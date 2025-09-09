Hyundai Concept Three: Ausblick auf kompaktes Elektroauto

Hyundai hat auf der IAA Mobility 2025 in München das Concept Three enthüllt – das erste kompakte Konzept der Elektroauto-Reihe Ioniq. Es stelle den nächsten Schritt des Unternehmens auf dem Weg der Elektrifizierung dar, so die Südkoreaner.

Das 4.287 Millimeter lange Concept Three signalisiert laut Hyundai die zukünftige Expansion des Autoherstellers in eine neue Fahrzeugklasse, die die bestehenden mittelgroßen und großen Elektroautos der Ioniq-Reihe ergänzt.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach kompakten Elektrofahrzeugen in Europa – angetrieben durch Urbanisierung, Nachhaltigkeitsregularien und den wachsenden Bedarf an platzsparenden Lösungen – demonstriert das Concept Three die Vision von Hyundai Motor, diese Nachfrage mit Hilfe seiner fortschrittlichen Elektrifizierungskapazitäten zu bedienen“, heißt es. „Das innovative Design des Concept Three betont die strategische Positionierung und das Engagement der Marke, ein bedeutungsvolles, emotional ansprechendes Erlebnis in einem zugänglichen und praktischen Paket zu bieten.“

„Das Concept Three repräsentiert den nächsten Schritt der Elektrifizierungsstrategie von Hyundai Motor. Mit seinen kompakten Abmessungen und seiner Designsprache ‘Art of Steel’ verkörpert es unsere Vision, Mobilität zu bieten, die praktisch, zugänglich und emotional ansprechend ist“, sagt Xavier Martinet, President und CEO von Hyundai Motor Europe.

Der Concept Three wird Berichten zufolge im dritten Quartal 2026 als Ioniq 3 auf den Markt kommen. Das Angebot könnte ähnlich wie beim EV3 der Konzernschwester Kia aussehen. Dieser bietet in der Long-Range-Variante mit 81,4 kWh großer Batterie bis zu 600 Kilometer WLTP-Reichweite. In der Standard-Range-Version ermöglichen 58,3 kWh etwa 430 Kilometer pro Ladung. Beide Varianten werden von einem 150-kW-Motor (204 PS) an der Vorderachse angetrieben, ein Allrad-Modell mit zweiter E-Maschine an der Hinterachse ist angekündigt. Los geht es bei 35.990 Euro.