fortschrittliche autonome Fahrfunktionen, intelligente KI-Lösungen und lege durch die Integration erneuerbarer Materialien und die Befolgung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.

Beim Exterieur sorge die Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache mit einem völlig neuen „Tech-Loop-Face“ für einen noch robusteren Look, heißt es weiter. Das minimalistische Design biete maximale Effizienz durch optimierte Aerodynamik. Die Serienproduktion der Vision O, die auf einer „zukünftigen Plattform“ des Volkswagen-Konzerns basiert, ist für das nächste Jahrzehnt geplant.

„Bei Škoda treibt uns unser Engagement für unsere Kunden, die uns seit 2016 als Marktführer im Kombi-Segment vertrauen, dazu an, die Vision O zu verwirklichen: eine Mischung aus innovativem Design, über 650 Litern Kofferraumvolumen, autonomen Fahrfunktionen und einem intuitiven KI-Assistenten“, sagt CEO Klaus Zellmer. „Dieses Fahrzeug verwandelt jede Fahrt in ein müheloses, bereicherndes Erlebnis. Gleichzeitig bringt es uns unseren Nachhaltigkeitszielen näher und hebt unsere Modern Solid-Designprinzipien auf eine neue Ebene.“

Zu den fortschrittlichen Technologien, die das Fahrerlebnis neu definieren, gehöre die autonome Fahrfunktion, mit der das Fahrzeug alle Fahraufgaben selbstständig ausführen kann, außer unter schwierigen Bedingungen wie starkem Regen und eingeschränkter Sicht – „wobei sie das Fahrzeug aber selbst dann noch sicher abseits der Straße anhalten kann“. Dies gewährleiste Sicherheit und reduziere die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Fahrer.

Darüber hinaus passe der vielseitige „Tranquil-Modus“ die Sitzkonfiguration für mehr Komfort oder zusätzlichen Platz an und schalte die Ambientebeleuchtung entsprechend dem gewählten Modus um. „Die Sitze gleiten nach hinten, um zusätzlichen Platz für den Passagier zu schaffen, und gestalten so eine ideale Umgebung zum Entspannen im Auto. Der TranquilModus bietet außerdem ein entspannendes Erlebnis mit Lieblingsmusik, individueller Beleuchtung und reduzierten Inhalten auf den Bildschirmen.“

Škoda rückt auch das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus: Der Name Vision O leite sich vom Konzept der Kreislaufwirtschaft ab und stehe für die nachhaltige Gestaltung, Produktion, Nutzung und letztendlich das Recycling des E-Autos, um die Umweltbelastung während des gesamten Lebenszyklus zu minimieren. Der Vision O zeige auch, wie kreislauffähige Materialien, beispielsweise pflanzliche Produkte, ohne Abstriche bei Qualität oder Ästhetik verwendet werden können. „Škoda Auto denkt über den Lebenszyklus von Materialien hinaus und setzt auf abfallfreie Produktionsmethoden und die Wiederverwendung von Nebenprodukten, die recycelt und wiederverwertet werden.“

Konkrete Angaben zum Antrieb macht das Unternehmen nicht. Damit ist nur bekannt, dass der Vision O ein Elektroauto ist und ein ebenso bewegter Kombi von Škoda auf den Markt kommen wird – wohl in Form einer Variante des Octavia. Berichten zufolge soll das spätere Serienmodell nicht auf dem bisherigen MEB-Baukasten des Volkswagen-Konzerns entstehen. Stattdessen soll die künftige SSP-Plattform (Smart Scalable Platform) die Basis bilden, die mehr Leistung bei geringeren Kosten ermöglichen soll.