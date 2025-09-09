Cupra Tindaya gibt Ausblick auf die Zukunft der Marke

Cupra hat das Tindaya Showcar „als Verkörperung der Vision der Marke und Heimat ihrer zukünftigen Designsprache“ vorgestellt. „Das Cupra Tindaya Showcar ist kein Traum, nicht einmal ein Ziel. Es ist unser Cupra Statement, und es wird Realität werden“, sagt Interims-CEO Markus Haupt.

„Während sich viele Automobilhersteller mit Konzepten für autonomes Fahren vom Fahrer oder von der Fahrerin entfernen, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche – die Verbindung mit dem Menschen hinter dem Lenkrad. Unser Fokus wird immer auf dem Fahrgefühl liegen“, so Haupt weiter.

Der Cupra Tindaya trägt den Namen eines Vulkanbergs auf der Insel Fuerteventura. Sein kupferfarbenes Gestein spiegelt das Markenzeichen von Cupra wider, während seine Form die Materialien und Texturen der markeneigenen Designsprache aufgreift.

„Das Showcar überträgt den aufregenden Charakter seines Namensgebers in ein Außen- und Innendesign, das durch eine radikale und zugleich einfache Idee geprägt ist: ‚No Drivers, No Cupra'“, heißt es von der Marketing-Abteilung. Es rücke den Fahrer konsequent in den Mittelpunkt und biete „ein einzigartiges Erlebnis, das sich noch intensiver anfühlt“.

Mit 4,72 Metern ist der Tindaya 20 Zentimeter länger als die aktuell größte Baureihe der Marke, der Terramar. Vier Personen finden in dem Showcar Platz, im Fokus steht aber vor allem der Fahrer. Hinter dem Lenkelement ohne Kranz zeigt ein gebogenes Display alle für den Piloten relevanten Informationen. Weitere Inhalte werden auf Displays dargestellt, die in einem schmalen Band direkt unter der Windschutzscheibe angeordnet sind. Zentrales Interaktionselement ist ein verglastes Prisma auf der Mittelkonsole, „Juwel“ genannt. Hier lassen sich auch drei Fahrmodi einstellen.

Die technische Basis stellt Volkswagens kommende Konzern-Architektur SSP (Scalable Systems Platform). Sie erlaubt laut Auto Motor und Sport rein batterieelektrische Modelle und serielle Plug-in-Hybride. Der Tindaya sei ein E-Auto mit Range Extender (REEV): Für Vortrieb sorgen zwei E-Motoren mit einer Systemleistung von 365 kW (496 PS). In 4,1 Sekunden – und damit schneller als bei jedem anderen Cupra – würden 100 km/h erreicht. Die Fahrbatterie erlaube 300 Kilometer. Ein 1,5-Liter-TSI-Benziner arbeite als Stromgenerator ohne Verbindung zu den Rädern, damit steige die Gesamtreichweite auf über 1.000 Kilometer.